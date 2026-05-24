中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khám sức khỏe răng miệng miễn phí cho học sinh tại xã miền núi Đà Nẵng

Chủ Nhật, 15:07, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ ngày 22-24/5, Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt TP Đà Nẵng phối hợp với Đoàn Thanh niên Sở Y tế tổ chức chương trình khám sức khỏe răng miệng miễn phí cho học sinh tại xã Phước Năng (huyện Phước Sơn cũ), TP Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ chương trình, các y bác sĩ đã tổ chức khám, tư vấn và hướng dẫn chăm sóc răng miệng đúng cách cho học sinh. Khoảng 1.200 học sinh được khám sức khỏe răng miệng, trong đó hơn 700 em được thực hiện kỹ thuật trám răng theo chỉ định.

kham suc khoe rang mieng mien phi cho hoc sinh tai xa mien nui Da nang hinh anh 1
Bác sĩ khám răng cho học sinh

Tranh thủ những ngày đầu hè, rất đông học sinh được cha mẹ đưa đến khám sức khỏe, đặc biệt là kiểm tra răng miệng. Phần lớn các em ở đây lần đầu được khám và kiểm tra kỹ về răng miệng.

Em Mai Thị Xuân Nguyệt, học sinh lớp 7 trường THCS Phước Mỹ cho biết: “Hôm nay, em cảm thấy rất vui vì bác sĩ khám răng miễn phí. Bác sĩ dặn phải đánh răng sáng tối và hạn chế ăn vặt”.

kham suc khoe rang mieng mien phi cho hoc sinh tai xa mien nui Da nang hinh anh 2
Nhiều em lần đầu tiên được khám răng miệng

Qua công tác thăm khám, đa số học sinh mắc các bệnh lý răng miệng phổ biến như sâu răng, viêm nướu do cao răng bám và vệ sinh răng miệng chưa đúng cách. Đây là những bệnh lý thường gặp ở lứa tuổi học đường, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt và học tập của các em.

Bên cạnh hoạt động khám và điều trị, chương trình còn tổ chức trao tặng 850 suất quà gồm các bộ dụng cụ chăm sóc răng miệng, đồ dùng học tập cho học sinh; đồng thời trao tặng 03 bộ dụng cụ thể thao cho 3 trường học trên địa bàn xã Phước Năng.

kham suc khoe rang mieng mien phi cho hoc sinh tai xa mien nui Da nang hinh anh 3
Những phần quà nhỏ ý nghĩa cho các em học sinh nơi miền núi Đà Nẵng

Ông Võ Văn Ba, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Năng, TP Đà Nẵng mong muốn ngành y tế tổ chức nhiều đợt khám miễn phí như thế này để người dân nói chung và trẻ em nói riêng được khám, kiểm tra sức khỏe thường xuyên hơn.

“Trong thời gian tới, xã Phước Năng mong muốn Sở Y tế tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị của Sở Y tế TP Đà Nẵng có những chương trình hỗ trợ, giúp đỡ cho xã Phước Năng. Trong đó, mong muốn bệnh viện Răng - Hàm - Mặt của TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng đối tượng khám răng trong nhân dân, để người dân có điều kiện, biết được cách chăm sóc sức khỏe, để nhận thức của người dân trong chăm sóc sức khỏe được nâng cao lên”, ông Ba nói.

kham suc khoe rang mieng mien phi cho hoc sinh tai xa mien nui Da nang hinh anh 4
Chương trình cũng tặng nhiều phần quà cho một số trường học trên địa bàn xã

TS.BS Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt TP Đà Nẵng khẳng định, đây là một trong những chương trình hiện thực hóa Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, đây cũng là đơn vị kết nghĩa với bệnh viện.

“Chương trình khám sức khỏe răng miệng miễn phí cho trẻ em xã Phước Năng là một trong những chương trình hiện thực hóa NQ 72 của Bộ Chính trị về những giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân. Ngoài các bác sĩ của bệnh viện răng hàm mặt cùng với các bác sĩ các phòng khám, nha khoa tư nhân trên địa bàn cũng như các kỹ thuật viên ở các nơi như Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi cũng về đóng góp cùng với chương trình”, bác sĩ Hải cho biết.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Tag: Đà Nẵng sức khỏe răng miệng khám răng miệng miễn phí học sinh Đà Nẵng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhiều địa phương triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân
Nhiều địa phương triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân

VOV.VN - Hiện nay, một số cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nhiều địa phương triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Nhiều địa phương triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân

VOV.VN - Hiện nay, một số cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đà Nẵng chú trọng nâng cấp các cơ sở y tế tuyến dưới
Đà Nẵng chú trọng nâng cấp các cơ sở y tế tuyến dưới

VOV.VN - Sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, UBND TP Đà Nẵng dành nhiều nguồn lực đầu tư nâng cấp các cơ sở y tế, nhất là các bệnh viện khu vực, trung tâm y tế vùng khó khăn thuộc tỉnh Quảng Nam cũ.

Đà Nẵng chú trọng nâng cấp các cơ sở y tế tuyến dưới

Đà Nẵng chú trọng nâng cấp các cơ sở y tế tuyến dưới

VOV.VN - Sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, UBND TP Đà Nẵng dành nhiều nguồn lực đầu tư nâng cấp các cơ sở y tế, nhất là các bệnh viện khu vực, trung tâm y tế vùng khó khăn thuộc tỉnh Quảng Nam cũ.

Đà Nẵng đo huyết áp miễn phí toàn dân
Đà Nẵng đo huyết áp miễn phí toàn dân

VOV.VN - Lần đầu tiên, nhiều người dân ở khu vực miền núi thành phố Đà Nẵng được đo huyết áp miễn phí. Có nơi, nhân viên y tế đến tận nhà để đo huyết áp cho người lớn tuổi, người khó khăn trong đi lại.

Đà Nẵng đo huyết áp miễn phí toàn dân

Đà Nẵng đo huyết áp miễn phí toàn dân

VOV.VN - Lần đầu tiên, nhiều người dân ở khu vực miền núi thành phố Đà Nẵng được đo huyết áp miễn phí. Có nơi, nhân viên y tế đến tận nhà để đo huyết áp cho người lớn tuổi, người khó khăn trong đi lại.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe