Góc nhìn chuyên gia về làn sóng ứng dụng AI trong ngành thẩm mỹ không xâm lấn

Trong vài năm trở lại đây, trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là khái niệm dành riêng cho phòng thí nghiệm hay các công ty về công nghệ. Nó đã đi thẳng vào những lĩnh vực tưởng chừng chỉ thuộc về tay nghề, kinh nghiệm và phán đoán chuyên môn của con người. Thẩm mỹ không xâm lấn là một trong số đó.

Từ phân tích da, mô phỏng khuôn mặt, dự đoán kết quả điều trị cho đến hỗ trợ theo dõi sau thủ thuật, AI đang dần thay đổi cách ngành làm đẹp vận hành. Nhưng ở một lĩnh vực mà từng milimet trên gương mặt cũng có thể tạo ra khác biệt lớn. Trước làn sóng ứng dụng AI ấy vào các công nghệ thẩm mỹ ấy, câu hỏi đặt là ra: các con số hiển thị kia đáng tin đến đâu và ai sẽ chịu trách nhiệm nếu xảy ra sai lệch trong chẩn đoán?

Một thị trường chạy nhanh hơn khoa học

Theo nghiên cứu của nhóm Jiancheng Li đăng trên Aesthetic Plastic Surgery (2026), thị trưởng thẩm mỹ không xâm lấn toàn cầu, sẽ đạt 53,2 tỷ USD vào năm 2023, riêng thị trường châu Á chiếm 42%. Tỷ lệ phụ nữ độ tuổi 18 - 35 chiếm tới 70&. Về phía nam giới, tỷ lệ tăng từ 12% lên 23% trong vòng bốn năm.

Các con số thực tế đã cho thấy nhu cầu lĩnh vực ngày càng lớn. Điều đó đồng nghĩa với việc thời gian cho các khách hàng có nhu cầu làm đẹp lại bị co lại. Chính các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng: buổi tư vấn thẩm mỹ vốn đòi hỏi khai thác tiền sử, đánh giá tình trạng, phỏng đoán các rủi ro … nhưng thời lượng quá ngắn để có thể làm đủ.

Góc nhìn chuyên gia về làn sóng AI trong ngành thẩm mỹ không xâm lấn

Chính chỗ trống đó đã khiến trí tuệ nhân tạo AI được mời tham gia vào quy trình thẩm mỹ. Nhóm tác giả tìm trong bốn cơ sở dữ liệu tiếng Anh và hai cơ sở tiếng Trung giai đoạn 2021–2025. Từ 1.498 bản ghi ban đầu, qua loại trùng và sàng lọc, 89 công trình được đưa vào nghiên cứu. Họ phân định vai trò của AI thành bốn nhóm: hỗ trợ người bệnh, hỗ trợ quyết định của bác sĩ, hỗ trợ vận hành cơ sở và hỗ trợ đào tạo.

Trong cuộc trao đổi chuyên môn gần đây, Ths. BS Lê Thùy Anh hiện đang giữ vị trí Giám đốc Trung tâm Da liễu và Thẩm mỹ công nghệ cao, làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ, nhận xét bản nghiên cứu này như một dấu hiệu lạnh mạnh. Khi giới nghiên cứu đang nói thật về với hạn chế của đội ngũ thực hành lâm sàng trong hoạt động thăm khám và điều trị. Điều mà hoạt động quảng cáo không bao giờ nhắc đến. Công nghệ AI đưa ra chẩn đoán dựa trên bộ dữ liệu thử nghiệm, nhưng nó chưa cho biết người làm thẩm mỹ có an toàn hay đẹp hơn không. Đó là 2 vấn đề khác nhau và người ta hay trả lời câu thứ nhất rồi để các khách hàng tự trả lời câu hỏi thứ hai.

ThS.BS Lê Thùy Anh - Giám đốc Trung tâm Da liễu & Thẩm mỹ công nghệ cao

Kết quả dựa trên tiêu chuẩn khách quan nhưng chưa chắc đã đúng

Một mô hình AI phân tích gương mặt dựa trên: ước tính loại da, sắc tố, nếp nhăn với độ chính xác trung bình đạt tới 85.41%. Nghiên cứu của nhóm tác giả cũng nêu ra rằng: nếu yếu tố đánh giá do người xây dựng dữ liệu vốn chủ quan, thì bộ tiêu chí, chỉ số dự đoán do trí tuệ nhân tạo đưa ra cũng không thể khách quan.

Bác sĩ Thùy Anh chia sẻ: “Gọi là đánh giá khách quan, dễ gây hiểu lầm. Bởi trí tuệ nhân tạo học lại những phán đoán của con người. AI có thể nhất quán hơn cá nhân nhưng sự quan trọng nhất trong chẩn đoán thẩm mỹ y khoa không đồng nghĩa với “luôn đúng”. Một thước đo lệch vẫn là thước đo lệch mặc dù kết quả đo vẫn rất đều”.

Bác sĩ cũng phân tích thêm: Khi con số hiện lên màn hình, khách hàng dễ coi nó là chân lý và chạy theo những thông số tiêu chuẩn được setup sẵn máy. Trong khi đó, mục tiêu mà những người làm nghề như chúng tôi theo đuổi lại lại khuôn mặt hài hòa, tự nhiên. Cái đẹp trong thẩm mỹ y khoa là cái đẹp rộng, thay đổi khi cười, khi nói chứ không phải là một gương mặt tính, chuẩn theo mô phỏng của trí tuệ nhân tạo.

Trí tuệ nhân tạo AI có đang đọc đúng và mô phỏng đúng nền da của người Việt

Khi được hỏi câu hỏi: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thẩm mỹ, AI có đang đọc đúng nền da của người Việt để cho ra kết quả chính xác. Là người từng trực tiếp thực hiện hàng ngàn ca thẩm mỹ không xâm lấn mỗi năm, Bác sĩ Thùy Anh phân tích phần lớn da người Việt thuộc nhóm prototype III-V, có thượng bì chứa nhiều melanin hơn. Nhóm da sẫm màu và dễ tăng sắc tố sau viêm, đáp ứng với phương pháp laser hay peel cũng khác so với các nền da khác. “Một công nghệ ứng dụng AI nhưng lại dữ liệu nguồn chưa được kiểm chứng trên tệp khách hàng của mình, có thể nhận định sai loại da, rồi dẫn đến chẩn đoán sai thông số hoặc đánh giá sai nguy cơ. Hơn nữa, sự sai sót trong chẩn đoán, đưa ra thông số của AI cũng khó phát hiện bởi chính nó trình bày rất tự tin” Bác sĩ chia sẻ thêm.

Hình ảnh mô phỏng chỉ là một khả năng không phải là một lời hứa

Theo nghiên cứu của nhóm tác giả, khảo sát ghi nhận, AI làm giảm 43% mức hối tiếc quyết định thẩm mỹ. Bởi trí tuệ nhân tạo giúp các khách hàng hình dung được kết quả sau khi thực hiện thẩm mỹ không xâm lấn.

Trên thực tế, tại Việt Nam, không ít cơ sở thẩm mỹ cho khách hàng xem trước: gương mặt sau khi thẩm mỹ do trí tuệ nhân tạo mô phỏng. Là người trực tiếp thực hiện hàng ngàn ca thẩm mỹ mỗi năm, bàn về quan điểm trên Bác sĩ Thùy Anh chia sẻ: AI chỉ là công cụ hữu ích, giúp khách hàng hình dung được kết quả nhận lại sau thẩm mỹ. Nhưng nó cũng dễ gây hiểu lầm, kỳ vọng không đáng có.

Khi được hỏi về cách đưa AI vào thực hành, Bác sĩ Thùy Anh mô tả: Tôi không coi trí tuệ nhân tạo là thước đo duy nhất. Đó chỉ là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong quá trình thực hành hay điều trị các vấn đề cho khách hàng, AI không thể thay thế những chẩn đoán dựa trên chuyên môn hay cũng như thay thế con người. Nguyên tắc của tôi là đối chiếu kết quả do AI đưa ra với kết quả thăm khám trực tiếp và theo dõi một liệu trình cùng một hệ thống để so sánh sự nhất quán. Sau đó mới đưa ra phác đồ thẩm mỹ và dự đoán kết quả cho khách hàng.

Thẩm mỹ không phải làm đẹp theo thuật toán, mà giúp mỗi người trông tự nhiên, khỏe mạnh và hài lòng với chính mình. Nếu công nghệ làm ai đó quyết định vội hơn, thì đã dùng sai chỗ, bác sĩ Thùy Anh nhấn mạnh.