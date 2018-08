Khi có những dấu hiệu này, cần bổ sung ngay protein cho cơ thể

Liên tục thèm ăn: Nếu bạn luôn cảm thấy đói và có biểu hiện thèm ăn liên tục thì đó có thể là do chế độ ăn của bạn quá ít protein. Vấn đề nằm ở chỗ bạn ăn nhiều đồ ăn có hàm lượng calo cao, trong khi đó lượng chất đạm nạp vào cơ thể lại thấp so với lượng calo khiến cơ thể phát ra tín hiệu hối thúc bạn ăn thêm để bổ sung protein cho cân bằng. Dễ mắc bệnh: Nếu bạn thường xuyên bị cảm cúm, nguyên nhân có thể là chế độ ăn thiếu protein. Protein giúp giữ cho các tế bào hệ thống miễn dịch của chúng ta khỏe mạnh, các tế bào miễn dịch của chúng ta cần đủ protein để tự sửa chữa và nhân lên. Nếu không có đủ protein, chúng ta sẽ có nguy bị vi trùng gây bệnh tấn công cao hơn. Vết thương lâu lành: Cơ thể chúng ta cần protein để phục hồi và sửa chữa . Đó là lý do tại sao các vận động viên thường ăn món ăn giàu protein sau khi tập luyện cường độ cao. Cơ thể chúng ta đang cần protein để sửa chữa cơ bắp, phát triển các tế bào, mô và da mới. Vì vậy, nếu bạn thấy vết thương của mình lâu lành, hãy xem lại chế độ ăn uống của mình. Thèm ăn đồ ngọt: Một trong những chức năng của protein là giữ lượng đường trong máu ổn định. Do đó, khi cơ thể thiếu hụt protein, lượng đường trong máu sẽ giảm thấp và khiến bạn thèm ăn đồ ngọt. Hãy ăn đủ protein trong mỗi bữa ăn để ngăn chặn sự thay đổi đột biến lượng đường trong máu này. Sưng mắt cá chân: Protein giúp chữa lành và phục hồi các mô cơ, ngăn ngừa tình trạng giữ nước trong các mô. Do đó, nếu thiếu protein, cơ thể xử lý nước kém hiệu quả thì nước dễ bị giữ lại, gây sưng, phù nề, đặc biệt là phần bàn chân và mắt cá chân. Nếu bạn thấy mắt cá chân bị sưng to, bàn chân bị giữ nước thì nó có thể là dấu hiệu cơ thể đang thiếu protein nghiêm trọng. Não hoạt động không hiệu quả: Thiếu protein làm mất ổn định lượng đường trong máu và gây ảnh hưởng không ít cho não bộ. Protein giúp hỗ trợ chức năng của não bộ. Do đó, nếu bạn cảm thấy thiếu tập trung, trí nhớ kém hoặc gặp khó khăn trong việc học hoặc ghi nhớ bất cứ điều gì mới thì đó là một dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang thiếu protein. Rụng tóc: Protein là dưỡng chất thiết yếu để xây dựng tất cả các tế bào bên trong cơ thể, từ các cơ quan, các mô cho đến các nang lông bao gồm cả nang tóc. Nếu bạn nhận thấy tóc càng ngày càng mỏng đi, hay lượng gãy rụng quá nhiều mỗi ngày, thì có nhiều khả năng cơ thể không đủ protein để cung cấp chất dinh dưỡng cho da đầu và nang tóc phát triển ổn định. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), cơ thể chúng ta cần phải nhận được khoảng 0,8gr protein/kg trọng lượng một ngày. Bạn có thể cung cấp protein cho cơ thể thông qua rất nhiều thực phẩm như hải sản, thịt gia cầm, trứng, sữa, thịt đỏ, cá, các loại đậu, các loại hạt, bông cải xanh.

