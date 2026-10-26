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Đu đủ và khả năng tăng tiểu cầu: Điều bạn cần biết

Thứ Hai, 11:23, 26/10/2026
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VOV.VN - Đu đủ giàu vitamin và khoáng chất, trong khi lá đu đủ được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ tăng tiểu cầu ở người mắc sốt xuất huyết. Vậy ăn đu đủ có giúp tăng tiểu cầu và người có chỉ số này thấp nên bổ sung thực phẩm nào?

 

Giảm số lượng tiểu cầu là hiện tượng gì?

Tiểu cầu giúp đông máu và cầm máu khi mạch máu bị tổn thương. Khi số lượng tiểu cầu giảm, người bệnh có thể dễ bị bầm tím, chảy máu chân răng, chảy máu cam hoặc mệt mỏi. Nguyên nhân có thể do bệnh lý, nhiễm trùng, rượu bia, bệnh tự miễn hoặc tác dụng phụ của thuốc. Trường hợp nặng có thể làm tăng nguy cơ xuất huyết nguy hiểm.

Khi phát hiện tiểu cầu thấp, người bệnh cần được bác sĩ xác định nguyên nhân và hướng điều trị phù hợp. Chế độ ăn có thể giúp bổ sung dưỡng chất, nhất là khi thiếu hụt dinh dưỡng, nhưng không thể thay thế điều trị y tế.

Ăn đu đủ có tăng tiểu cầu không?

Ở người trưởng thành khỏe mạnh, số lượng tiểu cầu thường ở mức 150.000-450.000/microlit máu. Khi chỉ số này giảm, cần xác định nguyên nhân để có hướng điều trị phù hợp. Chế độ ăn đủ dưỡng chất, đặc biệt là sắt, kẽm, vitamin B12, folate và vitamin C, giúp bổ sung các chất cần thiết cho quá trình tạo máu.

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Đu đủ chín cung cấp vitamin C, folate và nhiều dưỡng chất, nhưng chưa có đủ bằng chứng cho thấy ăn quả đu đủ trực tiếp làm tăng tiểu cầu. Trong khi đó, một số nghiên cứu bước đầu ghi nhận tiềm năng của chiết xuất lá đu đủ ở người mắc sốt xuất huyết, song hiệu quả và độ an toàn vẫn cần được làm rõ.

Người bệnh không nên tự dùng nước ép hoặc chiết xuất lá đu đủ để điều trị giảm tiểu cầu. Đặc biệt, người mắc sốt xuất huyết cần được theo dõi và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Những món ăn giúp hỗ trợ duy trì số lượng tiểu cầu

Người có số lượng tiểu cầu thấp nên ăn đa dạng thực phẩm, chú trọng protein, vitamin và khoáng chất. Thịt nạc, cá, trứng, sữa cung cấp protein và vitamin B12; rau lá xanh, các loại đậu, đậu phộng và cam bổ sung folate; nho khô cung cấp một lượng sắt nhất định. Cam, ổi, kiwi, dâu tây giúp bổ sung vitamin C, hỗ trợ cơ thể hấp thu sắt. Củ dền, cà rốt và các loại dầu thực vật cũng có thể đưa vào khẩu phần để tăng cường dưỡng chất. Tuy nhiên, những thực phẩm này không trực tiếp làm tăng tiểu cầu trong mọi trường hợp. Người bệnh cần xác định nguyên nhân giảm tiểu cầu và bổ sung vi chất phù hợp, thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm.

Những điều cần lưu ý khi ăn đu đủ để hỗ trợ sức khỏe

Để tận dụng giá trị dinh dưỡng của đu đủ, người bệnh nên ăn quả chín với lượng hợp lý, ưu tiên trái cây tươi và hạn chế sản phẩm chứa nhiều đường. Đồng thời, cần duy trì chế độ ăn cân đối, đa dạng thực phẩm và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các sản phẩm từ lá đu đủ, đặc biệt khi có bệnh nền hoặc đang dùng thuốc. Đu đủ chưa được chứng minh có tác dụng trực tiếp làm tăng tiểu cầu, vì vậy không nên dùng thay thế điều trị. Nếu xuất hiện dấu hiệu chảy máu kéo dài, nôn ra máu, đi ngoài phân đen hoặc đau đầu dữ dội, người bệnh cần được cấp cứu.

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15 loại thực phẩm giúp tăng tiểu cầu một cách tự nhiên

VOV.VN - Tiểu cầu là thành phần thiết yếu của cơ thể giúp ngăn ngừa mọi hậu quả có hại có thể xảy ra. Bất kỳ sự giảm tiểu cầu nào cũng có khả năng dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng như chảy máu nặng do vết thương. Tin tốt là một số loại thực phẩm có thể giúp tăng cường số lượng tiểu cầu.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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