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Loại củ bề ngoài đen sì, bên trong ngọt bùi, dùng đúng cách sẽ thành thuốc bổ

Thứ Hai, 05:45, 26/10/2026
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VOV.VN - Củ ấu là loại nông sản quen thuộc với nhiều người. Mặc dù sở hữu lớp vỏ ngoài đen xì, xù xì và có hình dáng hệt như sừng trâu, nhưng phần ruột trắng ngần bên trong lại chứa hàm lượng dinh dưỡng bất ngờ, mang đến vô vàn lợi ích cho sức khỏe.

 

Củ ấu thuộc loại cây sống dưới nước, thân cây ngắn có lông. Cây ấu có hoa màu trắng, mọc đơn lẻ ở kẽ lá. Quả thường gọi củ ấu có hai sừng, đầu sừng có hình mũi tên và sừng của củ ấu do các lá đài phát triển thành.

Trong củ ấu có hàm lượng tinh bột chiếm khoảng 49% và hàm lượng protein chiếm 10,3%. Ngoài ra, loại củ này còn chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu khác cho cơ thể, nếu biết tận dụng đúng cách, có thể đem đến những lợi ích sức khỏe bất ngờ.

Củng cố hệ tiêu hóa

Lượng chất xơ tốt có thể giúp giữ cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Củ ấu chứa nhiều chất xơ giúp bạn đáp ứng nhu cầu hàng ngày. Ngoài ra, việc có nhiều chất xơ còn liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh như táo bón và hội chứng ruột kích thích (IBS). Nó cũng có thể giúp duy trì nhu động ruột tốt.

Tuy nhiên, tránh ăn củ ấu để chữa trị hoặc loại bỏ bất kỳ vấn đề tiêu hóa nào. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề tiêu hóa nào, bạn cần nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình và được điều trị. 

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Củ ấu chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể

Hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch

Hàm lượng kali dồi dào trong củ ấu đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc trung hòa bớt lượng natri dư thừa trong cơ thể, từ đó làm giảm áp lực co bóp lên thành mạch máu. Việc bổ sung củ ấu một cách hợp lý vào chế độ ăn uống giúp giữ cho chỉ số huyết áp luôn ở mức ổn định, giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm về tim mạch và đột quỵ.

Kháng viêm tự nhiên và ngăn ngừa lão hóa tế bào

Phần ruột củ ấu chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa mạnh thuộc nhóm polyphenol và flavonoid. Sự xuất hiện của các chất này giúp bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các gốc tự do – tác nhân gây tổn thương cấu trúc tế bào và lão hóa sớm. Nhờ đó, củ ấu hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, chống lại các phản ứng viêm nhiễm ngoài da cũng như bên trong cơ thể.

Hỗ trợ giảm đau

Củ ấu có thể giảm đau nhờ đáp ứng của hệ thống với catecholamin trung ương. Bên cạnh đó, aconitin trong ấu còn ức chế dẫn truyền xung thần kinh, qua đó khiến dây thần kinh tê liệt và mất khả năng dẫn truyền, hỗ trợ giảm bớt tín hiệu đau.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Củ ấu rất giàu chất xơ. Bổ sung đủ chất xơ vào chế độ ăn uống có thể giúp bạn kiểm soát cân nặng. Thực phẩm giàu chất xơ tạo cảm giác no lâu hơn. Chất xơ cũng được biết đến là có tác dụng làm chậm quá trình hấp thụ đường và thức ăn. Tất cả những lợi ích này có thể góp phần vào việc duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn giảm hoặc kiểm soát cân nặng, hãy tham khảo ý kiến ​​chuyên gia dinh dưỡng trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong chế độ ăn uống của mình. 

Những lưu ý khi sử dụng củ ấu

- Củ ấu mặc dù được đánh già là có rất nhiều công dụng hữu ích nhưng bạn vẫn luôn phải thận trọng khi dùng. Bởi sử dụng không đúng cách trong một số trường hợp có thể sẽ phát sinh nhưng vấn đề không mong muốn.

- Tránh lạm dụng hay ăn nhiều củ ấu trong cùng một thời điểm bạn sẽ rất dễ gặp tình trạng đầy hơi hoặc đau trướng vùng bụng do dược liệu này có tính hàn.

- Ngoài ra, sau khi ăn củ ấu không nên uống nước liền bởi sẽ gây cảm giác khó chịu. Bên cạnh đó, những người đại tiện lỏng hay tỳ vị hư yếu cũng cần tránh sử dụng dược liệu này ở dạng sống.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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