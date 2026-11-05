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Loại cây nhỏ bé tưởng không ăn được, biết dùng vừa khoẻ người vừa đẹp dáng

Thứ Năm, 14:00, 05/11/2026
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VOV.VN - Cỏ lúa mì được ví như "vua của các loại thực phẩm kiềm tính", cỏ lúa mì chứa hàm lượng dinh dưỡng dồi dào là lựa chọn hàng đầu trong các liệu trình thanh lọc cơ thể và chăm sóc sức khỏe chủ động hiện nay.

 

Cỏ lùa mì là gì?

Cỏ lúa mì là loại thực phẩm được làm từ cây Triticum aestivum, được coi là một loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe với nhiều lợi ích. Cỏ lúa mì thường được sử dụng như một loại nước trái cây tươi, nhưng nó cũng có thể sử dụng ở dạng bột. Nước ép cỏ lúa mì tươi được coi là thực phẩm sống.

Thành phần dinh dưỡng của cỏ lúa mì (8g) bao gồm: 25 calo, 1g protein, 6g carbohydrate, 4g chất xơ. Ngoài ra, cỏ lúa mì còn là nguồn cung cấp vitamin và chất khoáng tự nhiên bao gồm: vitamin A, E, C, K, B6, canxi, selen, magie, sắt...

Cỏ lúa mì có thể được sử dụng như một loại thuốc bổ cho sức khỏe hàng ngày và thậm chí có thể giúp điều trị nhiều loại bệnh. Tuy nhiên, vẫn cần có nhiều nghiên cứu chuyên sâu và dài hạn để có những căn cứ cụ thể cho các tác dụng tiềm năng của cỏ lúa mì.

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Cỏ lúa mì thường được sử dụng như một loại nước trái cây tươi, nhưng nó cũng có thể sử dụng ở dạng bột.

Tăng cường hệ miễn dịch

Hàm lượng Vitamin C và Vitamin A dồi dào cùng các chất chống oxy hóa trong cỏ lúa mì kích thích sự sản sinh của các tế bào bạch cầu. Nhờ đó, cơ thể được củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên, giúp chống lại sự xâm nhập của các loại virus, vi khuẩn gây bệnh và giảm tình trạng viêm nhiễm mạn tính.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và cải thiện đường ruột

Cỏ lúa mì chứa hàng loạt enzyme tiêu hóa tự nhiên (như protease, amylase, lipase) giúp phân giải thức ăn hiệu quả hơn, làm giảm tình trạng đầy hơi, khó tiêu. Nguồn chất xơ dồi dào kết hợp với đặc tính kiềm hóa giúp cân bằng độ pH trong dạ dày, làm dịu các tổn thương niêm mạc và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Kiểm soát cân nặng và hỗ trợ giảm cân

Nhờ hàm lượng calo cực thấp nhưng giàu dưỡng chất và chất xơ, nước ép cỏ lúa mì giúp duy trì cảm giác no lâu, làm giảm cảm giác thèm ăn vặt giữa các bữa. Các khoáng chất như thiamine trong cỏ lúa mì cũng thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng, giúp cơ thể đốt cháy calo hiệu quả hơn.

Cải thiện tuần hoàn máu và hỗ trợ người thiếu máu

Sự dồi dào của sắt và diệp lục trong cỏ lúa mì là nguồn nguyên liệu tuyệt vời thúc đẩy quá trình sản sinh hồng cầu. Sử dụng nước ép cỏ lúa mì đều đặn giúp tăng nồng độ oxy trong máu, cải thiện tuần hoàn, làm giảm triệu chứng mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt do thiếu máu gây ra.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết và huyết áp

Nhiều nghiên cứu cho thấy các hợp chất sinh học trong cỏ lúa mì có đặc tính tương tự như insulin, giúp điều hòa lượng đường trong máu và cải thiện độ nhạy của insulin. Đồng thời, hàm lượng magie và kali cao giúp làm thư giãn thành mạch máu, hỗ trợ hạ huyết áp tự nhiên ở người huyết áp cao.

Làm đẹp da và chống lão hóa

Các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như Vitamin E, flavonoid cùng diệp lục giúp làm chậm quá trình lão hóa tế bào da, làm mờ các vết thâm nám và tăng cường độ đàn hồi. Đặc tính kháng viêm tự nhiên của cỏ lúa mì còn hỗ trợ làm dịu da mụn, giảm mẩn ngứa và mang lại làn da tươi trẻ, rạng rỡ từ bên trong.

Tóm lại, nhiều nghiên cứu đã tìm ra được kết quả đầy hứa hẹn về lợi ích của cỏ lúa mì, nhưng đây hầu hết chỉ là những nghiên cứu nhỏ. Tuy nhiên, vẫn chưa có đủ căn cứ để chứng minh cỏ lúa mì có thể tự điều trị hoặc ngăn ngừa bất kỳ tình trạng y tế nào. Không nên tự ý sử dụng hoặc lạm dụng cỏ lúa mì nếu chưa tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc các chuyên gia y tế, đặc biệt cẩn trọng với người lớn tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người đang điều trị bệnh.

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Thời điểm tốt nhất để dùng nước hầm xường giúp hấp thu trọn vẹn dưỡng chất

VOV.VN - Nước hầm xương từ lâu được ví như một loại siêu thực phẩm tự nhiên nhờ chứa lượng collagen, glucosamine, chondroitin cùng hàng loạt khoáng chất thiết yếu vô cùng phong phú. Tuy nhiên, uống nước hầm xương vào thời điểm nào là tốt nhất để cơ thể hấp thu trọn vẹn dưỡng chất mà không lo đầy bụng.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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