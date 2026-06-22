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Giải pháp nào giúp người bệnh đục thủy tinh thể lấy lại thị lực chất lượng cao?

Thứ Hai, 11:46, 22/06/2026
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VOV.VN - Cùng với tuổi tác, các bệnh lý về mắt, đặc biệt là đục thủy tinh thể ngày càng trở nên phổ biến, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt, cản trở người cao tuổi tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn hơn. Vậy đâu là giải pháp giúp người bệnh đục thủy tinh thể lấy lại thị lực chất lượng cao?

PV/VOV.VN
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