English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Góc nhìn chuyên gia về làn sóng ứng dụng AI trong ngành thẩm mỹ không xâm lấn

Thứ Năm, 19:49, 05/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ths.BS Thùy Anh, Giám đốc Trung tâm Da liễu & Thẩm mỹ công nghệ cao, chỉ ra ranh giới giữa “hỗ trợ” và “thay thế” của trí tuệ nhân tạo trong thẩm mỹ không xâm lấn.

Trong vài năm trở lại đây, trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là khái niệm dành riêng cho phòng thí nghiệm hay các công ty về công nghệ. Nó đã đi thẳng vào những lĩnh vực tưởng chừng chỉ thuộc về tay nghề, kinh nghiệm và phán đoán chuyên môn của con người. Thẩm mỹ không xâm lấn là một trong số đó.

Từ phân tích da, mô phỏng khuôn mặt, dự đoán kết quả điều trị cho đến hỗ trợ theo dõi sau thủ thuật, AI đang dần thay đổi cách ngành làm đẹp vận hành. Nhưng ở một lĩnh vực mà từng milimet trên gương mặt cũng có thể tạo ra khác biệt lớn. Trước làn sóng ứng dụng AI ấy vào các công nghệ thẩm mỹ ấy, câu hỏi đặt là ra: các con số hiển thị kia đáng tin đến đâu và ai sẽ chịu trách nhiệm nếu xảy ra sai lệch trong chẩn đoán?

Một thị trường chạy nhanh hơn khoa học

Theo nghiên cứu của nhóm Jiancheng Li đăng trên Aesthetic Plastic Surgery (2026), thị trưởng thẩm mỹ không xâm lấn toàn cầu, sẽ đạt 53,2 tỷ USD vào năm 2023, riêng thị trường châu Á chiếm 42%. Tỷ lệ phụ nữ độ tuổi 18 - 35 chiếm tới 70&. Về phía nam giới, tỷ lệ tăng từ 12% lên 23% trong vòng bốn năm.

Các con số thực tế đã cho thấy nhu cầu lĩnh vực ngày càng lớn. Điều đó đồng nghĩa với việc thời gian cho các khách hàng có nhu cầu làm đẹp lại bị co lại. Chính các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng: buổi tư vấn thẩm mỹ vốn đòi hỏi khai thác tiền sử, đánh giá tình trạng, phỏng đoán các rủi ro … nhưng thời lượng quá ngắn để có thể làm đủ.

goc nhin chuyen gia ve lan song ung dung ai trong nganh tham my khong xam lan hinh anh 1
Góc nhìn chuyên gia về làn sóng AI trong ngành thẩm mỹ không xâm lấn

Chính chỗ trống đó đã khiến trí tuệ nhân tạo AI được mời tham gia vào quy trình thẩm mỹ. Nhóm tác giả tìm trong bốn cơ sở dữ liệu tiếng Anh và hai cơ sở tiếng Trung giai đoạn 2021–2025. Từ 1.498 bản ghi ban đầu, qua loại trùng và sàng lọc, 89 công trình được đưa vào nghiên cứu. Họ phân định vai trò của AI thành bốn nhóm: hỗ trợ người bệnh, hỗ trợ quyết định của bác sĩ, hỗ trợ vận hành cơ sở và hỗ trợ đào tạo.

Trong cuộc trao đổi chuyên môn gần đây, Ths. BS Lê Thùy Anh hiện đang giữ vị trí Giám đốc Trung tâm Da liễu và Thẩm mỹ công nghệ cao, làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ, nhận xét bản nghiên cứu này như một dấu hiệu lạnh mạnh. Khi giới nghiên cứu đang nói thật về với hạn chế của đội ngũ thực hành lâm sàng trong hoạt động thăm khám và điều trị. Điều mà hoạt động quảng cáo không bao giờ nhắc đến. Công nghệ AI đưa ra chẩn đoán dựa trên bộ dữ liệu thử nghiệm, nhưng nó chưa cho biết người làm thẩm mỹ có an toàn hay đẹp hơn không. Đó là 2 vấn đề khác nhau và người ta hay trả lời câu thứ nhất rồi để các khách hàng tự trả lời câu hỏi thứ hai.

goc nhin chuyen gia ve lan song ung dung ai trong nganh tham my khong xam lan hinh anh 2
ThS.BS Lê Thùy Anh - Giám đốc Trung tâm Da liễu & Thẩm mỹ công nghệ cao

Kết quả dựa trên tiêu chuẩn khách quan nhưng chưa chắc đã đúng

Một mô hình AI phân tích gương mặt dựa trên: ước tính loại da, sắc tố, nếp nhăn với độ chính xác trung bình đạt  tới 85.41%. Nghiên cứu của nhóm tác giả cũng nêu ra rằng: nếu yếu tố đánh giá do người xây dựng dữ liệu vốn chủ quan, thì bộ tiêu chí, chỉ số dự đoán do trí tuệ nhân tạo đưa ra cũng không thể khách quan.

Bác sĩ Thùy Anh chia sẻ: “Gọi là đánh giá khách quan, dễ gây hiểu lầm. Bởi trí tuệ nhân tạo học lại những phán đoán của con người. AI có thể nhất quán hơn cá nhân nhưng sự quan trọng nhất trong chẩn đoán thẩm mỹ y khoa không đồng nghĩa với “luôn đúng”. Một thước đo lệch vẫn là thước đo lệch mặc dù kết quả đo vẫn rất đều”.

goc nhin chuyen gia ve lan song ung dung ai trong nganh tham my khong xam lan hinh anh 3

Bác sĩ cũng phân tích thêm: Khi con số hiện lên màn hình, khách hàng dễ coi nó là chân lý và chạy theo những thông số tiêu chuẩn được setup sẵn máy. Trong khi đó, mục tiêu mà những người làm nghề như chúng tôi theo đuổi lại lại khuôn mặt hài hòa, tự nhiên. Cái đẹp trong thẩm mỹ y khoa là cái đẹp rộng, thay đổi khi cười, khi nói chứ không phải là một gương mặt tính, chuẩn theo mô phỏng của trí tuệ nhân tạo.

Trí tuệ nhân tạo AI có đang đọc đúng và mô phỏng đúng nền da của người Việt

Khi được hỏi câu hỏi: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thẩm mỹ, AI có đang đọc đúng nền da của người Việt để cho ra kết quả chính xác. Là người từng trực tiếp thực hiện hàng ngàn ca thẩm mỹ không xâm lấn mỗi năm, Bác sĩ Thùy Anh phân tích phần lớn da người Việt thuộc nhóm prototype III-V, có thượng bì chứa nhiều melanin hơn. Nhóm da sẫm màu và dễ tăng sắc tố sau viêm, đáp ứng với phương pháp laser hay peel cũng khác so với các nền da khác. “Một công nghệ ứng dụng AI nhưng lại dữ liệu nguồn chưa được kiểm chứng trên tệp khách hàng của mình, có thể nhận định sai loại da, rồi dẫn đến chẩn đoán sai thông số hoặc đánh giá sai nguy cơ. Hơn nữa, sự sai sót trong chẩn đoán, đưa ra thông số của AI cũng khó phát hiện bởi chính nó trình bày rất tự tin” Bác sĩ chia sẻ thêm.

Hình ảnh mô phỏng chỉ là một khả năng không phải là một lời hứa

Theo nghiên cứu của nhóm tác giả, khảo sát ghi nhận, AI làm giảm 43% mức hối tiếc quyết định thẩm mỹ. Bởi trí tuệ nhân tạo giúp các khách hàng hình dung được kết quả sau khi thực hiện thẩm mỹ không xâm lấn.

Trên thực tế, tại Việt Nam, không ít cơ sở thẩm mỹ cho khách hàng xem trước: gương mặt sau khi thẩm mỹ do trí tuệ nhân tạo mô phỏng. Là người trực tiếp thực hiện hàng ngàn ca thẩm mỹ mỗi năm, bàn về quan điểm trên Bác sĩ Thùy Anh chia sẻ: AI chỉ là công cụ hữu ích, giúp khách hàng hình dung được kết quả nhận lại sau thẩm mỹ. Nhưng nó cũng dễ gây hiểu lầm, kỳ vọng không đáng có.

Khi được hỏi về cách đưa AI vào thực hành, Bác sĩ Thùy Anh mô tả: Tôi không coi trí tuệ nhân tạo là thước đo duy nhất. Đó chỉ là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong quá trình thực hành hay điều trị các vấn đề cho khách hàng, AI không thể thay thế những chẩn đoán dựa trên chuyên môn hay cũng như thay thế con người. Nguyên tắc của tôi là đối chiếu kết quả do AI đưa ra với kết quả thăm khám trực tiếp và theo dõi một liệu trình cùng một hệ thống để so sánh sự nhất quán. Sau đó mới đưa ra phác đồ thẩm mỹ và dự đoán kết quả cho khách hàng.

goc nhin chuyen gia ve lan song ung dung ai trong nganh tham my khong xam lan hinh anh 4

Thẩm mỹ không phải làm đẹp theo thuật toán, mà giúp mỗi người trông tự nhiên, khỏe mạnh và hài lòng với chính mình. Nếu công nghệ làm ai đó quyết định vội hơn, thì đã dùng sai chỗ, bác sĩ Thùy Anh nhấn mạnh.

a2-bau-29-7-ds.png

Bí quyết ngăn ngừa rạn da cho mẹ bầu

VOV.VN - Hành trình mang thai mang lại những trải nghiệm thiêng liêng nhưng cũng đi kèm với nhiều thay đổi lớn về mặt sinh học trên cơ thể người phụ nữ. Một trong những nỗi lo lắng phổ biến nhất của các mẹ bầu là tình trạng rạn da. Dưới đây là bí quyết giúp ngăn ngừa rạn da trong quá trình mang thai.

CTV An An/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

4 cách chăm sóc da mùa thu giúp phụ nữ sau tuổi 50 hạn chế khô ráp, nếp nhăn
4 cách chăm sóc da mùa thu giúp phụ nữ sau tuổi 50 hạn chế khô ráp, nếp nhăn

VOV.VN - Sau tuổi 50, da dễ khô, giảm đàn hồi và lộ rõ nếp nhăn, nhất là khi thời tiết mùa thu hanh khô. Điều chỉnh cách làm sạch, dưỡng ẩm, sử dụng hoạt chất phù hợp và chống nắng giúp duy trì làn da khỏe mạnh.

4 cách chăm sóc da mùa thu giúp phụ nữ sau tuổi 50 hạn chế khô ráp, nếp nhăn

4 cách chăm sóc da mùa thu giúp phụ nữ sau tuổi 50 hạn chế khô ráp, nếp nhăn

VOV.VN - Sau tuổi 50, da dễ khô, giảm đàn hồi và lộ rõ nếp nhăn, nhất là khi thời tiết mùa thu hanh khô. Điều chỉnh cách làm sạch, dưỡng ẩm, sử dụng hoạt chất phù hợp và chống nắng giúp duy trì làn da khỏe mạnh.

Giảm cân bằng miến trong 7 ngày: Hiệu quả đến đâu?
Giảm cân bằng miến trong 7 ngày: Hiệu quả đến đâu?

VOV.VN - Giảm cân bằng miến trong 1 tuần có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào tổng năng lượng nạp vào, khẩu phần và vận động. Nên kết hợp miến với protein, rau xanh và chất béo lành mạnh để giảm cân an toàn.

Giảm cân bằng miến trong 7 ngày: Hiệu quả đến đâu?

Giảm cân bằng miến trong 7 ngày: Hiệu quả đến đâu?

VOV.VN - Giảm cân bằng miến trong 1 tuần có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào tổng năng lượng nạp vào, khẩu phần và vận động. Nên kết hợp miến với protein, rau xanh và chất béo lành mạnh để giảm cân an toàn.

 
ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe