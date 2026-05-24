Khám sức khỏe răng miệng miễn phí cho học sinh tại xã miền núi Đà Nẵng

Trong khuôn khổ chương trình, các y bác sĩ đã tổ chức khám, tư vấn và hướng dẫn chăm sóc răng miệng đúng cách cho học sinh. Khoảng 1.200 học sinh được khám sức khỏe răng miệng, trong đó hơn 700 em được thực hiện kỹ thuật trám răng theo chỉ định.

Tranh thủ những ngày đầu hè, rất đông học sinh được cha mẹ đưa đến khám sức khỏe, đặc biệt là kiểm tra răng miệng. Phần lớn các em ở đây lần đầu được khám và kiểm tra kỹ về răng miệng.

Em Mai Thị Xuân Nguyệt, học sinh lớp 7 trường THCS Phước Mỹ cho biết: “Hôm nay, em cảm thấy rất vui vì bác sĩ khám răng miễn phí. Bác sĩ dặn phải đánh răng sáng tối và hạn chế ăn vặt”.

Qua công tác thăm khám, đa số học sinh mắc các bệnh lý răng miệng phổ biến như sâu răng, viêm nướu do cao răng bám và vệ sinh răng miệng chưa đúng cách. Đây là những bệnh lý thường gặp ở lứa tuổi học đường, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt và học tập của các em.

Bên cạnh hoạt động khám và điều trị, chương trình còn tổ chức trao tặng 850 suất quà gồm các bộ dụng cụ chăm sóc răng miệng, đồ dùng học tập cho học sinh; đồng thời trao tặng 03 bộ dụng cụ thể thao cho 3 trường học trên địa bàn xã Phước Năng.

Ông Võ Văn Ba, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Năng, TP Đà Nẵng mong muốn ngành y tế tổ chức nhiều đợt khám miễn phí như thế này để người dân nói chung và trẻ em nói riêng được khám, kiểm tra sức khỏe thường xuyên hơn.

“Trong thời gian tới, xã Phước Năng mong muốn Sở Y tế tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị của Sở Y tế TP Đà Nẵng có những chương trình hỗ trợ, giúp đỡ cho xã Phước Năng. Trong đó, mong muốn bệnh viện Răng - Hàm - Mặt của TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng đối tượng khám răng trong nhân dân, để người dân có điều kiện, biết được cách chăm sóc sức khỏe, để nhận thức của người dân trong chăm sóc sức khỏe được nâng cao lên”, ông Ba nói.

TS.BS Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt TP Đà Nẵng khẳng định, đây là một trong những chương trình hiện thực hóa Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, đây cũng là đơn vị kết nghĩa với bệnh viện.

“Chương trình khám sức khỏe răng miệng miễn phí cho trẻ em xã Phước Năng là một trong những chương trình hiện thực hóa NQ 72 của Bộ Chính trị về những giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân. Ngoài các bác sĩ của bệnh viện răng hàm mặt cùng với các bác sĩ các phòng khám, nha khoa tư nhân trên địa bàn cũng như các kỹ thuật viên ở các nơi như Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi cũng về đóng góp cùng với chương trình”, bác sĩ Hải cho biết.