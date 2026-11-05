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Lao ngoài phổi: Nhận diện biến chứng và vai trò của ngoại khoa

Thứ Năm, 13:00, 05/11/2026
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VOV.VN - Nhắc đến bệnh lao, nhiều người thường nghĩ ngay đến lao phổi. Tuy nhiên, vi khuẩn lao có thể gây bệnh ở nhiều cơ quan khác trong cơ thể, được gọi chung là lao ngoài phổi, như lao hạch, lao màng phổi, lao xương – khớp, lao cột sống, lao màng não, lao ổ bụng…

Nhóm PV/VOV.VN
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