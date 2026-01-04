中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
Hai loại thịt ai cũng thích, ăn nhiều lại cực hại sức khỏe, dễ gây ung thư

Chủ Nhật, 14:10, 04/01/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chế độ ăn, uống đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ cơ thể, nhưng việc hấp thụ quá mức hai nhóm thịt cụ thể dưới đây không chỉ gây áp lực cho hệ tiêu hóa mà còn làm tăng khả năng hình thành các tế bào ác tính trong cơ thể, đặc biệt là ung thư đại trực tràng.

Thịt chế biến sẵn như xúc xích, lạp xưởng, nguyên nhân chính nằm ở các hóa chất bảo quản như nitrite và nitrate, những chất này khi đi vào cơ thể và kết hợp với các axit amin sẽ tạo ra nitrosamine, một hợp chất cực độc có khả năng phá hủy DNA và kích thích sự phát triển của khối u ở dạ dày và đường ruột.

Một yếu tố sinh học khác ít người để ý là sự hiện diện của sắt heme (Heme iron) vốn có nhiều trong các loại thịt đỏ dùng để làm thịt chế biến sẵn. Sắt heme hoạt động như một chất xúc tác trong đường ruột, thúc đẩy quá trình sản sinh các hợp chất N-nitroso và gây ra hiện tượng oxy hóa tế bào. Sự kết hợp giữa sắt heme và hàm lượng muối cực cao trong thịt chế biến sẵn làm gia tăng tình trạng viêm nhiễm mãn tính tại niêm mạc ruột, tạo điều kiện lý tưởng cho các tế bào ung thư nảy mầm và di căn.

hai loai thit ai cung thich, an nhieu lai cuc hai suc khoe, de gay ung thu hinh anh 1
Thịt chế biến sẵn và thịt nướng cháy ăn quá nhiều có thể gây hại cho sức khỏe. (Ảnh minh họa: VTC News)

Tóm lại, thịt chế biến sẵn nguy hiểm vì nó là "tổng hợp" của các chất bảo quản độc hại, các biến đổi hóa học do nhiệt độ và tác động tiêu cực của sắt heme lên hệ tiêu hóa. Việc tiêu thụ thường xuyên loại thực phẩm này khiến cơ thể luôn trong tình trạng phải đối mặt với các tác nhân gây đột biến DNA, làm tăng rủi ro mắc bệnh nan y theo thời gian.

Quá trình xông khói hoặc chế biến thịt ở nhiệt độ cao như nướng, chiên cũng sản sinh ra các chất độc hại là amin dị vòng (HCA) và hydrocarbon thơm đa vòng (PAH). Những chất này hình thành khi mỡ thịt tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa hoặc bề mặt kim loại nóng, tạo ra khói bao bọc lấy thực phẩm. Khi đi vào cơ thể, HCA và PAH không chỉ gây đột biến gen mà còn làm suy yếu hệ thống miễn dịch, khiến các tế bào lỗi có cơ hội phát triển thành ung thư nhanh chóng hơn so với bình thường.

Phần thịt bị cháy đen chính là nơi tập trung nồng độ các chất gây ung thư cao nhất, dễ gây ra các phản ứng viêm nhiễm mãn tính trong đường ruột. Khi các tế bào niêm mạc đại tràng tiếp xúc thường xuyên với các mảng cháy này, chúng dễ bị kích ứng và trải qua các quá trình phân chia bất thường. Theo thời gian, những tổn thương nhỏ tích tụ lại có thể biến chuyển thành các khối u ác tính nếu hệ miễn dịch không kịp thời tiêu diệt các tế bào lỗi.

Để giảm thiểu rủi ro, bạn có thể áp dụng các mẹo nhỏ như tẩm ướp thịt với các loại gia vị giàu chất chống oxy hóa (như nghệ, tỏi, gừng) giúp ngăn chặn đến 90% sự hình thành HCAs. Ngoài ra, việc cắt bỏ phần cháy xém trước khi ăn, nướng thịt ở nhiệt độ thấp hoặc sử dụng giấy bạc bọc thực phẩm cũng là những cách hiệu quả để bảo vệ sức khỏe mà vẫn thỏa mãn được sở thích ẩm thực của gia đình.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Tổng hợp)
Ăn khoai lang lúc nào để no lâu và tốt cho sức khỏe?
VOV.VN - Khoai lang giàu chất xơ và dưỡng chất, giúp no lâu, ổn định đường huyết và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, nếu ăn không đúng thời điểm, loại củ này có thể gây đầy bụng, khó tiêu, làm giảm hiệu quả dinh dưỡng, vì vậy việc lựa chọn thời điểm sử dụng phù hợp là rất quan trọng.

5 loại hạt “siêu dinh dưỡng” giá thành rẻ, lại cực dễ tìm mua
VOV.VN - Trong những năm gần đây, xu hướng sử dụng hạt dinh dưỡng trong thực đơn hàng ngày đang trở nên bùng nổ trên toàn cầu. Dưới đây là 5 loại hạt siêu dinh dưỡng lại có giá thành rẻ, dễ dàng tìm mua ở Việt Nam.

5 nhóm người được khuyến cáo không nên sử dụng nhụy hoa nghệ tây
VOV.VN - Nhụy hoa nghệ tây (saffron) được biết đến là một trong những loại thảo dược quý, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để sử dụng. Việc dùng saffron không đúng đối tượng, sai liều lượng có thể gây ảnh hưởng không mong muốn cho cơ thể.

