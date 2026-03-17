Đừng bỏ qua những “siêu thực phẩm” màu đen tốt cho sức khỏe

Thực phẩm màu đen có tốt cho sức khỏe?

Theo Đông y, thực phẩm màu đen thuộc hành Thủy, có tác dụng bồi bổ cơ thể và hỗ trợ chức năng thận; tiêu biểu như đậu đen, mè đen, mộc nhĩ đen hay gà ác. Dưới góc nhìn khoa học, nhiều thực phẩm màu đen chứa anthocyanin - chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào, giảm nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Vì vậy, dù ít được chú ý do màu sắc trầm, nhóm thực phẩm này vẫn rất có lợi cho sức khỏe nếu bổ sung hợp lý trong chế độ ăn.

Những thực phẩm màu đen nên bổ sung vào thực đơn

Đậu đen

Đậu đen là loại thực phẩm quen thuộc, giàu protein, chất xơ và nhiều hợp chất thực vật có lợi như saponin, anthocyanin, kaempferol và quercetin. Những dưỡng chất này có thể giúp hỗ trợ kiểm soát huyết áp, ổn định đường huyết và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ngoài ra, đậu đen còn chứa nhiều axit amin cần thiết, góp phần nuôi dưỡng làn da và hỗ trợ sản sinh collagen.

Gạo lứt đen

Gạo lứt đen, còn gọi là gạo tím hoặc gạo cẩm, chứa hàm lượng protein và chất chống oxy hóa cao hơn so với gạo trắng thông thường. Anthocyanin trong loại gạo này có đặc tính chống viêm và bảo vệ tế bào. Bên cạnh đó, gạo lứt đen còn chứa lutein và zeaxanthin - hai dưỡng chất có lợi cho thị lực và sức khỏe mắt.

Mộc nhĩ đen

Mộc nhĩ đen là thực phẩm quen thuộc trong nhiều món ăn chay và mặn. Theo Đông y, loại nấm này có tác dụng bổ huyết và hỗ trợ tuần hoàn máu. Nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy mộc nhĩ đen chứa các hợp chất giúp giảm cholesterol trong máu và chống stress oxy hóa, góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Nho đen

Nho đen là loại trái cây giàu dinh dưỡng, chứa nhiều hợp chất có lợi như lutein, zeaxanthin và đặc biệt là resveratrol. Những chất này có tác dụng chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính. Để giữ trọn giá trị dinh dưỡng, nho đen nên được ăn trực tiếp khi còn tươi.

Mè đen (vừng đen)

Mè đen là nguồn cung cấp dồi dào các khoáng chất như magie, sắt, canxi, kẽm, đồng và selen. Ngoài ra, loại hạt này còn chứa vitamin E, protein và chất xơ. Hợp chất sesamin trong mè đen được cho là có tác dụng chống viêm, hỗ trợ giảm mỡ máu và góp phần cải thiện sức khỏe khớp.

Rong biển

Rong biển là thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin A, C, B1, B12 cùng các vi chất như sắt, canxi và i-ốt. Việc bổ sung rong biển vào chế độ ăn có thể hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm táo bón, đồng thời góp phần kiểm soát cholesterol trong máu.

Bổ sung thực phẩm màu đen đúng cách

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị, nên đa dạng hóa thực phẩm trong khẩu phần ăn hàng ngày, bao gồm cả nhóm thực phẩm màu đen. Khi được kết hợp cùng các nhóm thực phẩm khác như rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và nguồn đạm lành mạnh, chúng sẽ giúp cơ thể hấp thu đầy đủ dưỡng chất và duy trì sức khỏe lâu dài.