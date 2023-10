Thịt gà là thực phẩm chính trong nhà của nhiều người. Đó là nguồn protein chất lượng cao tương đối rẻ và có thể chế biến được đa dạng món ăn.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thường xuyên ăn thịt gà?

Theo các chuyên gia, nếu bạn đang chế biến thịt gà theo cách không bao gồm một lượng lớn chất béo, muối hoặc đường thêm vào và ăn điều độ, thì đây là những tác dụng mà bạn sẽ nhận được nếu thường xuyên ăn thịt gà:

Xương chắc khỏe

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang Eat This, Not That cho biết, canxi và vitamin D dường như được chú ý khi thảo luận về sức khỏe của xương. Nhưng protein là chất dinh dưỡng quan trọng trong việc ngăn ngừa loãng xương và giữ cho khung xương của bạn khỏe mạnh.

Vì thịt gà là nguồn cung cấp protein chất lượng cao nên việc ăn món này thường xuyên sẽ cung cấp ít nhất một trong nhiều chất dinh dưỡng quan trọng cần thiết cho xương của bạn.

Cải thiện trí nhớ

Báo VietNamNet dẫn nguồn trang Eat this cho biêt, thịt gà chứa choline, chất dinh dưỡng có vai trò quan trọng với trí nhớ và các chức năng khác của não.

Dữ liệu cho thấy, những người tiêu thụ nhiều choline thực hiện bài kiểm tra trí nhớ tốt hơn so với những người khác.

Thịt gà cũng chứa vitamin B12 liên quan đến chức năng ghi nhớ. Do đó, tiêu thụ thịt gà sẽ tăng cường trí não nhờ kết hợp B12 và choline.

Ăn thịt gà điều độ và đúng cách rất tốt cho sức khoẻ

Tinh thần thoải mái hơn

Thịt gà chứa tryptophan, một loại axit amin làm tăng serotonin (hormone "tạo cảm giác tốt"). Mức serotonin thấp liên quan đến chứng trầm cảm. Do đó, ăn thịt gà có thể giúp tinh thần của bạn được cải thiện hơn.

Bớt mệt mỏi

Nếu bạn bị thiếu máu do thiếu sắt, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi thường xuyên - ngay cả khi bạn đã ngủ. Khi ăn thịt gà sẫm màu, bạn sẽ được bổ sung chất sắt.

Khi muốn cắt giảm lượng thịt gà, bạn nên thay thế bằng các loại thực phẩm giàu chất sắt để đáp ứng lượng chất được khuyến nghị hàng ngày.

Có thể cải thiện khả năng sinh sản

Bất kể bạn là nam hay nữ, nếu đang cố gắng thụ thai, bạn có thể muốn thêm thịt gà vào đĩa của mình.

Các chuyên gia cho rằng, tuân thủ chế độ ăn lành mạnh bao gồm gia cầm có liên quan đến khả năng sinh sản tốt hơn ở phụ nữ và chất lượng tinh dịch tốt hơn ở nam giới, Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang Eat This, Not That cho biết.

Tác hại nếu ăn quá nhiều thịt gà

Tuy thịt gà mang lại nhiều lợi ích đối với sức khoẻ nhưng bạn chỉ nên ăn vừa đủ. Theo các chuyên gia, hấp thụ quá nhiều loại đồ ăn không phải là điều tuyệt vời. Khi bạn tập trung vào một thực phẩm, bạn có nguy cơ hạn chế các loại khác và bỏ lỡ một số chất dinh dưỡng.

Nếu ăn thịt gà mỗi ngày, bạn có thể không ăn các nguồn protein khác như hải sản, đậu và những lựa chọn mang lại lợi ích mà thịt gà không có. Ăn thịt gà không phải là điều xấu, miễn là bạn cũng ăn nhiều loại thực phẩm lành mạnh khác để ngăn ngừa sự thiếu hụt chất dinh dưỡng.

Hãy xây dựng cho mình một chế độ ăn uống đa dạng và khoa học để cơ thể luôn khoẻ mạnh nhé.