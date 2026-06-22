Giải pháp nào giúp người bệnh đục thủy tinh thể lấy lại thị lực chất lượng cao?

VOV.VN - Trà gạo lứt đậu đen là thức uống thơm ngon, dễ làm tại nhà, chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất có lợi. Khi sử dụng hợp lý, loại trà này có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng và nâng cao sức khỏe.
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VOV.VN - Nhiều bệnh nhân bị đục thủy tinh thể sau khi phẫu thuật thị lực đã được cải thiện. Tuy nhiên, người bệnh nên đến khám để bác sĩ tư vấn khi nào nên mổ thay thủy tinh thể và lưu ý những biến chứng sau mổ.
VOV.VN - Nhiều bệnh nhân bị đục thủy tinh thể sau khi phẫu thuật thị lực đã được cải thiện. Tuy nhiên, người bệnh nên đến khám để bác sĩ tư vấn khi nào nên mổ thay thủy tinh thể và lưu ý những biến chứng sau mổ.
VOV.VN - Tôi năm nay 78 tuổi. Các chỉ số sức khỏe tốt, không có bệnh nền. Vấn đề duy nhất là mắt kém, đi khám thì chẩn đoán là bệnh đục thủy tinh thể. Tôi nên đi xử lý ở đâu? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn giúp nhân vật giải quyết vấn đề.
VOV.VN - Tôi năm nay 78 tuổi. Các chỉ số sức khỏe tốt, không có bệnh nền. Vấn đề duy nhất là mắt kém, đi khám thì chẩn đoán là bệnh đục thủy tinh thể. Tôi nên đi xử lý ở đâu? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn giúp nhân vật giải quyết vấn đề.
VOV.VN - Bệnh đục thủy tinh thể là nguyên gây giảm thị lực, mù lòa đứng đầu trên thế giới và cả Việt Nam, bệnh có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi nhưng thường ở độ tuổi trên 50. Theo báo cáo mới đây của Bộ Y tế, Việt Nam hiện có khoảng 2 triệu người mù loà, trong các nguyên nhân gây mù chính hiện nay thì đục thể thủy tinh vẫn là nguyên nhân chủ yếu (chiếm tới 66,1%), tiếp đó là các bệnh lý đáy mắt, glôcôm, tật khúc xạ.
VOV.VN - Bệnh đục thủy tinh thể là nguyên gây giảm thị lực, mù lòa đứng đầu trên thế giới và cả Việt Nam, bệnh có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi nhưng thường ở độ tuổi trên 50. Theo báo cáo mới đây của Bộ Y tế, Việt Nam hiện có khoảng 2 triệu người mù loà, trong các nguyên nhân gây mù chính hiện nay thì đục thể thủy tinh vẫn là nguyên nhân chủ yếu (chiếm tới 66,1%), tiếp đó là các bệnh lý đáy mắt, glôcôm, tật khúc xạ.