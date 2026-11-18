Khi đôi mắt bắt đầu lên tiếng ở tuổi trung niên

Đang đọc sách phải đưa ra xa mới nhìn rõ, thường xuyên nheo mắt khi xem điện thoại hay phải thay đổi kính liên tục giữa các hoạt động là những biểu hiện quen thuộc của lão thị. Đây là tình trạng suy giảm khả năng nhìn gần do quá trình lão hóa tự nhiên của mắt, thường xuất hiện từ khoảng 40 tuổi trở lên.

Theo ThS.BS Đặng Thị Như Quỳnh – Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, nguyên nhân chủ yếu của lão thị là sự lão hóa của thủy tinh thể. Khi còn trẻ, thủy tinh thể có khả năng thay đổi hình dạng, phồng lên hoặc dẹt xuống để điều tiết tiêu cự, giúp mắt nhìn rõ vật thể ở những khoảng cách khác nhau. Tuy nhiên, theo thời gian, thủy tinh thể dần xơ cứng, giảm tính đàn hồi, khiến khả năng điều tiết suy giảm và việc nhìn gần trở nên khó khăn.

Dấu hiệu dễ nhận biết nhất là người mắc lão thị phải đưa sách, điện thoại hoặc các vật dụng cần quan sát ra xa hơn mới nhìn rõ. Một số trường hợp còn xuất hiện tình trạng mỏi mắt, nhức vùng hốc mắt, đau đầu khi đọc sách hoặc làm việc với máy tính trong thời gian dài.

BS Đặng Thị Như Quỳnh thăm khám cho bệnh nhân mắc lão thị

Lão thị cũng cần được phân biệt với viễn thị. Người bị viễn thị có thể gặp khó khăn cả khi nhìn xa và nhìn gần, trong khi người mắc lão thị trước đó vẫn có thể nhìn xa bình thường nhưng khả năng nhìn gần suy giảm. Đặc biệt, lão thị có thể xuất hiện ở cả người vốn bị cận thị, viễn thị hoặc loạn thị.

Theo bác sĩ Như Quỳnh, không nên chủ quan cho rằng nhìn gần kém ở tuổi trung niên đơn thuần là biểu hiện của lão hóa rồi tự ý mua kính đeo. Bởi tình trạng nhìn mờ còn có thể liên quan đến các vấn đề khác như bệnh lý giác mạc, đục thủy tinh thể hoặc tổn thương đáy mắt, đặc biệt ở người mắc đái tháo đường, tăng huyết áp.

Do đó, thăm khám chuyên khoa giúp xác định chính xác nguyên nhân, đánh giá tình trạng khúc xạ và lựa chọn giải pháp điều chỉnh thị lực phù hợp.

Phẫu thuật lão thị bằng laser: Thêm cơ hội giải phóng đôi mắt khỏi kính

Kính gọng hiện vẫn là giải pháp phổ biến để cải thiện khả năng nhìn gần ở người lão thị. Tuy nhiên, việc thường xuyên phải đeo, tháo hoặc thay đổi kính trong quá trình sinh hoạt có thể gây nhiều bất tiện. Với những người làm việc văn phòng, thường xuyên sử dụng máy tính, điện thoại hoặc có nhu cầu vận động, giao tiếp và di chuyển linh hoạt, kính gọng đôi khi trở thành trở ngại.

Cùng với sự phát triển của công nghệ nhãn khoa, phẫu thuật điều trị lão thị đã có thêm nhiều lựa chọn. Trong đó, bên cạnh phương pháp phẫu thuật thay thủy tinh thể bằng thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự ở những trường hợp có chỉ định, công nghệ laser trên bề mặt giác mạc cũng mở ra hướng tiếp cận mới cho người mắc lão thị khi thủy tinh thể tự nhiên vẫn còn trong.

Theo ThS.BS Đặng Thị Như Quỳnh, trước đây, phẫu thuật lão thị thường được cân nhắc trong những trường hợp có kèm đục thủy tinh thể, thông qua việc thay thủy tinh thể tự nhiên bằng thủy tinh thể nhân tạo có khả năng hỗ trợ nhìn ở nhiều khoảng cách. Tuy nhiên, với những người chưa có đục thủy tinh thể, việc bảo tồn thủy tinh thể tự nhiên cũng là một yếu tố cần được cân nhắc.

BS Đặng Thị Như Quỳnh thăm khám cho bệnh nhân mắc lão thị

Hiện nay, một số công nghệ laser tiên tiến có thể can thiệp trên bề mặt giác mạc nhằm điều chỉnh khả năng nhìn ở các khoảng cách khác nhau, hỗ trợ người bệnh cải thiện đồng thời thị lực nhìn xa, nhìn gần và nhìn trung gian mà không cần thay thủy tinh thể tự nhiên.

Các giải pháp như Presbyond, Presby MAX hay Monovision được bác sĩ cân nhắc tùy theo đặc điểm khúc xạ, khả năng điều tiết và mức độ thích nghi thị giác của từng người. Đáng chú ý, một số phương pháp ứng dụng nguyên lý phối hợp thị giác hai mắt: một mắt được tối ưu cho tầm nhìn xa, mắt còn lại hỗ trợ nhìn gần hơn, trong khi não bộ tiếp nhận và tổng hợp hình ảnh từ cả hai mắt để tạo nên khả năng quan sát ở nhiều khoảng cách.

Tuy nhiên, không phải ai bị lão thị cũng phù hợp với phẫu thuật laser. Việc lựa chọn phương pháp cần dựa trên kết quả thăm khám chuyên sâu, khả năng thích nghi của hệ thống thị giác và nhu cầu thực tế của người bệnh. Với những trường hợp không phù hợp, bác sĩ sẽ tư vấn giải pháp điều chỉnh thị lực khác an toàn hơn.

Cá thể hóa phẫu thuật – yếu tố quyết định hiệu quả điều trị

Khác với việc điều chỉnh kính lão thông thường, thăm khám trước phẫu thuật lão thị đòi hỏi sự đánh giá toàn diện và kỹ lưỡng hơn. Bởi mỗi người có đặc điểm khúc xạ, biên độ điều tiết, cấu trúc giác mạc và thói quen sử dụng mắt khác nhau. Ngay cả hai mắt của cùng một người cũng có thể có sự khác biệt về khả năng nhìn và mức độ đáp ứng.

Tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, quy trình thăm khám trước phẫu thuật được triển khai theo 8 bước chuyên sâu, trong đó có những đánh giá quan trọng như đo khúc xạ, xác định độ lão thị, kiểm tra biên độ điều tiết, đánh giá khả năng phối hợp và thích nghi của hai mắt, chụp bản đồ giác mạc, đo chiều dày giác mạc và khảo sát các yếu tố liên quan đến sức khỏe mắt.

Đặc biệt, với những trường hợp có dấu hiệu bất thường trên bản đồ giác mạc, bác sĩ có thể chỉ định kiểm tra bổ sung bằng các thiết bị chuyên sâu khác để xác định chính xác nguyên nhân. Việc đánh giá đa chiều giúp phát hiện những bất thường tiềm ẩn, loại trừ các yếu tố chống chỉ định và hạn chế rủi ro trong quá trình phẫu thuật.

Bác sĩ Quỳnh nhấn mạnh, lựa chọn phương pháp phẫu thuật lão thị không đơn thuần dựa trên độ tuổi hay số độ kính. Bác sĩ cần đánh giá khả năng thích nghi của não bộ khi hai mắt được điều chỉnh theo những mục tiêu thị giác khác nhau. Người bệnh cũng cần được thử nghiệm các phương án mô phỏng trước phẫu thuật để xác định phương án phù hợp nhất.

Đây chính là lý do việc cá thể hóa điều trị có vai trò đặc biệt quan trọng. Mục tiêu không chỉ là cải thiện các chỉ số thị lực mà còn hướng tới sự thoải mái, khả năng thích nghi và chất lượng nhìn trong các hoạt động thường ngày của mỗi người.

DND – Đồng hành cùng người trung niên trên hành trình tìm lại thị lực linh hoạt

Với gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhãn khoa, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên sâu và thường xuyên cập nhật các tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị các bệnh lý về mắt cũng như tật khúc xạ.

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND là lựa chọn hàng đầu của bệnh nhân để chăm sóc và cải thiện thị lực

Bệnh viện đầu tư hệ thống trang thiết bị nhãn khoa hiện đại, phục vụ toàn diện các khâu thăm khám, chẩn đoán, đánh giá cấu trúc mắt và phẫu thuật. Đặc biệt, hệ thống máy móc chuyên sâu trong khảo sát giác mạc, đo đạc thông số sinh trắc học và các nền tảng laser điều trị tật khúc xạ giúp bác sĩ có thêm cơ sở khoa học để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp cho từng người bệnh.

Cùng với đó, hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, quy trình thăm khám và phẫu thuật được tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, chú trọng an toàn và trải nghiệm của người bệnh. Sự kết hợp giữa chuyên môn của đội ngũ bác sĩ, công nghệ hiện đại và quy trình kiểm tra nhiều bước là nền tảng để DND triển khai các giải pháp điều trị thị lực theo hướng cá thể hóa.

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại và định hướng điều trị cá thể hóa, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND mang đến thêm lựa chọn chăm sóc và cải thiện thị lực cho người mắc lão thị, giúp mỗi người duy trì sự chủ động, linh hoạt và tận hưởng trọn vẹn cuộc sống ở tuổi trung niên.

Độc giả quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin tại: https://matquocte.vn/en/ hoặc liên hệ trực tiếp đến Bệnh viện Mắt Quốc tế DND.

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