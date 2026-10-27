Gừng tốt nhưng không phải ai cũng nên dùng: 8 nhóm người cần tránh

Gừng và những lợi ích bất ngờ

Gừng chứa gingerol và shogaol, có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm. Một số nghiên cứu cho thấy gừng có thể giúp giảm buồn nôn, đau cơ, đau do viêm khớp và cải thiện triệu chứng khó tiêu. Tuy nhiên, dùng nhiều gừng hoặc chế phẩm chiết xuất đậm đặc có thể gây tác dụng phụ, ảnh hưởng đến đường huyết, huyết áp và chức năng tiểu cầu, đồng thời tương tác với một số loại thuốc. Vì vậy, người có bệnh nền hoặc đang dùng thuốc cần thận trọng khi sử dụng.

Những bệnh không nên sử dụng gừng để tránh rủi ro sức khỏe

Người đang sốt cao

Chưa có đủ bằng chứng cho thấy ăn gừng thông thường khiến thân nhiệt tăng cao hoặc làm bệnh sốt trở nên nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, người đang sốt cao không nên tự ý dùng gừng như một biện pháp điều trị thay thế.

Khi bị sốt, người bệnh cần bổ sung đủ nước, theo dõi thân nhiệt và sử dụng thuốc hạ sốt theo hướng dẫn phù hợp. Nếu sốt cao kéo dài, xuất hiện dấu hiệu bất thường hoặc tình trạng sức khỏe xấu đi, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Gừng có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, giảm buồn nôn và chống viêm

Bệnh nhân huyết áp cao

Một số nghiên cứu cho thấy gừng có thể ảnh hưởng đến huyết áp, nhưng bằng chứng về hiệu quả và mức độ tác động vẫn còn hạn chế. Với người đang dùng thuốc điều trị tăng huyết áp, việc sử dụng các chế phẩm bổ sung gừng liều cao có thể tiềm ẩn nguy cơ tương tác.

Người bệnh không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn gừng khỏi bữa ăn, nhưng nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên với mục đích điều trị. Đồng thời, cần theo dõi huyết áp và không tự ý điều chỉnh liều thuốc đang sử dụng.

Người bị rối loạn đông máu hoặc đang dùng thuốc chống đông máu

Một số bằng chứng cho thấy gừng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tiểu cầu, dù mức độ tác động trên thực tế chưa được xác định rõ. Vì vậy, người mắc rối loạn đông máu hoặc đang dùng thuốc chống đông, thuốc kháng kết tập tiểu cầu cần thận trọng với các chế phẩm bổ sung gừng.

Những người đang sử dụng warfarin, aspirin hoặc các thuốc ảnh hưởng đến quá trình đông máu nên trao đổi với bác sĩ trước khi dùng sản phẩm chứa chiết xuất gừng, đặc biệt khi chuẩn bị phẫu thuật hoặc thực hiện thủ thuật có nguy cơ chảy máu. Không nên tự ý ngừng thuốc đang được kê đơn.

Phụ nữ mang thai giai đoạn cuối hoặc có tiền sử sảy thai

Gừng có thể giúp giảm buồn nôn, nôn trong thai kỳ ở một số phụ nữ khi được sử dụng với lượng phù hợp. Tuy nhiên, dữ liệu về độ an toàn của các chế phẩm bổ sung gừng liều cao, đặc biệt trong những giai đoạn nhất định của thai kỳ, vẫn còn hạn chế.

Phụ nữ mang thai, nhất là người có tiền sử sảy thai, dọa sảy thai hoặc từng gặp biến chứng thai kỳ, nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng gừng với mục đích điều trị. Không nên tự ý dùng gừng liều cao hoặc thay thế thuốc được chỉ định bằng các biện pháp dân gian.

Người bị sỏi mật

Người mắc sỏi mật nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các chế phẩm bổ sung gừng liều cao. Hiện chưa có đủ dữ liệu để khẳng định mức độ an toàn của những sản phẩm này đối với người bệnh sỏi mật.

Nếu xuất hiện đau bụng dữ dội, đặc biệt ở vùng bụng trên bên phải, kèm sốt hoặc vàng da, người bệnh cần đi khám sớm thay vì tự điều trị bằng gừng.

Bệnh nhân viêm loét dạ dày, tá tràng

Gừng có thể hỗ trợ giảm một số triệu chứng khó tiêu, nhưng cũng gây khó chịu đường tiêu hóa ở một số người. Người đang bị viêm loét dạ dày, tá tràng có thể gặp tình trạng nóng rát, ợ nóng hoặc đau bụng khi sử dụng gừng, nhất là với lượng lớn.

Do đó, người bệnh nên theo dõi phản ứng của cơ thể, hạn chế những cách sử dụng khiến triệu chứng tăng lên và tránh tự dùng gừng để thay thế thuốc điều trị. Nếu đau bụng kéo dài, nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen, cần được chăm sóc y tế kịp thời.

Người mắc bệnh trĩ

Chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy gừng trực tiếp làm bệnh trĩ nặng hơn hoặc gây chảy máu búi trĩ ở người sử dụng thông thường. Tuy nhiên, nếu ăn gừng khiến cơ thể khó chịu hoặc làm tăng cảm giác nóng rát đường tiêu hóa, người bệnh nên điều chỉnh lượng dùng.

Để kiểm soát triệu chứng trĩ, người bệnh nên ăn đủ chất xơ, uống đủ nước, hạn chế rặn khi đại tiện và tránh ngồi lâu. Nếu chảy máu hậu môn kéo dài hoặc tái diễn, cần đi khám để xác định nguyên nhân, không nên mặc định đó là biểu hiện của bệnh trĩ.

Bệnh nhân tiểu đường

Một số nghiên cứu cho thấy gừng có thể góp phần ảnh hưởng đến lượng đường trong máu, nhưng hiệu quả và mức độ tác động chưa được xác định đầy đủ. Với người đang điều trị tiểu đường bằng insulin hoặc thuốc hạ đường huyết, việc dùng chế phẩm bổ sung gừng liều cao có thể làm tăng nguy cơ tương tác và gây biến động đường huyết.

Người bệnh nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các sản phẩm này, đồng thời tiếp tục theo dõi đường huyết theo hướng dẫn. Không tự ý giảm liều hoặc ngừng thuốc điều trị chỉ vì cho rằng gừng có tác dụng kiểm soát đường huyết.

Tác dụng phụ của gừng khi dùng sai cách hoặc quá liều

Ngay cả người khỏe mạnh, dùng quá nhiều gừng cũng có thể gây ợ nóng, tiêu chảy, đầy hơi, đau bụng hoặc dị ứng. Nguy cơ phụ thuộc vào lượng dùng, dạng chế phẩm và tình trạng sức khỏe. Vì vậy, cần sử dụng gừng ở mức phù hợp, tránh lạm dụng, đặc biệt với các sản phẩm chứa chiết xuất gừng cô đặc.