Lao ngoài phổi: Nhận diện biến chứng và vai trò của ngoại khoa
Thứ Năm, 13:00, 05/11/2026
VOV.VN - Nhắc đến bệnh lao, nhiều người thường nghĩ ngay đến lao phổi. Tuy nhiên, vi khuẩn lao có thể gây bệnh ở nhiều cơ quan khác trong cơ thể, được gọi chung là lao ngoài phổi, như lao hạch, lao màng phổi, lao xương – khớp, lao cột sống, lao màng não, lao ổ bụng…
VOV.VN - Nước mướp đắng mật ong được nhiều người sử dụng với mong muốn kiểm soát đường huyết, hỗ trợ tiêu hóa và làm đẹp da. Tuy nhiên, thức uống này có thực sự tốt cho sức khỏe và tiềm ẩn những rủi ro nào khi dùng thường xuyên?
VOV.VN - Việc ứng dụng Kỹ thuật cao trong chẩn đoán, điều trị lao bệnh phổi giúp chẩn đoán nhanh, chính xác, rút ngắn thời gian, giảm chi phí, hỗ trợ điều trị trúng đích, hiệu quả hơn và tăng khả năng kiểm soát dịch bệnh.
VOV.VN - Việc ứng dụng Kỹ thuật cao trong chẩn đoán, điều trị lao bệnh phổi giúp chẩn đoán nhanh, chính xác, rút ngắn thời gian, giảm chi phí, hỗ trợ điều trị trúng đích, hiệu quả hơn và tăng khả năng kiểm soát dịch bệnh.