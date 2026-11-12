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Ít ai ngờ 7 loại rau quen thuộc này lại giàu canxi đến vậy

Thứ Năm, 11:29, 12/11/2026
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VOV.VN - Canxi giúp duy trì hệ xương chắc khỏe và hỗ trợ nhiều hoạt động của cơ thể. Không chỉ có sữa, tôm, cá, nhiều loại rau xanh quen thuộc cũng chứa hàm lượng canxi đáng kể. Dưới đây là 7 loại rau nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày để tăng cường khoáng chất này.

 

Bắp cải

Bắp cải không chỉ là loại rau quen thuộc trong bữa cơm gia đình mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Thành phần dinh dưỡng của bắp cải gồm vitamin nhóm B, vitamin K, vitamin C, canxi, phốt pho, kali, axit hữu cơ và chất xơ.

Đáng chú ý, loại rau này có hàm lượng canxi, sắt và phốt pho tương đối cao so với nhiều loại rau thông dụng. Lượng canxi trong bắp cải được đánh giá cao hơn dưa chuột và cà chua. Việc đưa bắp cải vào chế độ ăn đa dạng có thể góp phần bổ sung khoáng chất cần thiết cho quá trình hình thành và duy trì hệ xương. Đặc biệt, trẻ nhỏ cần được cung cấp đầy đủ canxi kết hợp với dinh dưỡng hợp lý và vận động phù hợp để hỗ trợ phát triển chiều cao.

Cải thìa

Cải thìa là một trong những loại rau xanh có hàm lượng canxi đáng chú ý. Theo thông tin dinh dưỡng được đề cập, 100g cải thìa cung cấp khoảng 105mg canxi, góp phần bổ sung khoáng chất cần thiết cho hệ xương.

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Cải thìa là một trong những loại rau xanh có hàm lượng canxi đáng chú ý.

Ngoài canxi, cải thìa còn chứa nhiều dưỡng chất khác như sắt, kali, axit folic và beta-carotene. Những thành phần này tham gia vào nhiều hoạt động của cơ thể, từ quá trình tạo máu đến duy trì chức năng thần kinh và hoạt động của cơ bắp. Vì vậy, cải thìa là lựa chọn phù hợp để làm phong phú thực đơn và tăng cường nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất từ thực vật.

Giá đỗ

Giá đỗ cung cấp protein, vitamin và khoáng chất như mangan, canxi, đồng, góp phần duy trì hoạt động cơ thể và hỗ trợ sức khỏe xương. Thực phẩm này còn chứa phytoestrogen và isoflavone, những hợp chất được nghiên cứu về vai trò trong quá trình chuyển hóa xương. Ngoài ra, giá đỗ giúp đa dạng nguồn dinh dưỡng, hỗ trợ hệ miễn dịch và sức khỏe mắt.

Rau chân vịt

Rau chân vịt (cải bó xôi) giàu canxi, vitamin K, vitamin A và chất chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ sức khỏe xương và bảo vệ tế bào. Rau còn chứa neoxanthin, hợp chất đang được nghiên cứu về tác động đối với tế bào ung thư tuyến tiền liệt, nhưng chưa đủ bằng chứng khẳng định khả năng phòng ngừa bệnh. Đáng lưu ý, hàm lượng oxalat trong rau có thể cản trở hấp thu canxi, vì vậy không nên xem đây là nguồn bổ sung canxi duy nhất.

It ai ngo 7 loai rau quen thuoc nay lai giau canxi den vay hinh anh 2
Cải bó xôi giàu canxi, vitamin K, vitamin A và chất chống oxy hóa

Rau khoai lang

Rau khoai lang là loại rau dân dã nhưng chứa nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Đây cũng là nguồn cung cấp canxi đáng chú ý. Theo thông tin dinh dưỡng được đề cập, một phần rau khoai lang có thể cung cấp khoảng 180mg canxi, tùy thuộc vào khối lượng và cách chế biến.

Bên cạnh đó, rau khoai lang còn chứa vitamin K - dưỡng chất tham gia vào quá trình chuyển hóa xương và hỗ trợ hoạt động của các protein liên quan đến việc duy trì cấu trúc xương. Việc bổ sung loại rau này vào thực đơn có thể góp phần cung cấp dưỡng chất cần thiết, hỗ trợ duy trì mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương.

Cần tây

Cần tây ít calo, giàu vitamin K và vitamin A. Trong đó, vitamin K hỗ trợ chuyển hóa canxi và duy trì sức khỏe xương, còn vitamin A tốt cho thị lực và hệ miễn dịch. Dù không phải nguồn canxi vượt trội, cần tây vẫn giúp đa dạng thực đơn khi kết hợp với các thực phẩm giàu canxi khác.

Rau dền

Rau dền đỏ giàu canxi, vitamin K và sắt. Vitamin K hỗ trợ chuyển hóa xương, duy trì độ chắc khỏe của hệ xương, trong khi sắt cần thiết cho quá trình tạo hồng cầu. Đây cũng là loại rau giúp phụ nữ mang thai đa dạng nguồn cung cấp dưỡng chất, nhưng không thể thay thế các thực phẩm giàu canxi hoặc viên bổ sung theo chỉ định.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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