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Gan dễ tổn thương nếu bạn thường xuyên ăn 6 thực phẩm này

Thứ Sáu, 15:09, 17/07/2026
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VOV.VN - Không chỉ rượu bia, nhiều thực phẩm quen thuộc như đồ chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn hay đồ uống nhiều đường cũng có thể khiến gan phải hoạt động quá tải nếu tiêu thụ thường xuyên. Đây là một trong những nguyên nhân làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ và suy giảm chức năng gan.

Vì sao thực phẩm hàng ngày có thể gây hại cho gan?

Gan là cơ quan chuyển hóa chất béo, đường, thuốc và đào thải độc tố. Thường xuyên ăn nhiều chất béo, đường, muối, thực phẩm chế biến sẵn hoặc chứa chất bảo quản sẽ khiến gan hoạt động quá tải, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ, viêm gan và suy giảm chức năng gan. Vì vậy, nhận biết và hạn chế những thực phẩm gây hại là cách quan trọng để bảo vệ gan.

6 loại thực phẩm gây hại cho gan

Đồ chiên rán và thức ăn nhanh nhiều dầu mỡ

Gà rán, khoai tây chiên, hamburger, pizza hay các món chiên ngập dầu chứa nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa. Ăn thường xuyên khiến gan phải làm việc quá tải để xử lý chất béo, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu, men gan tăng và suy giảm khả năng giải độc.

Thực phẩm chế biến sẵn và đồ hộp

Mì ăn liền, đồ hộp, xúc xích, thịt nguội, snack và các thực phẩm chế biến sẵn thường chứa nhiều muối, chất bảo quản, phụ gia, chất béo không lành mạnh và đường "ẩn". Tiêu thụ thường xuyên sẽ làm gan phải hoạt động quá tải, tăng stress oxy hóa, nguy cơ viêm, tổn thương tế bào gan và gan nhiễm mỡ.

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Thường xuyên ăn nhiều chất béo, đường, muối, thực phẩm chế biến sẵn hoặc chứa chất bảo quản sẽ khiến gan hoạt động quá tải

Đồ ngọt, nước ngọt và thực phẩm chứa nhiều đường

Bánh ngọt, nước ngọt, trà sữa, kẹo và các món tráng miệng nhiều đường có thể làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ nếu tiêu thụ quá nhiều. Lượng đường dư thừa sẽ chuyển thành mỡ tích tụ tại gan, khiến gan phải hoạt động nhiều hơn và làm giảm khả năng phục hồi tế bào gan.

Thực phẩm nhiều muối và đồ muối chua

Dưa muối, cà muối, thịt xông khói, cá khô, mì ăn liền, snack mặn và đồ hộp thường chứa nhiều natri. Ăn quá mặn không chỉ gây hại tim mạch mà còn làm tăng gánh nặng cho gan, trong khi thực phẩm muối chua chế biến hoặc bảo quản không đúng cách có thể chứa chất độc và vi sinh vật gây hại, khiến gan phải làm việc nhiều hơn.

Thực phẩm nướng cháy hoặc chiên ở nhiệt độ quá cao

Thịt nướng cháy cạnh, đồ nướng than hoa hay thực phẩm chiên quá kỹ có thể tạo ra các hợp chất độc như acrylamide và hydrocarbon thơm đa vòng. Nếu thường xuyên tiêu thụ, gan sẽ phải làm việc nhiều hơn để đào thải các chất này, làm tăng nguy cơ tổn thương tế bào gan và phản ứng viêm.

Thực phẩm bị mốc hoặc nhiễm hóa chất

Lạc mốc, ngô mốc, thực phẩm quá hạn, bảo quản kém hoặc rau củ còn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật đều có thể gây hại cho gan. Đặc biệt, nấm mốc sinh ra aflatoxin - độc tố làm tăng nguy cơ tổn thương tế bào gan và ung thư gan. Vì vậy, không nên sử dụng thực phẩm đã chớm mốc hoặc không rõ nguồn gốc.

Dấu hiệu cảnh báo gan đang hoạt động quá tải

Tổn thương gan giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm nhưng có thể xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, đầy bụng, khó tiêu, chán ăn, da xỉn màu, nổi mụn, tăng mỡ bụng hoặc men gan tăng. Do triệu chứng không rõ rệt, nhiều người chỉ phát hiện khi gan đã bị tổn thương đáng kể.

Làm gì để bảo vệ gan?

Để bảo vệ gan, nên hạn chế đồ chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống nhiều đường; ăn nhạt, tăng rau xanh và trái cây; không sử dụng thực phẩm mốc hoặc quá hạn. Đồng thời, khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra men gan và siêu âm gan nếu thuộc nhóm nguy cơ cao hoặc có chế độ ăn thiếu lành mạnh kéo dài.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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