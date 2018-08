Khi đang cho con bú, mẹ không nên uống rượu vì những lí do này

Sữa mẹ trong những tháng đầu tiên: Sữa mẹ được chứa đầy chất dinh dưỡng nên bà mẹ không cần nuôi con bằng bất cứ thứ gì khác trong 6 tháng đầu đời. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ em được bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời có xu hướng khỏe mạnh hơn trong những năm sau đó. Uống rượu sau sinh: Các nghiên cứu đã xác nhận rằng việc uống rượu trong vài ngày đầu sau khi sinh (giai đoạn được gọi là hậu sản sinh) dẫn đến trẻ uống ít hơn 20% lượng sữa mẹ so với bình thường. Vì sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng duy nhất của đứa trẻ, rượu sẽ có những tác động xấu cho sức khỏe của trẻ. Do đó, người mẹ không nên uống rượu trong suốt thời gian đang cho con bú. Rượu trong sữa mẹ: Nghiên cứu đã xác nhận rằng số lượng rượu mà người mẹ uống sẽ có từ 0,5% đến 3,3% trong số đó được chuyển đến sữa mẹ. Với những bà mẹ thường xuyên uống rượu, lượng rượu này sẽ xuất hiện trong sữa và khi trẻ huống sẽ dẫn đến nhận thức thấp hơn. Giảm giá trị dinh dưỡng: Sữa mẹ chứa một tỷ lệ nhất định tất cả các chất dinh dưỡng quan trọng cần thiết. Nhưng rượu sẽ làm giá trị dinh dưỡng giảm xuống. Sữa mẹ rất giàu folate, một chất dinh dưỡng quan trọng, cần thiết cho bé để lớn lên khỏe mạnh và chống lại các bệnh như thiếu máu. Nhưng nếu có sự xuất hiện của rượu trong sữa mẹ (ngay cả khi nó có số lượng rất nhỏ), nó có thể ảnh hưởng đến sự hấp thụ chất dinh dưỡng của em bé. Giảm miễn dịch: Một khi em bé được sinh ra, nó cần khả năng miễn dịch thích hợp. Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng đủ mạnh để chống lại vi khuẩn và vi trùng giúp trẻ sống khỏe mạnh. Bây giờ, nếu sữa mẹ có cồn thì sẽ không có đủ sự hấp thu của các chất tăng cường miễn dịch. Kết quả là, đứa trẻ có thể có khả năng miễn dịch rất kém và dễ mắc bệnh. Phát triển trí não của trẻ: Sự xuất hiện của lượng rượu trong não có thể gây tổn thương suốt đời cho trẻ sơ sinh. Đầu tiên và quan trọng nhất, những người này là những người có nguy cơ bị tổn thương gan cao hơn trong tương lai. Hơn nữa, một tình trạng rất nghiêm trọng có thể xảy ra là sự suy thoái nhanh chóng của các tế bào não ở trẻ em, thậm chí có thể dẫn đến não úng thuỷ. Người ta thường thấy rằng trẻ em được cho bú sữa mẹ có nồng độ cồn sẽ có xu hướng khóc thường xuyên hơn. Lý do chính là những trẻ em này không ngủ đúng cách. Rượu trong sữa mẹ được biết là làm giảm chất lượng giấc ngủ, giấc ngủ thường không sâu như bình thường. Ngoài ra trẻ có thể ăn không ngon miệng và không tăng cân bình thường. Chăm sóc trẻ sơ sinh đòi hỏi rất nhiều sự chú ý. Việc uống rượu khi đang cho con bú không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ mà còn đe doạ tính mạng của trẻ.

Sữa mẹ trong những tháng đầu tiên: Sữa mẹ được chứa đầy chất dinh dưỡng nên bà mẹ không cần nuôi con bằng bất cứ thứ gì khác trong 6 tháng đầu đời. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ em được bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời có xu hướng khỏe mạnh hơn trong những năm sau đó. Uống rượu sau sinh: Các nghiên cứu đã xác nhận rằng việc uống rượu trong vài ngày đầu sau khi sinh (giai đoạn được gọi là hậu sản sinh) dẫn đến trẻ uống ít hơn 20% lượng sữa mẹ so với bình thường. Vì sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng duy nhất của đứa trẻ, rượu sẽ có những tác động xấu cho sức khỏe của trẻ. Do đó, người mẹ không nên uống rượu trong suốt thời gian đang cho con bú. Rượu trong sữa mẹ: Nghiên cứu đã xác nhận rằng số lượng rượu mà người mẹ uống sẽ có từ 0,5% đến 3,3% trong số đó được chuyển đến sữa mẹ. Với những bà mẹ thường xuyên uống rượu, lượng rượu này sẽ xuất hiện trong sữa và khi trẻ huống sẽ dẫn đến nhận thức thấp hơn. Giảm giá trị dinh dưỡng: Sữa mẹ chứa một tỷ lệ nhất định tất cả các chất dinh dưỡng quan trọng cần thiết. Nhưng rượu sẽ làm giá trị dinh dưỡng giảm xuống. Sữa mẹ rất giàu folate, một chất dinh dưỡng quan trọng, cần thiết cho bé để lớn lên khỏe mạnh và chống lại các bệnh như thiếu máu. Nhưng nếu có sự xuất hiện của rượu trong sữa mẹ (ngay cả khi nó có số lượng rất nhỏ), nó có thể ảnh hưởng đến sự hấp thụ chất dinh dưỡng của em bé. Giảm miễn dịch: Một khi em bé được sinh ra, nó cần khả năng miễn dịch thích hợp. Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng đủ mạnh để chống lại vi khuẩn và vi trùng giúp trẻ sống khỏe mạnh. Bây giờ, nếu sữa mẹ có cồn thì sẽ không có đủ sự hấp thu của các chất tăng cường miễn dịch. Kết quả là, đứa trẻ có thể có khả năng miễn dịch rất kém và dễ mắc bệnh. Phát triển trí não của trẻ: Sự xuất hiện của lượng rượu trong não có thể gây tổn thương suốt đời cho trẻ sơ sinh. Đầu tiên và quan trọng nhất, những người này là những người có nguy cơ bị tổn thương gan cao hơn trong tương lai. Hơn nữa, một tình trạng rất nghiêm trọng có thể xảy ra là sự suy thoái nhanh chóng của các tế bào não ở trẻ em, thậm chí có thể dẫn đến não úng thuỷ. Người ta thường thấy rằng trẻ em được cho bú sữa mẹ có nồng độ cồn sẽ có xu hướng khóc thường xuyên hơn. Lý do chính là những trẻ em này không ngủ đúng cách. Rượu trong sữa mẹ được biết là làm giảm chất lượng giấc ngủ, giấc ngủ thường không sâu như bình thường. Ngoài ra trẻ có thể ăn không ngon miệng và không tăng cân bình thường. Chăm sóc trẻ sơ sinh đòi hỏi rất nhiều sự chú ý. Việc uống rượu khi đang cho con bú không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ mà còn đe doạ tính mạng của trẻ.