Dưa chuột cực tốt nhưng đừng dại kết hợp với 5 thứ này kẻo tự hại mình

Không nên kết hợp dưa chuột với cà chua

Cà chua và dưa chuột là hai loại quả phổ biến trong nhiều món salad. Tuy nhiên, đây lại là sự kết hợp không tối ưu. Dưa chuột chứa một loại enzyme đặc biệt tên là ascorbinase (hay còn gọi là enzyme phân giải vitamin C). Khi dưa chuột và cà chua (một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào) được ăn cùng lúc, ascorbinase sẽ nhanh chóng phân hủy vitamin C trong cà chua, khiến cơ thể bạn không thể hấp thụ được dưỡng chất quý giá này một cách trọn vẹn. Điều này đồng nghĩa với việc bạn đang vô tình làm mất đi công dụng chống oxy hóa và tăng cường miễn dịch mà vitamin C mang lại.

Sữa và sữa chua

Mặc dù một số công thức sinh tố hoặc salad có thể kết hợp dưa chuột với sữa chua hoặc sữa tươi, đây lại là sự kết hợp không được khuyến khích cho hệ tiêu hóa. Dưa chuột có tính hàn, trong khi sữa và các sản phẩm từ sữa có thể gây khó tiêu hoặc đầy bụng ở một số người, đặc biệt là những người không dung nạp lactose. Khi kết hợp cả hai, đặc tính "mát" của dưa chuột có thể làm tăng nguy cơ tiêu chảy, khó chịu đường ruột ở những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Để tránh những rắc rối không đáng có, hãy thưởng thức sữa và dưa chuột vào những thời điểm khác nhau trong ngày.

Một số thực phẩm không nên ăn cùng dưa chuột. Ảnh: Shutter Stock

Thực phẩm giàu tinh bột

Dưa chuột có hàm lượng nước và chất xơ rất cao, giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa và lợi tiểu. Tuy nhiên, khi ăn dưa chuột cùng lúc với các thực phẩm giàu tinh bột như khoai tây, khoai lang, cơm, bánh mì, mì ống, hệ tiêu hóa có thể gặp "trục trặc". Sự kết hợp này đôi khi dẫn đến hiện tượng đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu hoặc thậm chí là chuột rút nhẹ ở một số người nhạy cảm. Lý do là sự tương tác giữa lượng nước và chất xơ lớn trong dưa chuột với quá trình phân giải carbohydrate phức tạp của tinh bột, có thể làm chậm quá trình tiêu hóa tổng thể.

Đồ uống có cồn không nên kết hợp với dưa chuột

Mặc dù dưa chuột có tác dụng lợi tiểu và giúp giải độc, nhưng việc kết hợp nó với đồ uống có cồn như rượu, bia lại không phải là lựa chọn khôn ngoan. Dưa chuột thúc đẩy quá trình đi tiểu, trong khi đồ uống có cồn lại có thể gây mất nước cho cơ thể. Khi cả hai kết hợp, chúng có thể làm tăng tốc độ mất nước, đồng thời tạo thêm gánh nặng cho thận trong quá trình lọc và đào thải các chất cặn bã. Điều này có thể dẫn đến tình trạng mất nước nhanh hơn, cảm giác khát nước dữ dội hơn và tiềm ẩn nguy cơ gây áp lực lên chức năng thận về lâu dài.

Củ cải

Dù cả dưa chuột và củ cải đều là những thực phẩm lành mạnh, nhưng khi ăn cùng nhau, chúng có thể tạo ra một "cuộc chiến" thầm lặng trong hệ tiêu hóa của bạn. Bí mật nằm ở một loại enzyme đặc biệt có trong dưa chuột là ascorbate oxidase. Enzyme này có khả năng phá hủy hoặc làm giảm đáng kể lượng vitamin C trong các thực phẩm khác khi chúng tiếp xúc với nhau.

Mặt khác, củ cải lại là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, cần thiết cho hệ miễn dịch, sản xuất collagen và nhiều chức năng quan trọng khác của cơ thể. Khi bạn kết hợp dưa chuột và củ cải trong cùng một món salad, ascorbate oxidase từ dưa chuột sẽ bắt đầu hoạt động, làm giảm hiệu quả lượng vitamin C mà bạn nhận được từ củ cải. Điều này có nghĩa là, dù bạn đang ăn một lượng lớn củ cải giàu vitamin C, cơ thể bạn có thể không hấp thụ được trọn vẹn lợi ích dinh dưỡng đó.