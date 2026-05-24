Hoa xoài - “kho báu” bị bỏ quên với loạt lợi ích sức khỏe bất ngờ

Chủ Nhật, 15:14, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không chỉ quả xoài, hoa xoài cũng chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi. Gần đây, một số nghiên cứu cho thấy loại hoa này có tiềm năng hỗ trợ chuyển hóa và chống oxy hóa. Từ lâu, hoa xoài đã được dùng trong y học dân gian và đang dần được khoa học hiện đại quan tâm nhiều hơn.

Thành phần hoạt chất đáng chú ý trong hoa xoài

Hoa xoài mọc thành chùm ở đầu cành, màu vàng nhạt hoặc trắng kem, nhỏ, thơm nhẹ và hơi chát, thường xuất hiện vào cuối đông - đầu xuân. Thời điểm thu hái tốt nhất là lúc hoa vừa nở rộ, chưa rụng cánh để đảm bảo hàm lượng hoạt chất cao, sau đó được phơi hoặc sấy khô để bảo quản.

Phân tích thành phần cho thấy, hoa xoài giàu polyphenol và flavonoid giúp chống oxy hóa, trung hòa gốc tự do; tannin tạo vị chát và hỗ trợ tiêu hóa; cùng mangiferin - hoạt chất đặc trưng có khả năng chống oxy hóa và điều hòa phản ứng viêm.

Lợi ích sức khỏe của hoa xoài

Tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ tế bào

Các hợp chất như polyphenol, flavonoid và đặc biệt là mangiferin có khả năng trung hòa gốc tự do - những phân tử không ổn định hình thành trong quá trình chuyển hóa và chịu ảnh hưởng từ ô nhiễm, căng thẳng hay tia UV. Khi tích tụ quá mức, chúng gây stress oxy hóa, làm tổn thương tế bào và DNA. Việc bổ sung chất chống oxy hóa tự nhiên có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ một số bệnh mạn tính như tim mạch hay rối loạn chuyển hóa.

hoa xoai - kho bau bi bo quen voi loat loi ich suc khoe bat ngo hinh anh 1
Không chỉ quả xoài, hoa xoài cũng chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Nhóm polyphenol trong hoa xoài được ghi nhận có vai trò trong điều hòa chuyển hóa glucose. Chúng có thể hỗ trợ làm chậm hấp thu đường ở ruột và cải thiện độ nhạy insulin, từ đó góp phần hạn chế tình trạng tăng đường huyết sau ăn.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Trong kinh nghiệm dân gian, hoa xoài thường được dùng dưới dạng trà để hỗ trợ tiêu hóa. Tannin trong hoa có tác dụng làm se niêm mạc, giúp giảm tiết dịch trong ruột, qua đó hỗ trợ cải thiện một số tình trạng tiêu chảy nhẹ.

Kháng viêm và hỗ trợ miễn dịch

Flavonoid và mangiferin được cho là có khả năng điều hòa phản ứng viêm thông qua việc ức chế các chất trung gian gây viêm. Cơ chế này có thể giúp giảm tình trạng viêm mạn tính mức độ thấp - yếu tố liên quan đến nhiều bệnh lý như tim mạch, chuyển hóa và thoái hóa.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Stress oxy hóa nội mạch là một trong những nguyên nhân thúc đẩy xơ vữa động mạch. Nhờ đặc tính chống oxy hóa, hoa xoài có thể góp phần hạn chế tổn thương thành mạch do gốc tự do gây ra, từ đó hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Cách sử dụng hoa xoài trong đời sống

Trong thực tế, hoa xoài thường được sử dụng dưới hai hình thức chính. Phổ biến nhất là pha trà: hoa sau khi thu hái được rửa sạch, phơi hoặc sấy khô ở nhiệt độ thấp, sau đó hãm 5-10g với 200-300ml nước nóng (80-90°C) trong 10-15 phút để chiết xuất hoạt chất.

Trà có vị hơi chát, mùi thơm nhẹ, dùng 1-2 lần/ngày nhưng không thay thế nước lọc. Ngoài ra, hoa xoài còn được kết hợp trong bài thuốc dân gian với lá xoài non hoặc dược liệu khác để hỗ trợ tiêu hóa, thường dưới dạng sắc nước hoặc trà hỗn hợp, tuy nhiên chỉ mang tính hỗ trợ và không thay thế điều trị y khoa khi triệu chứng kéo dài.

Lưu ý khi sử dụng hoa xoài để đảm bảo an toàn

Dù có nhiều tiềm năng tốt cho sức khỏe, việc sử dụng hoa xoài vẫn cần thận trọng. Hoa chỉ nên dùng như biện pháp hỗ trợ, không thay thế thuốc điều trị các bệnh mạn tính như tiểu đường, tăng huyết áp hay tim mạch. Phụ nữ mang thai, cho con bú hoặc người có bệnh nền cần tham khảo ý kiến chuyên môn trước khi dùng.

Người dị ứng phấn hoa có thể gặp phản ứng như ngứa, nổi mề đay hoặc khó chịu hô hấp. Người bệnh gan cần thận trọng và hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Với người đang dùng thuốc hạ đường huyết, cần theo dõi đường máu thường xuyên do nguy cơ hạ đường huyết khi kết hợp không kiểm soát.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
