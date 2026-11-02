Hạt sầu riêng có ăn được không? Những lợi ích ít người biết

Hạt sầu riêng có ăn được không, chứa những dưỡng chất gì?

Hạt sầu riêng chủ yếu chứa tinh bột và chất xơ, ngoài ra còn có protein, chất béo, vitamin B1, B2, C cùng các khoáng chất như kali, canxi, magie, sắt và phốt pho. Hạt có thể ăn được nhưng phải nấu chín kỹ, khi đó có vị bùi, dẻo, tương tự hạt mít hoặc hạt dẻ. Bạn có thể chế biến bằng cách luộc, nướng hoặc nấu canh để bổ sung vào thực đơn.

Tác dụng của hạt sầu riêng đối với sức khỏe

Hạt sầu riêng chứa hàm lượng tinh bột cao

Tinh bột là một dạng carbohydrate phức hợp, giữ vai trò cung cấp năng lượng chủ yếu cho các hoạt động của cơ thể. Nhờ chứa lượng tinh bột đáng kể, hạt sầu riêng có thể bổ sung năng lượng và giúp tạo cảm giác no sau khi ăn.

Tuy nhiên, đây là thực phẩm giàu tinh bột nên cần sử dụng với lượng phù hợp, đặc biệt đối với người đang kiểm soát cân nặng hoặc đường huyết.

Nguồn cung cấp chất xơ

Bên cạnh tinh bột, hạt sầu riêng còn chứa chất xơ, góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Bổ sung chất xơ từ thực phẩm giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột và hạn chế nguy cơ táo bón.

Hạt sầu riêng thường bị bỏ đi sau khi thưởng thức phần thịt quả, nhưng thực tế có thể chế biến thành nhiều món ăn

Chất xơ cũng góp phần duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu chất xơ hàng ngày, cần kết hợp đa dạng các loại rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu, thay vì chỉ dựa vào hạt sầu riêng.

Bổ sung một số khoáng chất cần thiết

Hạt sầu riêng có chứa các khoáng chất như kali, phốt pho, magie, canxi và sắt. Đây đều là những vi chất tham gia vào nhiều hoạt động của cơ thể.

Trong đó, kali góp phần duy trì cân bằng dịch và hỗ trợ hoạt động của cơ, thần kinh. Phốt pho và canxi cần thiết cho cấu trúc xương, răng; magie tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng và hoạt động của cơ bắp. Tuy nhiên, hàm lượng các khoáng chất trong hạt sầu riêng không đồng nghĩa với việc loại hạt này có thể thay thế những nguồn thực phẩm giàu vi chất khác.

Cung cấp một lượng chất béo

Hạt sầu riêng cũng chứa chất béo, dù hàm lượng không cao. Chất béo là một trong những nhóm dưỡng chất cần thiết, giúp cung cấp năng lượng, hỗ trợ hấp thu các vitamin tan trong dầu và tham gia cấu tạo tế bào.

Tuy nhiên, không phải mọi loại chất béo đều có lợi như nhau. Chế độ ăn lành mạnh nên ưu tiên chất béo không bão hòa từ các nguồn như cá, quả bơ, các loại hạt và dầu thực vật. Không nên xem hạt sầu riêng là nguồn cung cấp chất béo tốt chủ yếu cho cơ thể.

Góp phần duy trì sức khỏe xương

Hạt sầu riêng có chứa một số khoáng chất tham gia vào quá trình hình thành và duy trì cấu trúc xương, trong đó có phốt pho, magie và canxi. Đây là những dưỡng chất cần thiết để hỗ trợ sức khỏe xương và răng.

Dù vậy, chưa có đủ bằng chứng để khẳng định ăn hạt sầu riêng trực tiếp giúp xương chắc khỏe hoặc thúc đẩy tăng trưởng chiều cao. Muốn duy trì hệ xương khỏe mạnh, cần kết hợp chế độ ăn đầy đủ canxi, vitamin D, protein cùng hoạt động thể chất phù hợp.

Bổ sung protein cho cơ thể

Hạt sầu riêng có chứa một lượng protein nhất định. Đây là dưỡng chất cần thiết để xây dựng, duy trì và phục hồi các mô, đồng thời tham gia vào hoạt động của cơ bắp và nhiều chức năng khác.

Tuy nhiên, hàm lượng protein trong hạt sầu riêng không quá cao. Vì vậy, không nên xem đây là nguồn đạm chính mà cần kết hợp với các thực phẩm giàu protein khác như thịt, cá, trứng, sữa và các loại đậu.

Các món ăn được chế biến từ hạt sầu riêng

Hạt sầu riêng luộc: Rửa sạch hạt, cho vào nồi nước sôi luộc đến khi chín mềm. Vớt ra để nguội bớt, bóc vỏ và thưởng thức. Đây là cách chế biến đơn giản, giữ được vị bùi tự nhiên của hạt.

Hạt sầu riêng nướng: Rửa sạch hạt, rạch nhẹ 1-2 đường trên vỏ rồi cho vào nồi chiên không dầu hoặc lò nướng đã làm nóng ở 200 độ C. Nướng khoảng 5-7 phút, lật mặt và tiếp tục nướng đến khi hạt chín mềm. Thời gian có thể thay đổi tùy kích thước hạt và thiết bị; cần bảo đảm hạt chín hoàn toàn trước khi ăn.

Hạt sầu riêng kho củ sen: Luộc chín kỹ 5-6 hạt sầu riêng rồi bóc vỏ. Củ sen rửa sạch, luộc mềm và thái lát. Ướp hai nguyên liệu với nước tương, muối, đường khoảng 15 phút, sau đó cho vào nồi kho đến khi mềm và ngấm gia vị. Có thể thêm mè rang để tăng hương vị.

Canh hạt sầu riêng nấu thịt viên: Luộc chín kỹ 5-6 hạt sầu riêng rồi bóc vỏ. Thịt nạc xay nhuyễn, nêm gia vị và viên nhỏ; rau cần nước rửa sạch, cắt khúc, cà chua bi bổ đôi. Đun sôi nước dùng, cho thịt viên vào nấu chín rồi thêm hạt sầu riêng, nấu khoảng 15-20 phút đến khi mềm. Cuối cùng, cho rau cần và cà chua vào, đun chín rồi tắt bếp.