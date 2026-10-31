Loại cây mọc dại đầy sông, ngỡ không ăn được, dùng đúng lại cực tốt cho sức khoẻ

Cây lục bình, hay còn gọi là bèo tây, là một loài thực vật thủy sinh thân thảo nổi trên mặt nước. Tên khoa học của nó là Eichhornia crassipes, thuộc họ Bèo tây (Pontederiaceae). Loài cây này đặc trưng bởi những chiếc lá xanh mướt, cuống lá phình to như bong bóng giúp cây nổi dễ dàng. Đặc biệt, hoa lục bình có màu tím nhạt tuyệt đẹp, thường mọc thành chùm, tạo nên vẻ thơ mộng cho những dòng sông nước.

Bạn có thể dễ dàng mua chúng tại các chợ quê, chợ truyền thống với mức giá rất phải chăng. Cây lục bình không chỉ là một loài cây quen thuộc mà còn chứa nhiều thành phần dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách.

Kháng viêm, giảm sưng và tiêu mụn

Đây là một trong những công dụng phổ biến nhất của cây lục bình trong dân gian. Các hoạt chất chống viêm tự nhiên trong lá và thân lục bình tươi khi dùng đúng cách với vùng da bị sưng tấy, mụn nhọt, vết bầm tím hoặc vết côn trùng cắn sẽ giúp làm dịu cảm giác đau rát, giảm sưng viêm và thúc đẩy gom mủ nhanh chóng. Tuy nhiên, không nên tự ý sử dụng nếu chưa tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Từ hoa, lá cho đến thân cây lục bình đều mang lại những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách.

Giảm huyết áp và bảo vệ mạch máu

Một số nghiên cứu dược lý thực nghiệm cho thấy chiết xuất từ hoa và lá lục bình chứa các hợp chất có khả năng hỗ trợ làm giãn mạch máu nhẹ và điều hòa huyết áp. Việc kết hợp hoa lục bình trong các món ăn bài thuốc có thể hỗ trợ tốt cho người mắc chứng cao huyết áp thể nhiệt.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Ở nhiều vùng sông nước đọt non và ngó lục bình là món ăn dân dã quen thuộc (dùng ăn sống, nấu canh chua, luộc hoặc xào). Nguồn chất xơ dồi dào trong đọt lục bình giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và ngăn ngừa tình trạng táo bón. Loại thảo dược này cũng được biết đến với công dụng điều trị tiêu chảy, buồn nôn, đầy hơi, các vấn đề về đường ruột, giun sán và chướng bụng.

Giúp da khỏe mạnh

Nhiều sản phẩm chăm sóc da có chứa chiết xuất từ hoa lục bình. Việc sử dụng hoa lục bình và các đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm và chống vi trùng của nó khiến nó trở thành lựa chọn hoàn hảo để điều trị nhiều bệnh về da.

Những lưu ý khi dùng lục bình

Tại một số nước trên thế giới, lục bình được sử dụng như một loại rau ăn giàu caroten. Tại Việt Nam, gần đây nhiều người cũng sử dụng lục bình để chế biến các món ăn ngon. Ngó lục bình có thể xào giống như ngó sen. Đọt non và cuống lá dùng để nấu canh tép, cá lóc, tôm khô. Hoa cũng có thể luộc chấm cá kho hoặc xào thịt heo hay lòng heo, lẩu cá rô phi bèo tây, hoa bèo xào thịt bò, thịt ba chỉ xào bèo tây...

Cách dễ nhất là tước ngó non và bông, rửa sạch để ráo, xào với tóp mỡ, chấm nước mắm ăn với cơm nóng. Hoặc xào ngó lục bình với tép. Canh chua cá lóc nấu với ngó lục bình cũng là món ngon. Bông lục bình có vị ngọt, mát, nhai vừa mềm và giòn xốp nhờ phần đài hoa. Có thể chấm với cá kèo kho lạt ăn cơm

Tuy nhiên, lục bình có đặc tính hút kim loại nặng cộng với những chất độc khác ở trong nước và tích tụ vào thân. Người ăn loại câu này nhiều cũng tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh do kim loại nặng có chứa trong bèo được chuyển hóa vào người. Do vậy, người dân chỉ nên ăn lục bình sống ở những kênh rạch có nguồn nước sạch. Ngoài ra, cũng không nên lạm dụng, ăn món này thường xuyên để đảm bảo sức khoẻ.