Đừng dùng hạt húng quế tùy tiện nếu chưa biết những điều này

Thành phần dinh dưỡng

Hạt húng quế chứa nhiều chất dinh dưỡng như chất xơ, protein thực vật, chất béo không bão hòa và các khoáng chất như canxi, magie, kali. Chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện hoạt động của đường ruột. Protein góp phần xây dựng và phục hồi các mô trong cơ thể, còn chất béo omega-3 giúp duy trì hoạt động của tế bào. Các khoáng chất có vai trò hỗ trợ sức khỏe xương, cơ và hệ thần kinh. Ngoài ra, hạt húng quế còn chứa một số hợp chất chống oxy hóa, có khả năng bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Tuy nhiên, lợi ích sức khỏe của các thành phần này cần được nghiên cứu thêm. Nên sử dụng hạt húng quế với lượng phù hợp, kết hợp chế độ ăn đa dạng và cân đối.

Tác dụng của hạt húng quế đối với sức khỏe

Hỗ trợ hoạt động tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ hòa tan và không hòa tan trong hạt húng quế góp phần duy trì chức năng bình thường của hệ tiêu hóa. Khi được ngâm trong nước, lớp chất nhầy bên ngoài hạt hút nước và tạo thành dạng gel có khả năng giữ ẩm.

Đặc tính này có thể hỗ trợ quá trình hình thành phân, thúc đẩy nhu động ruột và góp phần hạn chế táo bón. Tuy nhiên, việc tăng lượng chất xơ quá nhanh hoặc ăn quá nhiều hạt trong thời gian ngắn có thể gây đầy hơi, chướng bụng và khó chịu ở đường tiêu hóa.

Góp phần kéo dài cảm giác no

Chất xơ hòa tan trong hạt húng quế có khả năng hấp thụ nước, tạo thành lớp gel và làm tăng thể tích thức ăn trong đường tiêu hóa. Nhờ đó, việc bổ sung loại hạt này có thể góp phần duy trì cảm giác no lâu hơn sau bữa ăn, hỗ trợ người đang kiểm soát khẩu phần.

Dù vậy, chưa có đủ bằng chứng lâm sàng cho thấy hạt húng quế có tác dụng giảm cân trực tiếp. Muốn duy trì cân nặng hợp lý, cần kết hợp chế độ ăn uống khoa học, kiểm soát tổng lượng năng lượng nạp vào và duy trì hoạt động thể chất thường xuyên.

Bổ sung các hợp chất chống oxy hóa

Trong hạt húng quế có một số hợp chất thực vật như polyphenol và flavonoid. Các thành phần này được ghi nhận có khả năng chống oxy hóa trong những nghiên cứu thực nghiệm, tham gia bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Tuy nhiên, hoạt tính chống oxy hóa được ghi nhận trong phòng thí nghiệm không đồng nghĩa với hiệu quả phòng ngừa bệnh ở người. Hiện chưa đủ cơ sở khoa học để khẳng định ăn hạt húng quế có thể ngăn ngừa ung thư hoặc các bệnh mạn tính.

Góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Hạt húng quế cung cấp chất xơ và các axit béo không bão hòa, trong đó có axit alpha-linolenic (ALA) thuộc nhóm omega-3 có nguồn gốc thực vật. Đây là những thành phần có thể góp phần xây dựng chế độ dinh dưỡng lành mạnh, hướng đến bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Tuy nhiên, bằng chứng trực tiếp về khả năng giảm huyết áp, cải thiện cholesterol máu hoặc phòng ngừa bệnh tim mạch nhờ sử dụng hạt húng quế vẫn còn hạn chế. Vì vậy, không nên xem đây là thực phẩm có tác dụng điều trị hoặc thay thế các biện pháp kiểm soát bệnh. Để bảo vệ tim mạch, cần duy trì chế độ ăn hợp lý, vận động thường xuyên và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Lưu ý khi sử dụng

Hạt húng quế cần được ngâm nở hoàn toàn trước khi ăn để tránh nguy cơ hóc nghẹn, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người gặp khó khăn khi nuốt. Nên sử dụng với lượng vừa phải, uống đủ nước để hạn chế đầy hơi, chướng bụng hoặc rối loạn tiêu hóa do bổ sung quá nhiều chất xơ. Nếu xuất hiện dấu hiệu dị ứng như nổi mề đay, ngứa, sưng môi hoặc khó thở, cần ngừng sử dụng và đi khám kịp thời.

Phụ nữ mang thai nên thận trọng, nhất là khi sử dụng với lượng lớn hoặc dưới dạng chế phẩm cô đặc do chưa có đủ dữ liệu về độ an toàn. Ngoài ra, cần chọn hạt có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất dành riêng cho thực phẩm, không sử dụng hạt giống đã qua xử lý hóa chất. Người mắc bệnh tiêu hóa, khó nuốt hoặc đang điều trị bệnh mạn tính nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.