Đột quỵ ở người trẻ: Cô gái gần 100kg bị xuất huyết não

Chủ quan với triệu chứng đột quỵ, đến viện khi đã quá muộn

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong quá trình tiếp nhận và điều trị, các bác sĩ vẫn gặp những trường hợp người bệnh bị chích đầu ngón tay hoặc dái tai để sơ cứu khi nghi ngờ đột quỵ.

Mặc dù đã được tuyên truyền nhiều lần, không ít bệnh nhân khi được đưa đến Trung tâm Đột quỵ vẫn có những vết chích, chảy máu ở tay. Theo bác sĩ Trinh, đây không phải là phương pháp sơ cứu đúng khi xảy ra đột quỵ.

Bên cạnh việc áp dụng những cách sơ cứu không đúng, sự chủ quan trước các triệu chứng ban đầu cũng là nguyên nhân khiến nhiều người chậm đến cơ sở y tế. Bác sĩ Trinh cho biết, không phải bệnh nhân đột quỵ nào cũng xuất hiện triệu chứng liệt nửa người rõ rệt. Có những trường hợp chỉ biểu hiện bằng tình trạng tê yếu nhẹ, cầm nắm khó khăn hoặc đi lại không vững. Do các triệu chứng chưa ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, người bệnh dễ nhầm với đau vai, mỏi cơ và không đi khám.

Trong quá trình điều trị, Ths.BSNT Nguyễn Thị Tuyết Trinh gặp nhiều trường hợp sơ cứu sai cách khi nghi ngờ đột quỵ

Điển hình là trường hợp một bệnh nhân lớn tuổi từng được bác sĩ Trinh thăm khám. Người bệnh xuất hiện tình trạng yếu nửa người bên phải trong khoảng 2 tuần nhưng vẫn tiếp tục sinh hoạt và trông cháu như bình thường.

Cho rằng những bất thường của cơ thể chỉ là biểu hiện của đau vai, bệnh nhân không đến cơ sở y tế kiểm tra. Phải đến khi con cái trở về nhà, nhận thấy mẹ cầm nắm kém rõ rệt, dáng đi không vững, gia đình mới đưa bà đi khám. Kết quả chụp chiếu cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu não. Tuy nhiên, thời điểm phát hiện bệnh đã cách lúc xuất hiện triệu chứng khoảng 2 tuần.

Theo bác sĩ Trinh, với khoảng thời gian này, bệnh nhân không còn trong thời gian thông thường để áp dụng các phương pháp tái thông mạch cấp như tiêu sợi huyết hoặc lấy huyết khối. Việc điều trị chủ yếu tập trung vào sử dụng thuốc theo chỉ định, kiểm soát các yếu tố nguy cơ và dự phòng đột quỵ tái phát.

Từ trường hợp trên, bác sĩ cảnh báo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện tình trạng tê yếu một bên cơ thể, giảm khả năng cầm nắm hoặc đi lại bất thường. Ngay cả khi người bệnh vẫn có thể sinh hoạt bình thường, những dấu hiệu này cũng cần được thăm khám để xác định nguyên nhân.

Bác sĩ Trinh nhấn mạnh, thời gian có vai trò đặc biệt quan trọng trong điều trị đột quỵ. Người bệnh càng đến viện sớm càng có cơ hội được đánh giá, phân loại và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Cô gái trẻ gần 100kg bị xuất huyết não

Không chỉ những trường hợp lớn tuổi, đột quỵ đang ngày càng được ghi nhận ở người trẻ. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Trinh, tình trạng này có thể liên quan đến lối sống thiếu lành mạnh, thừa cân, béo phì, rối loạn chuyển hóa và tăng huyết áp. Ngoài ra, một số trường hợp đột quỵ ở người trẻ còn xuất phát từ bất thường mạch máu não hoặc bệnh lý tim bẩm sinh.

Bác sĩ Trinh cũng cho biết, sự phát triển của các phương tiện chẩn đoán hiện nay giúp bác sĩ phát hiện được nhiều bất thường mà trước đây có thể chưa được nhận diện đầy đủ. Tuy nhiên, đột quỵ ở người trẻ vẫn là vấn đề đáng quan tâm, nhất là khi các yếu tố nguy cơ xuất hiện từ sớm nhưng không được phát hiện và kiểm soát đúng cách.

Một trong những trường hợp được điều trị tại Trung tâm Đột quỵ là bệnh nhân nữ có cân nặng gần 100kg, bị béo phì nặng và kèm theo nhiều rối loạn chuyển hóa.

Ths.BSNT Nguyễn Thị Tuyết Trinh cho biết ngày càng nhiều người trẻ bị đột quỵ

Theo bác sĩ Trinh, bệnh nhân được phát hiện tăng huyết áp từ khoảng 2 - 3 năm trước nhưng không duy trì điều trị thường xuyên. Thay vì thăm khám, theo dõi định kỳ và sử dụng thuốc theo chỉ định, người bệnh chỉ uống thuốc khi cảm thấy mệt hoặc đo thấy huyết áp tăng.

Bệnh nhân được đưa đến viện trong khoảng 4,5 giờ đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Qua thăm khám và thực hiện các phương pháp chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định người bệnh bị xuất huyết não.

May mắn, thể tích khối máu tụ không lớn nên bệnh nhân chưa có chỉ định phẫu thuật. Các bác sĩ lựa chọn điều trị nội khoa, kiểm soát huyết áp, đánh giá các yếu tố nguy cơ và tập phục hồi chức năng.

Bác sĩ Trinh cho biết, bệnh nhân mới nhập viện được 2 ngày và vẫn tỉnh táo. Do thời gian điều trị còn ngắn, các bác sĩ chưa thể đánh giá chính xác khả năng hồi phục. “Người trẻ thường có tiềm năng phục hồi tốt hơn, nhưng kết quả điều trị còn phụ thuộc vào mức độ tổn thương não, tình trạng sức khỏe và quá trình điều trị, phục hồi chức năng”, vị bác sĩ cho biết.

Đáng lưu ý, nếu khối máu tụ có thể tích lớn hơn hoặc tổn thương xuất hiện tại những vùng não trọng yếu, bệnh nhân có nguy cơ hôn mê, thậm chí tử vong. Vì vậy, dù chưa cần can thiệp phẫu thuật, người bệnh vẫn phải được theo dõi sát và tuân thủ điều trị.

Bác sĩ Trinh cho biết, sau khi xuất viện, bệnh nhân cần tiếp tục được hướng dẫn chăm sóc và kiểm soát các yếu tố nguy cơ. Đặc biệt, với trường hợp này, việc giảm cân, kiểm soát huyết áp và các rối loạn chuyển hóa đóng vai trò quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ đột quỵ tái phát.

Từ thực tế điều trị, bác sĩ khuyến cáo người dân cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ. Việc thăm khám, xác định nguyên nhân và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp phải do nhân viên y tế thực hiện, tránh tự xử trí tại nhà làm mất thời gian điều trị.

“Khi nghi ngờ đột quỵ, người nhà cần gọi cấp cứu và nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế có khả năng điều trị. Việc tự chẩn đoán, chích máu hoặc tìm cách xử trí tại nhà không những không phải phương pháp sơ cứu đúng mà còn có thể làm kéo dài thời gian đến viện”. Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai