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Điều gì khiến rau chùm ngây được ví như “siêu thực phẩm”?

Thứ Bảy, 09:27, 24/10/2026
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VOV.VN - Rau chùm ngây giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, được sử dụng phổ biến trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, cần hiểu đúng về lợi ích của loại rau này và cách sử dụng hợp lý, không xem đây là thực phẩm có tác dụng chữa bệnh.

 

Lá chùm ngây chứa protein, chất béo, vitamin A, C, nhóm B cùng các khoáng chất như canxi, sắt, magie, kali và kẽm. Hàm lượng dưỡng chất thay đổi tùy lá tươi hay khô, vì vậy cần thận trọng khi so sánh với các thực phẩm khác. Bổ sung chùm ngây vào bữa ăn có thể giúp đa dạng nguồn dinh dưỡng, nhưng vẫn cần kết hợp nhiều loại thực phẩm để bảo đảm chế độ ăn cân đối.

Những tác dụng của rau chùm ngây với sức khỏe

Ngăn ngừa ung thư

chùm ngây chứa vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Một số hoạt chất trong cây cũng đang được nghiên cứu về khả năng ảnh hưởng đến tế bào ung thư. Tuy nhiên, bằng chứng hiện có chưa đủ để khẳng định ăn rau chùm ngây giúp phòng ngừa hoặc điều trị ung thư.

Tăng cường hệ miễn dịch

Vitamin C và các vi chất như kẽm đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Bổ sung rau chùm ngây trong chế độ ăn đa dạng có thể giúp cung cấp những dưỡng chất này, nhưng không có nghĩa loại rau này có thể trực tiếp ngăn chặn mọi vi khuẩn, virus gây bệnh.

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 Rau chùm ngây giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, được sử dụng phổ biến trong bữa ăn hàng ngày

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Một số nghiên cứu ban đầu cho thấy các hợp chất trong chùm ngây có thể tác động đến mỡ máu và những yếu tố liên quan đến nguy cơ tim mạch. Tuy nhiên, bằng chứng trên người còn hạn chế, chưa đủ để khẳng định ăn rau chùm ngây có thể làm giảm cholesterol hoặc phòng ngừa bệnh tim mạch một cách chắc chắn. Để bảo vệ tim, cần kết hợp chế độ ăn hợp lý, vận động thường xuyên và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Hỗ trợ bảo vệ gan

Chùm ngây chứa các hợp chất chống oxy hóa đang được nghiên cứu về khả năng bảo vệ tế bào gan. Một số kết quả thực nghiệm cho thấy tiềm năng nhất định, nhưng chưa đủ bằng chứng để khẳng định ăn rau chùm ngây giúp cải thiện chức năng gan hoặc điều trị bệnh gan ở người. Người mắc bệnh gan không nên dùng loại rau này thay cho thuốc hoặc hướng dẫn điều trị.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Một số hợp chất thực vật trong chùm ngây, trong đó có isothiocyanate, đang được nghiên cứu về tác động đối với quá trình chuyển hóa đường. Tuy nhiên, hiệu quả kiểm soát đường huyết ở người chưa được xác lập rõ ràng. Người mắc đái tháo đường có thể sử dụng rau chùm ngây như một phần của chế độ ăn cân đối, nhưng không nên coi đây là thuốc điều trị hoặc tự ý giảm liều thuốc đang dùng.

Hỗ trợ kiểm soát huyết áp

Một số hợp chất trong chùm ngây, như niazimicin và isothiocyanate, được nghiên cứu về tác động lên các cơ chế liên quan đến huyết áp. Dù vậy, chưa có đủ bằng chứng để khẳng định ăn loại rau này có thể phòng ngừa hoặc điều trị tăng huyết áp. Người bệnh vẫn cần theo dõi huyết áp, duy trì lối sống phù hợp và sử dụng thuốc theo chỉ định.

Góp phần phòng ngừa thiếu máu do thiếu sắt

Lá chùm ngây chứa sắt, khoáng chất cần thiết cho quá trình tạo hồng cầu và vận chuyển oxy trong cơ thể. Bột lá chùm ngây khô có thể cung cấp lượng sắt đáng kể, nhưng hàm lượng thực tế thay đổi tùy sản phẩm. Khả năng hấp thu sắt từ thực vật cũng khác với sắt có trong thịt và phụ thuộc vào thành phần bữa ăn.

Vì vậy, rau chùm ngây có thể góp phần bổ sung sắt trong chế độ ăn, nhưng không thay thế việc thăm khám và điều trị khi đã được chẩn đoán thiếu máu.

Cách chế biến rau chùm ngây

Rau chùm ngây có thể nấu canh thịt băm hoặc xào thịt bò. Với món canh, phi thơm hành tím, cho 200 g thịt heo băm vào đảo săn rồi thêm 1,5 lít nước, đun sôi. Tiếp đó, cho 200 g rau chùm ngây đã nhặt, rửa sạch vào, nêm gia vị và nấu thêm 1-2 phút. Với món xào, thịt bò thái miếng, ướp cùng dầu ăn, hành tím, hạt tiêu và hạt nêm khoảng 10-15 phút. Phi thơm tỏi, xào thịt bò vừa chín tới rồi trút ra đĩa; tiếp tục xào rau chùm ngây khoảng 1 phút, cho thịt vào đảo đều, nêm gia vị rồi tắt bếp. Không nên xào quá lâu để rau giữ màu xanh và thịt không bị dai. Chùm ngây nên được sử dụng với lượng phù hợp, nấu chín và kết hợp đa dạng thực phẩm, không thay thế thuốc điều trị hoặc chế độ dinh dưỡng được chỉ định.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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