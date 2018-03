Hỗn hợp nước ép bầu và gừng chữa bệnh hiệu quả

Giảm nhiệt cơ thể: Do nhiều lý do như thời tiết nóng, do hormon, hoạt động trao đổi chất bất thường,.. cơ thể người nóng lên trong nội bộ và gây khó chịu. Tình trạng này có thể gây khó tiêu, nhức đầu và thậm chí chảy máu mũi. Uống hỗn hợp nước ép bầu và gừng có thể giúp làm mát cơ thể và giảm các triệu chứng này. Điều trị tiêu chảy: Ngày nay, có thể là do thói quen ăn uống không lành mạnh, công việc bị ràng buộc hoặc do căng thẳng, khó tiêu đã trở thành một trong những vấn đề sức khoẻ phổ biến nhất trong mọi người. Khó tiêu có thể dẫn đến viêm dạ dày, ợ nóng và thậm chí cả ung thư ruột kết. Hàm lượng chất xơ và nước trong bầu và các enzyme trong gừng có thể giúp trung hòa axit trong dạ dày để điều trị chứng khó tiêu. Giúp giảm cân: Việc uống hỗn hợp nước ép bầu và gừng vào mỗi buổi sáng có thể giúp bạn giảm cân một cách nhanh chóng vì các chất chống oxy hoá và vitamin K trong hỗn hợp này có thể giúp tăng sự trao đổi chất của bạn đến một mức độ đáng kể và nước bầu cũng có hàm lượng calo thấp. Tuy nhiên, một chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên cùng với nước ép sẽ giúp giảm tốt hơn. Hạ huyết áp: Huyết áp cao là một trong nhưng căn bệnh rất phổ biến ngày nay. Khi áp suất máu chảy vào thành động mạch quá cao, nó có thể dẫn đến tăng huyết áp. Hàm lượng kali trong hỗn hợp bầu và nước gừng có thể giúp làm giảm huyết áp tự nhiên. Điều trị nhiễm trùng đường tiểu: Nhiễm trùng đường tiểu (UTI) là một tình trạng ở bất kỳ phần nào của đường tiểu, đặc biệt là bàng quang, bị nhiễm một số vi khuẩn xâm nhập vào. Vì trái bầu là một loại thuốc lợi tiểu tự nhiên, có thể đẩy vi khuẩn ra khỏi đường tiểu, nên việc kết hợp bầu với gừng (tính chất chống nhiễm trùng) có thể chữa UTI. Điều trị viêm gan: Gan là một trong những phần quan trọng nhất của cơ thể con người. Khi gan bị rối loạn có thể gây tử vong. Thói quen ăn uống không lành mạnh, uống rượu bia quá mức, nhiễm trùng, tác dụng phụ của thuốc ... có thể dẫn đến viêm gan. Việc uống hỗn hợp nước ép bầu và gừng được biết là làm giảm viêm gan. Hồi phục cơ: Nếu bạn là người thường xuyên tập thể dục, bạn sẽ biết cảm giác cơ bắp rã rời sau một buổi luyện tập cường độ cao. Khi đó, cơ bắp cần sự nuôi dưỡng và nghỉ ngơi. Sự kết hợp của bầu và gừng có thể giúp phục hồi cơ nhanh chóng, vì nó có chứa kali và các chất chống oxy hoá có thể nuôi dưỡng và thư giãn cơ bắp của bạn. Tăng cường sức khoẻ tim mạch: Bệnh tim ảnh hưởng đến rất nhiều người. Uống hỗn hợp nước ép bầu và gừng có thể giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh, vì vitamin K và chất chống oxy hoá trong hỗn hợp này có thể duy trì dòng máu chảy vào tim. Giảm đau đầu: Phụ nữ mang thai đang trải qua thời kỳ ốm nghén có thể hưởng lợi rất nhiều khi uống hỗn hợp nước ép bầu và nước gừng. Nó sẽ giúp giảm ốm nghén, bằng cách trung hòa axit trong dạ dày và giảm sự mất cân bằng hoóc môn. Tuy nhiên, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

