Hơi thở có mùi cảnh báo những vấn đề về sức khỏe

Cơ thể bạn đang thiếu nước: Đây là nguyên nhân gây ra hơi thở có mùi hàng đầu do bạn không vệ sinh răng miệng sạch sẽ. Việc không uống đủ nước sẽ dẫn đến vi khuẩn ở lại lâu hơn trong khoang miệng và gây ra mùi hôi khó chịu Bạn đang mắc một số bệnh nghiêm trọng: Hơi thở có mùi khó chịu cũng có thể cảnh báo nguy cơ bạn đã có thể mắc một số bệnh nghiêm trọng. Ở miệng, khi lượng methylamine dư thừa có thể là tín hiệu của bệnh suy thận, axeton ở mức cao cảnh báo bệnh tiểu đường. Nghiêm trọng hơn, chứng hôi miệng cũng có thể do bạn đang mắc ung thư vòm họng ác tính. Bạn đang tập luyện ở ngoài trời quá nhiều: Vận động viên chiếm một tỉ lệ bị các bệnh về hơi thở cao hơn so với người bình thường. Đặc biệt, khi tập luyện ở bên ngoài vào mùa đông sẽ gây ra khô miệng còn vào mùa hè bạn có thể bị dị ứng với các loại phấn hoa gây ra chứng hôi miệng. Bạn có nguy cơ mắc bệnh tim: Bệnh thường dẫn đến một bệnh khác, và hơi thở xấu, có mùi và một tín hiệu cảnh báo nguy cơ bạn có thể mắc bệnh tim. Bị viêm amidan: Viêm họng sẽ dẫn đến việc bạn có hơi thở thực sự tệ. Các loại vi khuẩn không chỉ gây nên chứng hôi miệng mà còn lây nhiễm bệnh cho amidan. Khiến bạn sinh con trước thời gian dự tính: Phụ nữ khi mang thai cần đặc biệt chú ý đến hơi thở, khi hơi thở có mùi có nghĩa là bạn sẽ có nhiều khả năng đẻ sớm, sinh non hoặc sinh em bé với trọng lượng thấp. Bạn có thể bị loét dạ dày: Loét dạ dày có thể gây ra những cơn đau khủng khiếp cùng với vấn đề ợ hơi, ợ nóng và là nguyên nhân phổ biến dẫn đến hôi miệng. Bạn đang thừa cân: Thừa cân dẫn đến việc rối loạn chức năng sinh học của các cơ quan trong cơ thể, là một trong những lý do gây ra hôi miệng. Bạn cần ăn thêm sữa chua: Hơi thở có mùi phát triển khi có quá nhiều vi khuẩn xấu, có hại trong khoang miệng và giải pháp được đưa ra là bạn hãy ăn sữa chua để tăng lợi khuẩn, giúp lượng vi khuẩn ở mức cân bằng. Bạn cần sử dụng bạc hà: Hương bạc hà có thể mang lại hơi thở thơm mát, làm mất đi mùi khó chịu trong miệng. Tuy nhiên việc cần thiết là bạn phải thường xuyên vệ sinh răng miệng đúng cách để có một hơi thở dễ chịu Bạn đang dùng nước súc miệng: Nếu bạn đang sử dụng chúng thì hãy dừng lại bởi nước súc miệng chỉ loại bỏ tạm thời 1 số vi khuẩn nhưng lại tăng số lượng vi khuẩn có hại, gây khô miệng làm làm hơi thở bạn trở nên tệ hơn. Bạn cần chải và vệ sinh răng kĩ càng: Dĩ nhiên việc vệ sinh răng miệng kém có thể khiến hơi thở có mùi hôi. Vậy nện, cách tốt nhất để ngăn chặn vấn đề này là đánh răng và dùng chỉ nha khoa thường xuyên.

