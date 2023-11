Khoảng cách tuổi thọ đàn ông và phụ nữ ngày càng tăng ở Mỹ và thu hẹp ở châu Âu

Ví dụ, ở Đức vào năm 2022, nam giới có tuổi thọ trung bình chỉ hơn 78 tuổi, trong khi tuổi thọ trung bình của nữ là 82,8 tuổi. Ở Mỹ, tuổi thọ trung bình của phụ nữ là khoảng 79 vào năm 2021, trong khi đối với nam giới là hơn 73 tuổi một chút.

Trong một nghiên cứu mới đây, các nhà nghiên cứu Mỹ giải thích rằng các yếu tố bên ngoài, trong đó chủ yếu là đại dịch Covid -19 là nguyên nhân khiến khoảng cách này ngày càng gia tăng. Trong bài báo đăng trên Tạp chí Nội khoa JAMA (JAMA Journal of Internal Medicine) vào tháng 11/2023, các tác giả nói rằng đại dịch ảnh hưởng không đồng đều đến nam giới ở Mỹ và góp phần làm giảm tuổi thọ trung bình của họ.

Ảnh minh họa (punchng.com)

Một nguyên nhân chính khác khiến nam giới có tuổi thọ thấp hơn được các nhà nghiên cứu gọi là “cái chết vì tuyệt vọng” chẳng hạn tự tử, nghiện ngập hoặc tội phạm bạo lực. Tác giả chính của nghiên cứu Brandon Ya cho biết, trong khi tỷ lệ tử vong do sử dụng ma túy quá liều và giết người tăng lên ở cả nam và nữ, thì rõ ràng nam giới chiếm tỷ lệ ngày càng không cân xứng trong số những trường hợp tử vong này.

Ngoài ra, công việc nguy hiểm, bệnh tim cũng là nguyên nhân khiến nam giới tử vong sớm hơn. Theo RRobert H. Shmerling, một bác sĩ thấp khớp và biên tập viên cao cấp của Nhà xuất bản Y tế Harvard liệt kê sự thật rằng, nam giới thường bỏ qua việc kiểm tra sức khỏe định kỳ và nam giới làm những công việc nguy hiểm nhiều hơn phụ nữ, chẳng hạn như chữa cháy hoặc chiến đấu trong quân đội.

Bác sĩ Shmerling cũng chỉ ra thực tế rằng có nhiều trường hợp tự tử là đàn ông hơn phụ nữ. Một lý do tiềm ẩn cho điều này có thể là sự kỳ thị vẫn gắn liền với việc chăm sóc sức khỏe tâm thần ở nhiều nền văn hóa, đặc biệt là đối với nam giới. Một yếu tố lớn khác được các chuyên gia y tế cho biết, đó là trong số những ca tử vong vì bệnh tim, khi đàn ông thường có tỷ lệ cao hơn so với phụ nữ.

Mặc dù vậy, so với các khu vực khác, đàn ông ở châu Âu đang thu hẹp khoảng cách về tuổi thọ giữa hai giới. Một nhóm tác giả từ Viện Nghiên cứu Dân số Liên bang Đức đã kiểm tra tuổi thọ theo giới tính ở Áo, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Pháp, Đức, Slovakia và Thụy Sĩ và nhận thấy rằng sự khác biệt về tỷ lệ tử vong giữa hai giới đã giảm. Kết quả được công bố trên Tạp chí Y tế Công cộng Châu Âu (European Journal of Public Health) vào tháng 7/2023 cho thấy, tỷ lệ tử vong quá mức ở nam giới do các bệnh tim mạch và ung thư giảm. Điều này chủ yếu là do tỷ lệ mắc bệnh tim ở nam giới giảm, nhưng cũng một phần là do tỷ lệ phụ nữ tử vong vì ung thư phổi có xu hướng gia tăng, đặc biệt là ở Pháp và Cộng hòa Séc.