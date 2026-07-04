Gừng ngâm mật ong có chữa được ung thư như lời đồn?

Gừng ngâm mật ong chữa ung thư có đúng không?

Đến nay, chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh gừng ngâm mật ong có thể chữa khỏi ung thư. Dù cả gừng và mật ong đều chứa các hoạt chất có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa, hỗ trợ tăng cường sức khỏe và cải thiện một số triệu chứng như buồn nôn, ho hay đau họng, nhưng chưa có nghiên cứu lâm sàng xác nhận chúng có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư hoặc ngăn chặn sự phát triển của khối u. Vì vậy, người bệnh cần tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ; gừng ngâm mật ong chỉ nên được sử dụng như một thực phẩm hỗ trợ, không thể thay thế các phương pháp điều trị ung thư đã được kiểm chứng.

Gừng ngâm mật ong được nhiều người truyền tai nhau là có thể hỗ trợ điều trị, thậm chí chữa ung thư

Bệnh nhân ung thư có nên dùng gừng ngâm mật ong?

Gừng có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa, hỗ trợ tiêu hóa, trong khi mật ong giúp kháng khuẩn, bổ sung năng lượng và làm dịu cổ họng. Tuy nhiên, người bệnh ung thư chỉ nên sử dụng gừng ngâm mật ong sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ, nhất là khi đang hóa trị, xạ trị hoặc dùng thuốc chống đông máu do gừng có thể ảnh hưởng đến quá trình đông máu và tương tác với một số loại thuốc. Bên cạnh đó, nên sử dụng gừng tươi, mật ong nguyên chất và cân nhắc nếu mắc các bệnh lý nền như tiểu đường hoặc tim mạch. Nhìn chung, gừng ngâm mật ong chỉ có vai trò hỗ trợ cải thiện sức khỏe và một số triệu chứng, không thể thay thế các phương pháp điều trị ung thư.

Công dụng của gừng ngâm mật ong theo y học cổ truyền

Công dụng của mật ong đối với sức khỏe

Theo y học cổ truyền, mật ong có vị ngọt, tính bình, giúp bồi bổ cơ thể, bổ tỳ vị, nhuận tràng và thanh nhiệt. Dưới góc độ y học hiện đại, mật ong chứa nhiều vitamin, khoáng chất, enzyme cùng các hợp chất chống oxy hóa như flavonoid và axit phenolic, có tác dụng giảm viêm và hạn chế stress oxy hóa. Một số nghiên cứu cho thấy mật ong có tiềm năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư, tuy nhiên chưa có bằng chứng chứng minh thực phẩm này có thể điều trị hoặc chữa khỏi ung thư, mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ nâng cao sức khỏe.

Công dụng của gừng đối với sức khỏe

Theo y học hiện đại, gừng chứa nhiều hoạt chất sinh học như gingerol và shogaol cùng các vitamin, khoáng chất có lợi, giúp chống viêm, giảm đau, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch và giảm buồn nôn, đặc biệt ở người hóa trị. Một số nghiên cứu tiền lâm sàng cũng cho thấy các hoạt chất này có khả năng ức chế phản ứng viêm và làm chậm sự phát triển của một số dòng tế bào ung thư. Tuy nhiên, hiện chưa có đủ bằng chứng khoa học để khẳng định gừng có thể điều trị hoặc chữa khỏi ung thư ở người.