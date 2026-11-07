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Loại cá giá rẻ cứ ra chợ là có, bổ cho não bộ lẫn tim mạch, lại giúp dưỡng xương

Thứ Bảy, 14:00, 07/11/2026
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VOV.VN - Với ưu điểm thớ thịt mềm béo nhưng không ngấy, cá basa đã trở thành nguyên liệu quen thuộc trong mâm cơm và được xuất khẩu ra quốc tế. Thông chỉ dừng lại ở yếu tố ẩm thực, loại cá này còn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhờ bảng thành phần dưỡng chất vô cùng phong phú.

 

Cung cấp nguồn protein chất lượng cao hoàn hảo

Cá basa là nguồn thực phẩm giàu protein hoàn chỉnh, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng, sửa chữa mô cơ bắp và thúc đẩy quá trình hồi phục tế bào sau vận động. Điểm nổi bật của đạm trong cá basa là chứa trọn vẹn 9 loại axit amin thiết yếu (như leucine, lysine, methionine,...) mà cơ thể người không thể tự sản xuất.

So với các loại thịt đỏ như bò hay lợn, sợi cơ trong cá basa ngắn hơn và mô liên kết lỏng lẻo hơn, giúp hệ tiêu hóa dễ dàng hấp thu trọn vẹn lượng đạm này mà không gây cảm giác chướng bụng, nặng bụng.

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Với ưu điểm thớ thịt mềm béo nhưng không ngấy, cá basa đã trở thành nguyên liệu quen thuộc trong mâm cơm và được xuất khẩu ra quốc tế.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và hạ huyết áp

Nhờ chứa các axit béo không bão hòa đơn và đa, bao gồm Omega-3, cá basa góp phần tích cực trong việc duy trì một hệ tim mạch khỏe mạnh. Bổ sung cá basa đều đặn giúp hỗ trợ làm giảm lượng cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu, từ đó phòng ngừa sự hình thành mảng xơ vữa động mạch và giảm thiểu nguy cơ đột quỵ hay nhồi máu cơ tim.

Đặc biệt, lượng Natri thấp kết hợp cùng lượng Kali tự nhiên trong cá basa giúp điều hòa nhịp tim, thư giãn mạch máu và ổn định huyết áp rất tốt cho người cao tuổi hoặc người có tiền sử cao huyết áp.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm béo

Cá basa là sự lựa chọn ưu tiên cho những ai đang theo đuổi mục tiêu giảm cân hoặc duy trì vóc dáng săn chắc. Với mật độ calo thấp nhưng dồi dào chất đạm, loại cá này tạo cảm giác no lâu, giúp kìm hãm sự thèm ăn và giảm bớt lượng calo tiêu thụ tự phát trong ngày.

Bên cạnh đó, quá trình chuyển hóa protein từ cá cũng đòi hỏi cơ thể tiêu tốn nhiều năng lượng hơn (hiệu ứng nhiệt của thực phẩm), từ đó thúc đẩy tốc độ trao đổi chất và hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa tự nhiên ở các vùng cơ thể như bụng và hông.

Nếu bạn đang thực hiện chế độ ăn giảm tinh bột hoặc ăn kiêng, cá basa chắc chắn là thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn. Cá basa cho phép bạn nạp đủ năng lượng và đạm cần thiết mà hoàn toàn không kích thích tuyến tụy tiết ra lượng lớn insulin. Nhờ đó, việc tiêu thụ cá basa giúp duy trì chỉ số đường huyết ở mức cân bằng, giảm sự biến động năng lượng bất ngờ và đặc biệt phù hợp với bệnh nhân tiểu đường tuýp

Hỗ trợ tăng cường mật độ xương và ngăn ngừa loãng xương

Mặc dù là loại cá da trôi, da cá basa và thớ thịt của nó chứa một lượng Vitamin D cùng khoáng chất phong phú. Vitamin D đóng vai trò là "chìa khóa" sinh học giúp cơ thể hấp thụ và gắn Canxi, Phốt pho vào hệ khung xương một cách tối ưu.

Bổ sung cá basa thường xuyên giúp củng cố mật độ xương, hỗ trợ quá trình phát triển chiều cao ở trẻ em và ngăn ngừa hiệu quả nguy cơ bị loãng xương hay mất xương do tuổi tác ở người trung niên và người già.

Bổ sung vi khoáng thiết yếu và cải thiện chức năng não bộ

Cá basa là nguồn cung cấp dồi dào các vi khoáng quan trọng như Kẽm, Kali và Vitamin B12. Kẽm tham gia thúc đẩy quá trình tự hồi phục mô, lành vết thương và củng cố hàng rào miễn dịch tự nhiên.

Trong khi đó, lượng axit béo Omega-3 kết hợp với Vitamin B12 trong cá giúp bảo vệ bao myelin của dây thần kinh, cải thiện sự tập trung, tăng cường trí nhớ và làm chậm quá trình suy giảm nhận thức do lão hóa.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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