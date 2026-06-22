Giải pháp nào giúp người bệnh đục thủy tinh thể lấy lại thị lực chất lượng cao?

Trước khi phẫu thuật đục thủy tinh thể, bệnh nhân nhất định phải biết điều này

VOV.VN - Bệnh đục thủy tinh thể là nguyên gây giảm thị lực, mù lòa đứng đầu trên thế giới và cả Việt Nam, bệnh có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi nhưng thường ở độ tuổi trên 50. Theo báo cáo mới đây của Bộ Y tế, Việt Nam hiện có khoảng 2 triệu người mù loà, trong các nguyên nhân gây mù chính hiện nay thì đục thể thủy tinh vẫn là nguyên nhân chủ yếu (chiếm tới 66,1%), tiếp đó là các bệnh lý đáy mắt, glôcôm, tật khúc xạ.