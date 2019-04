Giải thoát nỗi ám ảnh viêm đại tràng đi cùng năm tháng

Đầy hơi, khó tiêu với tất cả thức ăn, mỗi lúc khó chịu thì bụng trên lại đau quặn, đại tiện lúc táo bón, lúc lỏng, có lúc còn đi ra máu… Đó là những cảm giác bất tiện và khó chịu mà những người bị viêm đại tràng thường xuyên phải chịu đựng.

Dù đã thử rất nhiều cách nhưng bạn vẫn không thể cải thiện được căn bệnh dai dẳng này. Người Nhật có cách rất hay mà đơn giản, giúp bạn có thể “xử lý” các triệu chứng khó chịu của bệnh viêm đại tràng cực hiệu quả.

Viêm đại tràng luôn khiến người bệnh khổ sở, mệt mỏi

Viêm đại tràng – nỗi ám ảnh đi cùng năm tháng



Đau đại tràng là một trong những nỗi ám ảnh của người bệnh viêm đại tràng, vì những cơn đau thường đến sau khi ăn xong, nên người bệnh lúc nào cũng dè chừng trước những món ăn ngon, món lạ.

Đặc biệt, người bệnh thường không dám đi du lịch, không dám đến những buổi tiệc tùng, nhậu nhẹt. Hoặc nếu có đi, khi nhìn thấy đồ ăn ngon mà không dám ăn nhiều, vì ăn vào là đau bụng và suốt ngày có cảm giác mót rặn, rồi ngồi nhà vệ sinh hàng tiếng đồng hồ.

Những cơn đau bụng âm ỉ, dai dẳng khiến người bệnh luôn trong trạng thái mệt mỏi, chán nản, giảm năng suất làm việc, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, ảnh hưởng đến những người xung quanh, đi đâu cũng phải ngó trước ngó sau xem có nhà vệ sinh không, sáng ngủ dậy chưa ăn gì cũng đau bụng và phải ngồi hàng giờ trong nhà vệ sinh…

Nghiêm trọng hơn, nếu bệnh không được chữa trị triệt để, nếu để lâu ngày rất dễ biến chứng thành các bệnh nguy hiểm, đặc biệt là ung thư đại trực tràng – 1 trong những căn bệnh ung thư có tỉ lệ tử vong hàng đầu ở nước ta.

Bí quyết giúp người Nhật “xử lý” viêm đại tràng hiệu quả

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã tìm ra được lợi khuẩn chính là chiến binh đắc lực, cứu cánh cho người viêm đại tràng, đặc biệt là lợi khuẩn Bifidobacterium (gọi tắt là Bifido - là lợi khuẩn chính yếu, chiếm hơn 90% tổng lợi khuẩn đường ruột, cư trú chủ yếu ở đại tràng.

Lợi khuẩn Bifido giúp xử lý viêm đại tràng hiệu quả

Lợi khuẩn Bifido cùng các lợi khuẩn khác làm nhiệm vụ tiết 3000 enzym tiêu hóa những phần thức ăn khó chưa được tiêu hóa hết ở ruột non đổ xuống và phân hủy, đào thải các chất cặn bã tạo thành khuôn phân mềm, mượt dễ đẩy ra ngoài giúp hệ tiêu hóa hoạt động khỏe mạnh. Đặc biệt, lợi khuẩntiết ra chất nhầy trám lên niêm mạc đại tràng bảo vệ đại tràng, đặc biệt các ổ viêm loét mới được chữa lành sẽ được lớp chất nhờn che chắn bảo vệ ngăn không gây viêm loét trở lại..



Ngoài ra, sản xuất các vitamin B1, B2, B6, B12 và axit folic giúp sinh năng lượng, giảm stress, hạn chế các cơn đau bụng..

Chính vì vậy, bổ sung đầy đủ lợi khuẩn Bifido cho đường ruột giúp người viêm đại tràng tiêu hóa ổn định và ngăn chặn những triệu chứng khó chịu tái phát và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.Tuy nhiên, lợi khuẩn Bifido rất nhạy cảm với môi trường axit dạ dày nên bị tiêu diệt gần như hoàn toàn khi đi qua bộ phận này.

Hiểu được căn nguyên giúp người viêm đại tràng thoát được nỗi khổ, các nhà Nghiên cứu của công ty dược phẩm Morishita Jintan Nhật Bản với bề dày 125 năm tuổi đã sáng chế ra men vi sinh Bifina R – men vi sinh bán chạy số 1 Nhật Bản trong 21 năm liền, với công thức vượt trội 3 trong 1: Mỗi gói men vi sinh Bifina có chứa; 2,5 tỷ lợi khuẩn Bifidobacterium, 1 tỷ lợi khuẩn Lactobacilluss và chất xơ hòa tan Oligosaccharide.

Công nghệ SMC giúp đưa lợi khuẩn Bifido vào tận đại tràng

Đặc biệt, men vi sinh Bifina R Nhật Bản sử dụng công nghệ SMC (Seamless Micro Capsule). Công nghệ này đã được cấp bằng sáng chế, giúp bao bọc, bảo vệ lợi khuẩn Bifido và Lactobaccilus trong các viên nang hình cầu, liền mạch không có vết nối, có lớp màng kép kháng được axit dạ dày, do đó công nghệ này giúp đưa được lợi khuẩn sống an toàn khi đi qua môi trường axit trong dạ dày vào đến ruột non và vào tận đại tràng, với tỉ lệ sống sót cao nên mới thực sự giúp được các vấn đề của người viêm đại tràng.



Do vậy, bổ sung đầy đủ lợi khuẩn Bifido từ men vi sinh Bifina R Nhật Bản chính là bí quyết giúp người Nhật “xử lý” hiệu quả bênh viêm đại tràng, giúp người bệnh thoải mái ăn uống, yên tâm tận hưởng cuộc sống.