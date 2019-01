Dùng đèn sưởi, điều hòa, áo bông chống rét cho bệnh nhân

Trong những ngày miền Bắc lạnh tái tê, nếu không được giữ ấm cơ thể, những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện sẽ dễ bị biến chứng.

Dùng đèn sưởi chống rét cho bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức

Tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, người bệnh vẫn cảm thấy ấm áp vì phòng bệnh được bật điều hòa 2 chiều.

Chị Đỗ Thị Ngọc Tú Uyên đang điều trị bệnh ung thư máu tại đây nói: "Lúc đầu mới nhập viện tôi chỉ sợ rét quá bệnh thêm nặng, nhưng vào phòng bệnh có bật điều hòa ấm nên rất yên tâm. Bệnh nhân nào cần thêm chăn là bệnh viện đáp ứng ngay. Trong nhà tắm, nhà vệ sinh đều có hệ thống nước nóng còn hơn ở nhà”.

Cũng có hệ thống điều hòa 2 chiều và chăn ấm chống rét cho bệnh nhân, nhưng tại Bệnh viện Bạch Mai, những người bệnh phải di chuyển ngoài trời vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi giá rét. Từ cuối năm 2018, các điều dưỡng viên của bệnh viện đã khắc phục tạm thời tình trạng đó bằng việc may 500 chiếc áo khoác cho bệnh nhân mượn khi di chuyển.

Trưởng phòng Điều dưỡng Bùi Minh Thu chia sẻ: "Hiện 2 tòa nhà P và Q chưa có đường vận chuyển có mái che nên việc vận chuyển bệnh nhân giữa 2 tòa nhà này vẫn ở ngoài trời. Bệnh nhân sẽ bị lạnh trong quá trình vận chuyển bằng xe điện. Vì vậy chúng tôi đã may những chiếc áo khoác cho bệnh nhân mượn. Nguồn kinh phí để may những chiếc áo này là do chúng tôi tự đóng góp”.

Trang bị áo ấm cho bệnh nhân mượn tại Bệnh viện Bạch Mai

Tại Bệnh viện Việt Đức, Phòng Hồi sức cấp cứu chật cứng bệnh nhân nên một số trường hợp mới nhập viện phải chờ ở ngoài hàng lang. Tuy nhiên người bệnh đã được chống rét bằng đèn sưởi.

Bác sĩ Đỗ Tất Thành, quyền trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Việt Đức cho biết: "Ban Giám đốc Bệnh viện rất quan tâm, đã có thông báo gửi về tất cả các phòng với nội dung, thời tiết lạnh như thế này, cần chuẩn bị sẵn các phương tiện sưởi ấm. Vì bệnh viện này là bệnh viện ngoại khoa, tất cả các bệnh nhân vào Bệnh viện Việt Đức đều bệnh nhân điều trị bằng phương pháp phẫu thuật, hầu hết là nằm một chỗ nên có nguy cơ gây viêm phổi, gây nhiễm trùng hô hấp cao hơn so với người bình thường. Không giữ ấm tốt cho bệnh nhân sẽ làm nặng thêm và làm cho quá trình điều trị trở nên phức tạp hơn rất là nhiều.”

Kiểm tra hệ thống nước nóng tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương.

Một số bệnh viện khác như ung bướu Hà Nội, Bệnh viện K còn phối hợp với các nhà hảo tâm tặng mũ len, khăn quàng cổ và tất ấm cho bệnh nhân ung thư… Sự quan tâm của bệnh viện vừa làm ấm lòng bệnh nhân, vừa góp phần rút ngắn thời gian điều trị và giảm quá tải cho các cơ sở y tế./.

