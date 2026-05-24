Không cần nhịn ăn cực đoan: 5 món giúp giảm đường và giữ dáng hiệu quả

Chủ Nhật, 11:25, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giảm cân không chỉ giúp cải thiện vóc dáng mà còn nâng cao sức khỏe. Trong đó, kiểm soát lượng đường trong khẩu phần ăn là cách giảm cân hiệu quả và bền vững. Tuy nhiên, việc hạn chế đường khá khó do chúng có mặt trong nhiều thực phẩm hàng ngày.

Canh bí đỏ nấu đậu đỏ

Nguyên liệu: Bí đỏ, đậu đỏ (hoặc đậu phộng), muối, một ít bột ngọt.

Cách làm: Đậu đỏ ngâm nước từ 6-8 giờ rồi nấu cho mềm. Bí đỏ rửa sạch, cắt miếng vừa ăn, sau đó cho vào nấu cùng đậu. Hầm nhỏ lửa đến khi nguyên liệu chín mềm, nêm gia vị vừa ăn.

Món canh này có sự kết hợp giữa bí đỏ giàu chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế nạp thêm thức ăn, đồng thời cung cấp kali và magie hỗ trợ tim mạch và điều hòa huyết áp. Đậu đỏ chứa nhiều chất xơ hòa tan, góp phần làm chậm hấp thụ glucose và giúp ổn định đường huyết hiệu quả.

Canh sắn dây nấu đậu đỏ

Nguyên liệu: Sắn dây, thịt nạc heo, đậu đỏ, ngân nhĩ (nấm tuyết), táo mật, muối, một ít trần bì (vỏ quýt khô).

Cách làm: Sắn dây gọt vỏ, cắt miếng; thịt nạc trụng sơ qua nước sôi. Ngân nhĩ, đậu đỏ và táo mật rửa sạch. Cho toàn bộ nguyên liệu vào nồi nước cùng trần bì, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, ninh trong khoảng 3 giờ. Nêm nếm vừa khẩu vị.

Món ăn mang lại nhiều lợi ích nhờ sự phối hợp đa dạng nguyên liệu. Sắn dây có tác dụng hỗ trợ điều hòa đường huyết. Ngân nhĩ giúp giảm cholesterol xấu, từ đó giảm nguy cơ tim mạch và đột quỵ. Táo mật giàu vitamin C, góp phần bảo vệ tế bào và làm chậm quá trình lão hóa.

Canh cải xoong nấu củ sen, sơn dược và la hán quả

Nguyên liệu: Cải xoong, la hán quả, sơn dược (củ mài), củ sen, muối, một ít bột ngọt.

Cách làm: La hán quả đập nhỏ, nấu lấy nước trong khoảng 15 phút. Sơn dược và củ sen rửa sạch, thái lát. Dùng nước la hán quả làm nền, cho các nguyên liệu vào nấu cùng. Cuối cùng thêm cải xoong, đun đến khi chín, nêm gia vị vừa ăn.

La hán quả là chất tạo vị ngọt tự nhiên nhưng không làm tăng đường huyết. Sơn dược hỗ trợ ổn định chỉ số đường trong máu, rất phù hợp cho người cần kiểm soát đường huyết. Củ sen còn giúp an thần nhẹ, hỗ trợ thư giãn hệ thần kinh.

Canh quả nhân sâm nấu nha đam

Nguyên liệu: Quả nhân sâm, ngân nhĩ, nha đam, gừng.

Cách làm: Cho tất cả nguyên liệu vào tô sứ, đem hấp cách thủy khoảng 1 giờ. Đây là món canh vừa dễ ăn vừa có giá trị hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Nhân sâm giúp điều hòa đường máu ở mức nhẹ, trong khi nha đam chứa chất nhầy tự nhiên hỗ trợ cân bằng lượng đường trong cơ thể. Ngân nhĩ giúp cải thiện hô hấp, giảm ho khan, còn gừng hỗ trợ tiêu hóa, làm ấm cơ thể và giảm cảm giác đầy hơi.

Canh lúa mạch thịt bò với cải xoăn

Nguyên liệu: Thịt bò, lúa mạch, cải xoăn, cà rốt, cần tây, cà chua, hành tây nhỏ, tỏi băm, dầu ô liu, muối, tiêu xay, bột ớt.

Cách làm: Lúa mạch ngâm 2-3 giờ, thịt bò ướp muối tiêu, rau củ rửa sạch và cắt nhỏ. Phi thơm hành tỏi, xào thịt bò săn, sau đó cho lúa mạch, cà rốt, cần tây, cà chua và nước dùng vào nấu 25-30 phút. Khi chín mềm, thêm cải xoăn, nấu tiếp 5-10 phút rồi nêm gia vị vừa ăn.

Món canh giàu beta-glucan từ lúa mạch giúp giảm hấp thụ đường, cải xoăn ít calo hỗ trợ kiểm soát cân nặng, đồng thời các nguyên liệu còn góp phần chống oxy hóa, giảm viêm và thanh nhiệt cơ thể.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Nhịn ăn sáng để giảm cân: Nguy hại khôn lường

Tại sao dù nhịn ăn vẫn không thể giảm cân?

Bí quyết giảm 5kg chỉ trong 1 tuần không cần nhịn ăn

