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"Hạt ngọc" của ruộng đồng giá rẻ bèo đầy chợ, ăn vào khoẻ đẹp từ trong ra ngoài

Chủ Nhật, 14:00, 01/11/2026
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VOV.VN - Ngô là loại ngũ cốc nguyên hạt quen thuộc trong đời sống hàng ngày của người Việt. Không chỉ có hương vị thơm ngon, bắp ngô còn chứa nguồn dinh dưỡng phong phú gồm chất xơ, vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

 

Cải thiện hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón

Ngô rất giàu chất xơ không hòa tan. Chất xơ này thúc đẩy nhu động ruột, giúp thức ăn di chuyển dễ dàng qua đường tiêu hóa và làm tăng khối lượng phân, từ đó ngăn ngừa hiệu quả tình trạng táo bón cũng như giảm nguy cơ mắc bệnh trĩ.

Đáng chú ý hơn, các liên kết chất xơ trong ngô còn hoạt động như một prebiotic tự nhiên, tạo môi trường thuận lợi để nuôi dưỡng hệ vi sinh vật có lợi trong ruột, giúp củng cố lớp màng bảo vệ niêm mạc đại tràng và giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh lý về đường tiêu hóa.

Tăng cường thị lực, bảo vệ mắt

Trong bảng thành phần dinh dưỡng của bắp ngô chứa hàm lượng vô cùng phong phú hai chất chống oxy hóa cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe đôi mắt là Lutein và Zeaxanthin. Hai hợp chất này đóng vai trò bảo vệ điểm vàng của mắt khỏi tác hại của tia cực tím và ánh sáng xanh, đồng thời làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng ở người lớn tuổi.

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Ngô chứa nguồn dinh dưỡng phong phú gồm chất xơ, vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Hàm lượng chất xơ hòa tan kết hợp cùng các khoáng chất thiết yếu như Kali và Magie trong bắp ngô mang lại những tác động vô cùng tích cực cho hệ tuần hoàn.

Chất xơ hòa tan có khả năng liên kết với axit mật trong hệ tiêu hóa để đào thải cholesterol ra ngoài, giúp làm giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu và hạn chế tối đa sự hình thành các mảng xơ vữa trong lòng động mạch. Đồng thời, sự có mặt của Kali và Magie giúp điều hòa nhịp tim, giảm áp lực lên thành mạch máu và duy trì chỉ số huyết áp luôn ở mức an toàn, hỗ trợ bảo vệ bạn khỏi các biến chứng nguy hiểm như đột quỵ hay tai biến mạch máu não.

Phòng ngừa thiếu máu

Ngô là nguồn bổ sung dồi dào hai dưỡng chất thiết yếu cho quá trình tạo máu là sắt và axit folic (Vitamin B9). Sắt đóng vai trò nòng cốt trong việc sản xuất hemoglobin để vận chuyển oxy đi nuôi khắp các tế bào, trong khi axit folic thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào hồng cầu mới, giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu máu do thiếu hụt dinh dưỡng, đặc biệt rất tốt cho phụ nữ mang thai, trẻ em và người mới ốm dậy.

Cung cấp năng lượng dồi dào cho cơ thể

Khác với các loại thực phẩm chứa đường nhanh, bắp ngô sở hữu hàm lượng carbohydrate phức hợp dồi dào, giúp quá trình chuyển hóa đường vào máu diễn ra từ từ và đều đặn. Nhờ cơ chế giải phóng năng lượng bền vững này, ăn ngô giúp cơ thể duy trì thể lực dẻo dai, giữ tinh thần tỉnh táo suốt nhiều giờ liền mà không lo gặp phải tình trạng tăng đường huyết đột ngột hay mệt mỏi sau khi ăn.

Bên cạnh đó, bắp ngô còn rất giàu các vitamin nhóm B, đặc biệt là Thiamine (Vitamin B1) – một dưỡng chất vàng trực tiếp tham gia vào quá trình tổng hợp acetylcholine, giúp tăng cường khả năng tập trung, củng cố trí nhớ và giảm thiểu tình trạng căng thẳng thần kinh sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Những lưu ý quan trọng khi sử dụng bắp ngô để đạt hiệu quả tốt nhất

- Để cơ thể hấp thu trọn vẹn các giá trị dinh dưỡng quý giá từ bắp ngô, bạn nên ưu tiên chế biến ngô bằng các phương pháp đơn giản như luộc, hấp hoặc nướng nguyên bắp thay vì chiên xào với quá nhiều bơ, mỡ hay đường nhân tạo.

- Mặc dù ngô rất tốt cho sức khỏe, nhưng những người có hệ tiêu hóa quá nhạy cảm, mắc hội chứng ruột kích thích hoặc bệnh nhân tiểu đường nặng nên kiểm soát liều lượng ăn vừa phải trong mỗi bữa để tránh tình trạng bị đầy hơi hoặc ảnh hưởng đến chỉ số đường huyết.

- Ngoài ra, bạn nên lựa chọn mua những bắp ngô tươi ngon, hạt căng bóng, đều đặn và tuyệt đối không chế biến hay ăn ngô đã bị mốc, hư hỏng hoặc bảo quản quá lâu vì chúng có thể sản sinh ra độc tố aflatoxin gây nguy hại nghiêm trọng cho sức khỏe của gan.

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"Siêu thực phẩm" tốt cho tim mạch, xương khớp và vóc dáng không phải ai cũng biết

VOV.VN - Đậu tằm là loại hạt thuộc họ đậu có lịch sử gieo trồng lâu đời trên thế giới. Nhờ hương vị bùi béo tự nhiên cùng mật độ dinh dưỡng vượt trội, đậu tằm không chỉ xuất hiện phổ biến trong các thực đơn ăn kiêng mà còn được xem là một "siêu thực phẩm" giúp phòng ngừa nhiều bệnh lý mạn tính.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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