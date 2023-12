Là loại quả chứa nhiều calo nhưng đây là lý do hồng xiêm được khuyên dùng

Ngoài quả chính, các bộ phận khác như vỏ và lá của quả hồng xiêm cũng được dùng chữa cảm lạnh, ho vì có tác dụng chống tiêu chảy, lợi tiểu, chống tăng đường huyết, kháng sinh và hạ cholesterol.

Sau đây là 6 lý do mà bạn không nên bỏ qua loại trái cây này:

Ăn hồng xiêm giảm táo bón

Quả hồng xiêm là một nguồn giàu chất xơ, khiến nó trở thành một loại thuốc nhuận tràng hữu hiệu và giảm táo bón. Ngoài ra, khi ăn loại quả này còn giúp bảo vệ màng nhầy của ruột kết và chống lại nhiễm trùng.

Hồng xiêm chứa chất chống viêm

Hàm lượng tannin cao (hợp chất poly phenolic) “biến” hồng xiêm trở thành một chất chống viêm quan trọng, giúp cải thiện tình trạng của đường tiêu hóa thông qua việc ngăn ngừa các bệnh như viêm thực quản, viêm ruột, hội chứng ruột kích thích và viêm dạ dày. Nó cũng làm giảm viêm bằng cách giảm sưng và đau.

Có lợi cho da và tóc

Nước ép hồng xiêm giúp dưỡng da và giữ cho da đầu được nuôi dưỡng và khỏe mạnh, đồng thời cũng giúp mọc tóc. Loại quả này cũng có hiệu quả trong việc điều trị rụng tóc. Ngoài ra, chất chống oxy hóa được tìm thấy với số lượng lớn trong hồng xiêm, nên nó rất hữu ích trong việc ngăn chặn quá trình lão hóa vì nó loại bỏ các gốc tự do và cũng làm giảm nếp nhăn.

Ăn hồng xiêm tốt cho sức khỏe

Kiểm soát huyết áp

Magie trong hồng xiêm giữ cho mạch máu hoạt động tốt, kali điều hòa huyết áp và tuần hoàn.

Lợi ích của bệnh ung thư

Hồng xiêm chứa liều lượng lớn chất chống oxy hóa và đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc giảm nguy cơ mắc các loại ung thư khác nhau. Ngoài ra, vitamin A và B giúp duy trì sức khỏe của một số lớp nhầy trong cơ thể và kết cấu của da. Vitamin A cũng giúp bảo vệ khỏi ung thư phổi và khoang miệng.

Giúp xương khỏe mạnh

Xương cần bổ sung thêm lượng canxi, phốt pho và sắt để tăng sức bền. Giàu canxi, sắt và phốt pho, quả hồng xiêm giúp ích rất nhiều trong việc tăng cường và củng cố xương.

Đặc tính kháng virus và kháng nấm

Do sự hiện diện của chất chống oxy hóa polyphenolic, hồng xiêm có đặc tính chống virus, chống ký sinh trùng và kháng khuẩn. Các chất chống oxy hóa ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể con người. Vitamin C trong loại quả này giúp phá hủy các gốc tự do có hại trong khi kali, sắt và folate, niacin và axit pantothenic tạo điều kiện cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt.