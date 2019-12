Hơn 130 bệnh nhi nghi bị ngộ độc tại Thanh Hóa đã xuất viện

Liên quan đến sự việc khoảng 130 trẻ của Trường Mầm non Vườn Mặt Trời (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) phải nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm, ngày 25/12, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa Lê Đăng Khoa cho biết, những trẻ cuối cùng đã được xuất viện về nhà. Qua kiểm tra, các cháu không có vấn đề gì ảnh hưởng đến tính mạng.

Học sinh Trường Mầm non Tư thục Vườn Mặt Trời được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: NLD)

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chuyên môn đã “khoanh vùng” thức ăn của bữa sáng và bữa trưa ngày 23/12 tại Trường Mầm non Vườn Mặt Trời để lấy mẫu kiểm nghiệm, làm rõ nguyên nhân gây ra sự việc đáng tiếc đó. Trong các ngày 24-25/12, bếp nấu ăn bán trú của nhà trường đã dừng hoạt động đợi kết luận của cơ quan chức năng.



Để hoạt động ăn bán trú của các trẻ không bị gián đoạn, Trường Mầm non Vườn Mặt Trời đã liên kết với Trường Mầm non Happy Home (đóng trên địa bàn phường Đông Vệ) để nấu các suất ăn bán trú cho trẻ ở trường Trường Mầm non Vườn Mặt Trời./.