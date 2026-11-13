Ít ai biết loại quả này giàu canxi, tốt cho người ăn chay

Lợi ích khi ăn quả sung

Quả sung không chỉ có hương vị đặc trưng mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất, đặc biệt là canxi. Trong 100g sung tươi có khoảng 35mg canxi, trong khi sung khô chứa tới 162mg. Nhờ đó, loại quả này có thể góp phần bổ sung canxi từ thực vật cho người ăn chay, hỗ trợ duy trì sức khỏe xương và răng.

Ngoài canxi, quả sung còn giàu chất xơ, kali, magie, vitamin K, vitamin B6 và các hợp chất chống oxy hóa như polyphenol, flavonoid. Chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột; các vitamin và khoáng chất cần thiết cho hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh và tim mạch. Chất xơ trong sung cũng có thể góp phần làm chậm hấp thu đường, nhưng người mắc bệnh tiểu đường cần chú ý khẩu phần, đặc biệt khi ăn sung khô do loại quả này chứa nhiều đường tự nhiên.

Quả sung là nguồn canxi từ thực vật đáng chú ý, phù hợp để bổ sung vào thực đơn của người ăn chay và thuần chay

Cách bổ sung quả sung vào chế độ ăn chay

Người ăn chay có thể kết hợp quả sung với nhiều thực phẩm để làm phong phú thực đơn như:

Ăn sung tươi: Cắt nhỏ, trộn cùng rau củ hoặc trái cây làm salad.

Làm sinh tố: Xay sung tươi hoặc sung khô với sữa thực vật như sữa hạnh nhân, sữa óc chó.

Kết hợp ngũ cốc: Thêm sung khô vào yến mạch, granola hoặc cháo.

Ăn nhẹ: Dùng sung khô làm bữa phụ giữa các bữa chính.

Làm bánh chay: Nghiền hoặc cắt nhỏ sung để tạo vị ngọt tự nhiên, giảm nhu cầu sử dụng đường tinh luyện.

Sung khô thuận tiện bảo quản và có hàm lượng canxi cao hơn sung tươi trên cùng khối lượng do lượng nước giảm, khiến dưỡng chất cô đặc. Tuy nhiên, loại quả này cũng chứa nhiều đường và năng lượng hơn. Vì vậy, nên ưu tiên sung khô không bổ sung đường, ít phụ gia và sử dụng với khẩu phần hợp lý.

Lưu ý khi dùng quả sung

Dù giàu dưỡng chất, quả sung không nên ăn quá nhiều hoặc xem là nguồn bổ sung canxi duy nhất. Sung khô chứa nhiều đường và năng lượng hơn sung tươi, vì vậy người mắc bệnh tiểu đường hoặc đang kiểm soát cân nặng cần chú ý khẩu phần. Người sử dụng thuốc chống đông máu, đặc biệt là warfarin, cũng nên duy trì lượng vitamin K trong chế độ ăn ổn định và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi khẩu phần. Để đáp ứng nhu cầu canxi, người ăn chay nên kết hợp quả sung với các nguồn thực vật khác như đậu phụ kết tủa bằng canxi, rau xanh, các loại hạt và sữa thực vật bổ sung canxi.