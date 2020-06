Hơn 1,4 triệu người không mắc Covid-19 nhờ đeo khẩu trang

Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí The Proceedings của Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ (PNAS), đeo khẩu trang đã giúp 78.000 người tại Italy và 66.000 người tại New York (Mỹ) không bị lây nhiễm coronavirus. Các nhà nghiên cứu căn cứ vào số liệu thống kê sau khi có quy định đeo khẩu trang bắt buộc miền Bắc Italy từ ngày 6/4/2020 tại New York từ ngày 17/4/2020.



Số liệu thống kê có thấy, số ca mắc Covid-19 tại Italy đã giảm hơn 78.000 người trong khoảng thời gian từ 6/4-9/5. Con số này tại New York là 66.000 người chỉ trong vòng 3 tuần tính từ ngày 17/4-9/5.

Hơn 1,4 triệu người tại Italy và Mỹ không mắc Covid-19 nhờ đeo khẩu trang. Ảnh: AP

Tại New York, sau khi có quy định bắt buộc đeo khẩu trang, số ca mắc mới Covid-19 đã giảm khoảng 3% mỗi ngày, trong khi các khu vực khác tại Mỹ con số người nhiễm bệnh vẫn không ngừng tăng lên.

Trong khi đó, tại miền Bắc Italy - khu vực từng là tâm điểm bùng phát dịch Covid-19 tại châu Âu, số ca mắc đã giảm chỉ trong vòng 1 tháng khi quy định bắt buộc đeo khẩu trang có hiệu lực. Các nhà nghiên cứu cho rằng, đeo khẩu trang đóng vai trò quan trọng trong phòng dịch và ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan hơn cả thực hiện cách ly xã hội và yêu cầu cách ly tại nhà.

Trước khi có quy định đeo khẩu trang, tại New York, người dân được khuyến cáo các biện pháp phòng dịch như cách ly y tế, rửa tay thường xuyên… Song theo các nhà nghiên cứu, coronavirus lây truyền qua đường hô hấp và tiếp xúc trực tiếp do vậy việc đeo khẩu trang đã giúp hạn chế đối đa virus phát tán và lây truyền trong không khí.

“Đeo khẩu trang là biện pháp không hề đắt đỏ và khi kết hợp với cách ly xã hội và các biện pháp khác là cách hiệu quả nhất để chặn đứng đại dịch Covid-19. Nghiên cứu của chúng tôi cũng nhấn mạnh yếu tố khoa học là yếu tố sống còn trong các quyết sách để ngăn chặn đại dịch hiện nay và dịch bệnh tương tự trong tương lai” - các nhà nghiên cứu cho biết.

Các nhà nghiên cứu, các chuyên gia dịch tễ khuyến cáo người dân tiếp tục các biện pháp giãn cách xã hội, rửa tay thường xuyên và đeo khẩu trang để giảm nguy cơ mắc Covid-19./.