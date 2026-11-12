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Lao ngoài phổi – Thể bệnh “tàng hình”, dễ bỏ sót đến khi tàn phá cơ thể

Thứ Năm, 08:00, 12/11/2026
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VOV.VN - Không xuất hiện những cơn ho kéo dài hay sốt về chiều rầm rộ như lao phổi, bệnh lao ngoài phổi ở nhiều người trẻ lặng lẽ tiến triển qua những cơn đau lưng, sưng khớp hay chướng bụng dai dẳng.

Chỉ đến khi xuất hiện biến chứng tê yếu chi, gù vẹo cột sống hay tắc ruột, bệnh nhân mới tá hỏa đi khám thì tổn thương đã ở mức trầm trọng.

lao ngoai phoi the benh tang hinh , de bo sot den khi tan pha co the hinh anh 1
Lao ngoài phổi – Thể bệnh “tàng hình”, dễ bỏ sót đến khi tàn phá cơ thể

Nhầm lẫn chết người từ những cơn đau “thông thường”

Nghĩ mình bị đau lưng cơ học do văn phòng ngồi sai tư thế, chị H. (29 tuổi, Ninh Bình) chỉ đi xoa bóp, châm cứu suốt nhiều tháng. Đến khi chân đột ngột yếu hẳn, không thể đi lại, chị mới được người nhà đưa đi chụp cộng hưởng từ (MRI). Và kết quả nhận được là viêm đốt sống thắt lưng do lao – một dạng “lao tàng hình” đã ăn mòn cột sống, gây xẹp đốt sống và chèn ép tủy thần kinh.

Câu chuyện của chị H. là minh chứng rõ nét cho sự nguy hiểm của lao ngoài phổi – căn bệnh lâu nay vẫn bị lầm tưởng là “bệnh hiếm” hay chỉ khu trú ở lồng ngực. Thực tế lâm sàng tại các bệnh viện chuyên khoa cho thấy, lao ngoài phổi đang có xu hướng gia tăng, âm thầm tấn công nhiều cơ quan trong cơ thể và để lại những hậu quả nặng nề nếu không được phát hiện kịp thời.

lao ngoai phoi the benh tang hinh , de bo sot den khi tan pha co the hinh anh 2
TS.BS Đỗ Đăng Hoàn, Phó trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Phổi Trung ương

Theo TS.BS Đỗ Đăng Hoàn, Phó trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Phổi Trung ương, nhắc đến bệnh lao, đại đa số người dân thường nghĩ ngay đến tổn thương tại phổi. Tuy nhiên, thực tế, vi khuẩn lao có khả năng tấn công đến hầu hết các cơ quan, bộ phận trong cơ thể được nuôi dưỡng bằng hệ thống mạch máu. Nhóm bệnh này được gọi chung là lao ngoài phổi, bao gồm lao hạch, lao màng phổi, lao xương khớp, lao cột sống, lao màng não/thần kinh, lao hệ tiêu hóa và tiết niệu.

Điểm nguy hiểm nhất của lao ngoài phổi chính là tính chất tiến triển vô cùng âm thầm. Nếu như lao phổi có các triệu chứng hô hấp khá rõ ràng như ho kéo dài, sốt về chiều, gầy sút cân hay đau tức ngực giúp bệnh nhân dễ nhận biết để đi khám, thì lao ngoài phổi lại ngược lại.

“Ở giai đoạn sớm, lao ngoài phổi thường tạo thành các khối áp xe lạnh, tiến triển chậm chạp qua nhiều giai đoạn và không có biểu hiện rầm rộ. Chính vì vậy, bệnh rất dễ bị bỏ sót hoặc chẩn đoán nhầm lẫn với các bệnh lý viêm nhiễm không đặc hiệu khác", TS.BS Đỗ Đăng Hoàn nhấn mạnh.

Nhiều người khi thấy đau lưng hay sưng khớp thường chỉ nghĩ do ngồi sai tư thế, tập luyện quá sức hoặc thoái hóa sớm, tự mua thuốc giảm đau về uống mà không hề hay biết vi khuẩn lao đang âm thầm tàn phá cơ thể.

Những biến chứng tàn phá chức năng cơ thể

Thực tế lâm sàng tại Bệnh viện Phổi Trung ương cho thấy, tất cả các thể lao ngoài phổi đều có nguy cơ dẫn đến biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời. Tùy thuộc vào vị trí vi khuẩn khu trú, hậu quả để lại có thể đe dọa trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, thậm chí là tính mạng người bệnh.

Cụ thể, đối với nhóm lao xương khớp, biến chứng điển hình là tình trạng đau kéo dài không đáp ứng với thuốc giảm đau thông thường, dẫn đến biến dạng khớp và mất hoàn toàn chức năng vận động của chi thể. Trong khi đó, lao hệ thần kinh (bao gồm lao cột sống, lao tủy sống, lao màng não) được đánh giá là thể bệnh cực kỳ nguy hiểm khi có thể gây chèn ép tủy, khiến bệnh nhân bị yếu liệt chi, mất cảm giác hoặc rơi vào hôn mê.

Ở khu vực ổ bụng, lao hệ tiêu hóa thường gây biến chứng chướng bụng, khó tiêu và đặc biệt là tắc ruột – một cấp cứu ngoại khoa khiến người bệnh đau bụng dữ dội, nôn mửa, bí trung đại tiện. Với lao màng phổi, bệnh tiến triển muộn sẽ hình thành các ổ cặn màng phổi, mủ màng phổi phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng hô hấp và cấu trúc phế - khí quản.

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Dấu hiệu điển hình của lao cột sống đã có biến chứng chèn ép thần kinh và mất vững cấu trúc, đó là tình trạng đau lưng kéo dài nhiều tháng

Nhận diện sớm để giữ lấy "thời gian vàng"

Theo TS.BS Đỗ Đăng Hoàn, dấu hiệu điển hình của lao cột sống đã có biến chứng chèn ép thần kinh và mất vững cấu trúc, đó là tình trạng đau lưng kéo dài nhiều tháng, tự điều trị bằng thuốc giảm đau không đỡ, sau đó bắt đầu xuất hiện tình trạng gù nhẹ, đau tăng dần và tê yếu hai chân.

Với những trường hợp này, người bệnh tuyệt đối không được tiếp tục tự điều trị triệu chứng. Bệnh nhân cần lập tức đến cơ sở chuyên khoa để chụp cộng hưởng từ (MRI) và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu nhằm xác định chính xác tổn thương do lao.

"Khi đã có chẩn đoán mắc lao, việc dùng thuốc chống lao phải được tiến hành sớm nhất có thể. Đặc biệt, nếu đã xuất hiện các biến chứng như gù vẹo, mất vững cột sống hay tê yếu liệt chi, bệnh nhân cần được đánh giá can thiệp ngoại khoa càng sớm càng tốt. Việc trì hoãn đánh giá ngoại khoa lúc này sẽ làm mất đi 'thời gian vàng', khiến khả năng phục hồi chức năng thần kinh và vận động của bệnh nhân không còn trọn vẹn", chuyên gia Bệnh viện Phổi Trung ương khuyến cáo.

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Lao ngoài phổi: Nhận diện biến chứng và vai trò của ngoại khoa

VOV.VN - Nhắc đến bệnh lao, nhiều người thường nghĩ ngay đến lao phổi. Tuy nhiên, vi khuẩn lao có thể gây bệnh ở nhiều cơ quan khác trong cơ thể, được gọi chung là lao ngoài phổi, như lao hạch, lao màng phổi, lao xương – khớp, lao cột sống, lao màng não, lao ổ bụng…

PV/VOV.VN
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