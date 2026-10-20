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Lạc rang nhiều chất béo: Ăn thế nào để không tăng cân?

Thứ Ba, 09:26, 20/10/2026
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VOV.VN - Lạc rang giàu protein, chất béo, chất xơ và nhiều dưỡng chất, nhưng cũng chứa lượng calo đáng kể. Ăn lạc rang thường xuyên có gây tăng cân và nên ăn thế nào để vừa tốt cho sức khỏe, vừa kiểm soát cân nặng?

 

Lạc rang bao nhiêu calo?

Lạc được chế biến thành nhiều món như luộc, rang, chiên, bơ lạc hoặc dầu lạc. Trong đó, lạc rang phổ biến nhờ vị thơm bùi, có thể ăn trực tiếp hoặc kết hợp với nhiều món ăn. Lượng calo trong lạc phụ thuộc vào cách chế biến và nguyên liệu bổ sung. Do giàu năng lượng, bạn nên chú ý khẩu phần khi ăn để kiểm soát cân nặng.

Lợi ích của lạc đối với sức khỏe

Lạc giàu protein (khoảng 27g/100g), chất xơ (8,5g), carbohydrate (16,1g) và chất béo (49,2g), phần lớn là chất béo không bão hòa, trong đó có axit linoleic omega-6 thiết yếu. Ngoài ra, lạc còn cung cấp vitamin E, B2, B3 cùng các khoáng chất như magie, kali, phốt pho, canxi và kẽm, góp phần hỗ trợ tiêu hóa, chuyển hóa năng lượng, duy trì cơ bắp và sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, do giàu năng lượng, cần kiểm soát khẩu phần, đặc biệt khi muốn giảm cân.

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Lạc rang giàu protein, chất béo, chất xơ và nhiều dưỡng chất, nhưng cũng chứa lượng calo đáng kể

Ăn lạc rang có tăng cân không?

Ăn lạc rang có gây tăng cân hay không phụ thuộc vào tổng lượng calo nạp vào và tiêu hao mỗi ngày. Với khoảng 576 calo/100g, lạc rang có mật độ năng lượng cao; ăn quá nhiều mà không điều chỉnh khẩu phần có thể khiến cơ thể dư thừa năng lượng và tăng cân. Tuy nhiên, protein và chất xơ trong lạc giúp kéo dài cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát lượng thức ăn. Vì vậy, bạn vẫn có thể ăn lạc rang khi kiểm soát khẩu phần, kết hợp chế độ ăn cân bằng và vận động thường xuyên.

Cách ăn lạc rang để hạn chế tăng cân

Để ăn lạc rang mà vẫn kiểm soát cân nặng, bạn nên dùng lượng vừa phải, có thể bắt đầu với khoảng 30g/ngày, ưu tiên loại ít muối, đường và dầu. Lạc có thể dùng trong bữa chính hoặc bữa phụ, kết hợp với salad, nộm để bổ sung dinh dưỡng; điều quan trọng là cân đối tổng năng lượng nạp vào mỗi ngày. Người dị ứng đậu phộng cần tránh sử dụng, trong khi ăn quá nhiều có thể gây đầy hơi, khó chịu đường tiêu hóa.

Đặc biệt, không ăn lạc bị ẩm mốc, đổi màu hoặc có mùi lạ vì có nguy cơ chứa aflatoxin gây hại cho gan. Người có bệnh lý tiêu hóa hoặc cần hạn chế chất béo nên điều chỉnh khẩu phần phù hợp. Nhìn chung, lạc rang vẫn có thể là một phần của chế độ ăn lành mạnh nếu chú ý lượng ăn, cách chế biến và tổng năng lượng hằng ngày.

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Vì sao hạt lạc được coi là “siêu thực phẩm”?

VOV.VN - Lạc (đậu phộng) là thực phẩm quen thuộc của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, những hiểu lầm về giá trị dinh dưỡng và tác động sức khỏe khiến không ít người e ngại, vô tình bỏ qua một nguồn dưỡng chất dồi dào.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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