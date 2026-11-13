English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ít ai biết loại quả này giàu canxi, tốt cho người ăn chay

Thứ Sáu, 09:26, 13/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quả sung là nguồn canxi từ thực vật đáng chú ý, phù hợp để bổ sung vào thực đơn của người ăn chay và thuần chay. Khoáng chất này không chỉ giúp duy trì xương, răng chắc khỏe mà còn cần thiết cho hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh và tim mạch.

 

Lợi ích khi ăn quả sung

Quả sung không chỉ có hương vị đặc trưng mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất, đặc biệt là canxi. Trong 100g sung tươi có khoảng 35mg canxi, trong khi sung khô chứa tới 162mg. Nhờ đó, loại quả này có thể góp phần bổ sung canxi từ thực vật cho người ăn chay, hỗ trợ duy trì sức khỏe xương và răng.

Ngoài canxi, quả sung còn giàu chất xơ, kali, magie, vitamin K, vitamin B6 và các hợp chất chống oxy hóa như polyphenol, flavonoid. Chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột; các vitamin và khoáng chất cần thiết cho hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh và tim mạch. Chất xơ trong sung cũng có thể góp phần làm chậm hấp thu đường, nhưng người mắc bệnh tiểu đường cần chú ý khẩu phần, đặc biệt khi ăn sung khô do loại quả này chứa nhiều đường tự nhiên.

It ai biet loai qua nay giau canxi, tot cho nguoi an chay hinh anh 1
Quả sung là nguồn canxi từ thực vật đáng chú ý, phù hợp để bổ sung vào thực đơn của người ăn chay và thuần chay

Cách bổ sung quả sung vào chế độ ăn chay

Người ăn chay có thể kết hợp quả sung với nhiều thực phẩm để làm phong phú thực đơn như:

Ăn sung tươi: Cắt nhỏ, trộn cùng rau củ hoặc trái cây làm salad.

Làm sinh tố: Xay sung tươi hoặc sung khô với sữa thực vật như sữa hạnh nhân, sữa óc chó.

Kết hợp ngũ cốc: Thêm sung khô vào yến mạch, granola hoặc cháo.

Ăn nhẹ: Dùng sung khô làm bữa phụ giữa các bữa chính.

Làm bánh chay: Nghiền hoặc cắt nhỏ sung để tạo vị ngọt tự nhiên, giảm nhu cầu sử dụng đường tinh luyện.

Sung khô thuận tiện bảo quản và có hàm lượng canxi cao hơn sung tươi trên cùng khối lượng do lượng nước giảm, khiến dưỡng chất cô đặc. Tuy nhiên, loại quả này cũng chứa nhiều đường và năng lượng hơn. Vì vậy, nên ưu tiên sung khô không bổ sung đường, ít phụ gia và sử dụng với khẩu phần hợp lý.

Lưu ý khi dùng quả sung

Dù giàu dưỡng chất, quả sung không nên ăn quá nhiều hoặc xem là nguồn bổ sung canxi duy nhất. Sung khô chứa nhiều đường và năng lượng hơn sung tươi, vì vậy người mắc bệnh tiểu đường hoặc đang kiểm soát cân nặng cần chú ý khẩu phần. Người sử dụng thuốc chống đông máu, đặc biệt là warfarin, cũng nên duy trì lượng vitamin K trong chế độ ăn ổn định và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi khẩu phần. Để đáp ứng nhu cầu canxi, người ăn chay nên kết hợp quả sung với các nguồn thực vật khác như đậu phụ kết tủa bằng canxi, rau xanh, các loại hạt và sữa thực vật bổ sung canxi.

qua_sung.jpg

Quả sung - vị thuốc dân dã và những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

VOV.VN - Quả sung quen thuộc trong đời sống người Việt, thường xuất hiện trong mâm ngũ quả ngày Tết, các món ăn dân dã và cả trong y học cổ truyền. Không chỉ mang ý nghĩa văn hóa, quả sung còn được nhiều nghiên cứu hiện đại ghi nhận có những tác dụng tích cực đối với sức khỏe.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thứ quả rụng đầy gốc không ai ngó, là thuốc bổ giúp cơ thể ngày càng trẻ khoẻ
Thứ quả rụng đầy gốc không ai ngó, là thuốc bổ giúp cơ thể ngày càng trẻ khoẻ

VOV.VN - Từ lâu, quả sung đã trở thành một loại quả vô cùng quen thuộc trong đời sống của người Việt, thường xuất hiện các món ăn dân dã như sung muối, sung kho thịt. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại quả bình dân này lại là một "kho báu" dinh dưỡng với những công dụng sức khỏe cực kỳ đáng nể.

Thứ quả rụng đầy gốc không ai ngó, là thuốc bổ giúp cơ thể ngày càng trẻ khoẻ

Thứ quả rụng đầy gốc không ai ngó, là thuốc bổ giúp cơ thể ngày càng trẻ khoẻ

VOV.VN - Từ lâu, quả sung đã trở thành một loại quả vô cùng quen thuộc trong đời sống của người Việt, thường xuất hiện các món ăn dân dã như sung muối, sung kho thịt. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại quả bình dân này lại là một "kho báu" dinh dưỡng với những công dụng sức khỏe cực kỳ đáng nể.

Loại lá rụng đầy gốc không ai ngó, là thuốc bổ xương, sáng mắt, tốt cho tiêu hoá
Loại lá rụng đầy gốc không ai ngó, là thuốc bổ xương, sáng mắt, tốt cho tiêu hoá

VOV.VN - Khi nhắc đến cây nho, hầu hết chúng ta thường nghĩ ngay đến những chùm quả mọng ngọt ngào hay những ly rượu vang thượng hạng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng lá nho lại là "kho báu" dinh dưỡng mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Loại lá rụng đầy gốc không ai ngó, là thuốc bổ xương, sáng mắt, tốt cho tiêu hoá

Loại lá rụng đầy gốc không ai ngó, là thuốc bổ xương, sáng mắt, tốt cho tiêu hoá

VOV.VN - Khi nhắc đến cây nho, hầu hết chúng ta thường nghĩ ngay đến những chùm quả mọng ngọt ngào hay những ly rượu vang thượng hạng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng lá nho lại là "kho báu" dinh dưỡng mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Lợi ích ít được biết đến của việc thêm quả sung vào chế độ ăn uống hàng ngày
Lợi ích ít được biết đến của việc thêm quả sung vào chế độ ăn uống hàng ngày

VOV.VN - Quả sung chín chứa rất giàu các chất chống oxy hóa và dinh dưỡng khác. Sau đây là 10 lợi ích sức khỏe mà bạn nên bổ sung loại quả này vào chế độ ăn uống mỗi ngày.

Lợi ích ít được biết đến của việc thêm quả sung vào chế độ ăn uống hàng ngày

Lợi ích ít được biết đến của việc thêm quả sung vào chế độ ăn uống hàng ngày

VOV.VN - Quả sung chín chứa rất giàu các chất chống oxy hóa và dinh dưỡng khác. Sau đây là 10 lợi ích sức khỏe mà bạn nên bổ sung loại quả này vào chế độ ăn uống mỗi ngày.

 
ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe