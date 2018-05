Hạt nho có lợi ích cho sức khỏe như thế nào?

Huyết áp cao: Hạt nho có thể bảo vệ các mạch máu và động mạch khỏi bị hư hại, tránh dẫn đến huyết áp cao và các vấn đề về tim mạch khác. Hơn nữa, các hợp chất có trong hạt nho có thể kích thích hoạt động của vitamin C trong cơ thể, điều này sẽ thúc đẩy sản xuất collagen và tăng tốc quá trình sửa chữa các mạch máu bị tổn thương. Tăng hệ thống miễn dịch: Các flavonoid có trong hạt nho kích thích vitamin C trong cơ thể, nhưng hạt cũng chứa một lượng vừa phải vitamin E. Vitamin E có thể giúp tăng cường chức năng của hệ thống miễn dịch để bảo vệ cơ thể chống lại vi khuẩn và mầm bệnh virus. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong hạt nho được coi là mạnh hơn 30-50 lần so với vitamin C. Ngăn ngừa sưng (Phù nề): Hạt nho đã được tìm thấy để ức chế sưng chân có thể xảy ra trong khi ngồi lâu. Việc lưu trữ chất lỏng dư thừa này trong cơ thể có thể gây đau đớn, nhưng cơn đau có thể giảm xuống bằng cách ăn hạt nho. Nó điều chỉnh chuyển dịch và cân bằng giữa các tế bào và mô. Thúc đẩy giảm cân: Một trong những lợi ích sức khỏe của hạt nho là nó giúp thúc đẩy giảm cân. Các hạt giống ức chế lắng đọng chất béo trong cơ thể và làm giảm mức độ hấp thu chất béo trong cơ thể. Ăn hạt nho có thể giúp bạn tăng cường năng lượng và đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, giúp tăng cường khả năng giảm cân. Làm giảm mức cholesterol: Lượng flavonoid cao trong hạt nho có tác dụng làm giảm mức cholesterol và cải thiện sự cân bằng giữa HDL và cholesterol LDL. Điều này có thể làm giảm sự nguy hiểm của mảng bám trong động mạch và mạch máu, sẽ làm giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ, bệnh tim mạch vành,... Kích thích chức năng não: Các hợp chất phức hợp proanthocyanidin oligomeric có thể kích thích chức năng nhận thức, giúp cải thiện sự tập trung, trí nhớ, lưu giữ và tâm trạng. Điều này rất quan trọng đối với những người đang có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và bệnh thoái hóa thần kinh. Ngăn ngừa ung thư: Nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn hạt nho có thể giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của ung thư da và thậm chí làm chậm sự hình thành khối u da. Các hạt cũng rất hữu ích cho việc chống ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Tác động của chúng đối với các gốc tự do giúp ngăn chặn tổn thương tế bào làm tăng nguy cơ phát triển bệnh này. Bảo vệ phổi: Hạt nho chứa tác dụng kháng khuẩn và kháng histamine giúp chống dị ứng, tăng cường và bảo vệ phổi của bạn khỏi nhiễm trùng và các bệnh khác. Ngoài ra, ăn hạt nho làm giảm nguy cơ bị cảm lạnh và cúm và các tình trạng khác có liên quan đến hệ hô hấp. Chứa đặc tính chống viêm: Hạt nho chứa các đặc tính chống viêm và các đặc tính kháng khuẩn có thể ức chế sự phát triển của vi sinh vật. Đồng thời hạt nho phòng ngừa và điều trị các loại nhiễm trùng khác nhau. Sự hiện diện của các đặc tính chống viêm có thể giúp giảm mức độ nghiêm trọng của các rối loạn như viêm khớp, viêm da, giữ nước, loét, viêm xoang và nhiễm trùng đường tiết niệu.

