Mở rộng hợp tác quốc tế để phát triển chuyên ngành phẫu thuật lồng ngực

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Bộ Y tế nêu rõ, Nhật Bản có nhiều thế mạnh trong phát hiện sớm ung thư phổi, phẫu thuật ít xâm lấn, phẫu thuật robot, ghép phổi và quản lý chất lượng điều trị. Việt Nam có đội ngũ thầy thuốc giàu kinh nghiệm thực tiễn, có năng lực tiếp nhận và làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu, đồng thời có nhiều vấn đề khoa học cần được nghiên cứu trong điều kiện dịch tễ và đặc điểm người bệnh của khu vực châu Á. Hai bên có nhiều cơ hội để bổ trợ cho nhau.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ

“Tôi mong rằng sau lễ ký kết hôm nay, hai Hội sẽ sớm xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, có lộ trình, có đầu mối chịu trách nhiệm và có kết quả đo lường được. Giá trị của một bản ghi nhớ không nằm ở số lượng những điều khoản được ký kết, mà nằm ở số lượng thầy thuốc được đào tạo, những công trình khoa học được công bố và trên hết là những người bệnh được cứu sống, được điều trị tốt hơn nhờ sự hợp tác đó”, PGS.TS Đào Xuân Cơ nêu rõ.

Còn theo Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam, Hội Phẫu thuật Lồng ngực Nhật Bản là tổ chức chuyên môn có uy tín trong lĩnh vực này. Việc thiết lập quan hệ hợp tác với Hội Phẫu thuật Lồng ngực Nhật Bản sẽ góp phần tăng cường trao đổi kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, mở rộng cơ hội đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ phẫu thuật lồng ngực Việt Nam.

GS.TS.BS. Shinichi Toyooka, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Lồng ngực Nhật Bản chia sẻ tại sự kiện

Về phía Nhật Bản, GS.TS.BS. Shinichi Toyooka, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Lồng ngực Nhật Bản bày tỏ vui mừng khi hai Hội chính thức thiết lập khuôn khổ hợp tác. Giáo sư cho biết, việc ký kết là kết quả của quá trình trao đổi, kết nối và xây dựng quan hệ hợp tác giữa các chuyên gia hai nước trong nhiều năm qua, trong đó có những đóng góp tích cực của TS.BS. Satoshi Nagasaka cùng các đồng nghiệp Việt Nam.

Chia sẻ về định hướng hợp tác, GS. Shinichi Toyooka nhấn mạnh Việt Nam và Nhật Bản cùng hướng tới mục tiêu chung là nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị cho người bệnh mắc các bệnh lý phổi. Thông qua các hội nghị khoa học và hoạt động trao đổi chuyên môn, hai bên sẽ có thêm cơ hội chia sẻ kinh nghiệm thực hành, thảo luận những thách thức trong công tác khám, chữa bệnh và trao đổi phương pháp đào tạo y khoa.

Tại buổi lễ, TS.BS Đinh Văn Lượng, Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam và GS.TS.BS. Shinichi Toyooka, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Lồng ngực Nhật Bản đã đại diện hai bên ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Y tế, Tổng Hội Y học Việt Nam, đại diện các cơ quan, đơn vị và các chuyên gia hai nước

Đặc biệt, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Lồng ngực Nhật Bản kỳ vọng hai hội sẽ tạo thêm nhiều cơ hội để các bác sĩ trẻ được đến thăm, học tập và trao đổi trực tiếp tại các cơ sở y tế của hai nước. Những mối quan hệ chuyên môn được hình thành từ các chương trình này sẽ là nền tảng thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo chung trong tương lai, góp phần phát triển thế hệ bác sĩ kế cận.

Hướng tới nâng cao chất lượng điều trị người bệnh

Chia sẻ tại buổi ký kết, TS.BS Đinh Văn Lượng, Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam cho biết, các bệnh lý lồng ngực, trong đó có ung thư phổi, bệnh lao và các bệnh phổi mạn tính, vẫn đang là gánh nặng đáng kể đối với sức khỏe cộng đồng. Nhu cầu phát triển phẫu thuật lồng ngực chất lượng cao, đồng thời đào tạo đội ngũ bác sĩ phẫu thuật trẻ có trình độ chuyên môn vững vàng, ngày càng trở nên cấp thiết.

TS.BS Đinh Văn Lượng, Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam chia sẻ tại sự kiện

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội Phổi Việt Nam và Hội Phẫu thuật Lồng ngực Nhật Bản là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực tăng cường kết nối giữa các tổ chức chuyên môn, mở rộng quan hệ hợp tác y tế quốc tế và thúc đẩy phát triển lĩnh vực phẫu thuật lồng ngực tại Việt Nam.

Thông qua khuôn khổ hợp tác này, đội ngũ chuyên gia, bác sĩ Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận tri thức, kinh nghiệm thực tiễn và những tiến bộ chuyên môn từ Nhật Bản; đồng thời tăng cường năng lực nghiên cứu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, việc chú trọng trao đổi và đào tạo thế hệ bác sĩ trẻ được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của chuyên ngành, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh.

Hội Phổi Việt Nam và Hội Phẫu thuật Lồng ngực Nhật Bản chính thức ký kết hợp tác

Sự kiện tiếp tục khẳng định định hướng chủ động hội nhập, tăng cường hợp tác quốc tế của Hội Phổi Việt Nam và Bệnh viện Phổi Trung ương, hướng tới mục tiêu phát triển chuyên môn sâu, tiếp cận các tiến bộ y học hiện đại và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe phổi cho người dân Việt Nam.

Trao đổi học thuật, đào tạo và nghiên cứu khoa học Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, hai Hội thống nhất tăng cường hợp tác thông qua các hoạt động trao đổi học thuật và chuyên môn, tập trung vào những nội dung trọng tâm: Trao đổi chuyên gia và tham dự hội nghị khoa học: Mỗi Hội sẽ cử một hoặc nhiều đại diện tham dự hội nghị thường niên của bên còn lại. Số lượng đại diện được hai bên thống nhất hằng năm. Hội đăng cai tạo điều kiện để các đại diện tham gia chương trình học thuật và hỗ trợ theo chính sách, nguồn lực của mình. Đẩy mạnh đào tạo và phát triển đội ngũ bác sĩ trẻ: Hai bên thúc đẩy trao đổi kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn, tạo cơ hội học tập, đào tạo và giao lưu cho các bác sĩ phẫu thuật lồng ngực trẻ; từng bước mở rộng các chương trình trao đổi chuyên gia giữa hai quốc gia. Phối hợp nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn: Khuyến khích tổ chức các hoạt động khoa học, đào tạo chung và các chương trình hợp tác khác trên cơ sở nhu cầu, khả năng và thỏa thuận cụ thể giữa hai bên. Thiết lập cơ chế điều phối hợp tác: Mỗi Hội sẽ chỉ định đầu mối phụ trách điều phối, trao đổi và thống nhất kế hoạch triển khai từng hoạt động trước khi thực hiện, bảo đảm sự phối hợp hiệu quả và phù hợp với quy định của mỗi bên.