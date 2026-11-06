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Loại củ bình dân là "vựa kali và vitamin C", cực tốt cho tim mạch và huyết áp

Thứ Sáu, 14:00, 06/11/2026
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VOV.VN - Không chỉ hấp dẫn bởi màu sắc tự nhiên bắt mắt và hương vị dẻo bùi, khoai mỡ còn là nguồn cung cấp tinh bột phức hợp, chất xơ, vitamin cùng các chất chống oxy hóa cực kỳ dồi dào.

 

Tăng cường tối ưu sức khỏe hệ tiêu hóa

Khoai mỡ chứa hàm lượng chất xơ dồi dào cùng lượng tinh bột kháng (resistant starch) cao – loại tinh bột đóng vai trò như chất xơ hòa tan khi đi vào đường ruột. Nhờ đó, việc ăn khoai mỡ giúp kích thích nhu động ruột, tăng khối lượng phân, nuôi dưỡng các lợi khuẩn tại đại tràng và ngăn ngừa hiệu quả các vấn đề về tiêu hóa như táo bón hay viêm ruột.

Giảm cholesterol, bảo vệ tim mạch và điều hòa huyết áp

Màu tím đặc trưng của khoai mỡ đến từ anthocyanin - một nhóm chất chống oxy hóa thuộc họ flavonoid có khả năng bảo vệ thành mạch máu khỏi tổn thương do stress oxy hóa. Kết hợp với hàm lượng kali phong phú, khoai mỡ giúp cơ thể đào thải natri dư thừa, điều hòa huyết áp ổn định và giảm lượng cholesterol xấu (LDL), từ đó hạ thấp nguy cơ mắc bệnh xơ vữa động mạch và đột quỵ.

loai cu binh dan la vua kali va vitamin c , cuc tot cho tim mach va huyet ap hinh anh 1
Khoai mỡ còn là nguồn cung cấp tinh bột phức hợp, chất xơ, vitamin cùng các chất chống oxy hóa cực kỳ dồi dào.

Chống lão hóa và ngăn ngừa tế bào ung thư

Hàm lượng Vitamin C, Vitamin A cùng các chất chống oxy hóa mạnh như anthocyanin và beta-carotene trong khoai mỡ giúp vô hiệu hóa các gốc tự do nguy hại – nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương ADN tế bào. Thói quen tiêu thụ khoai mỡ giúp tăng cường khả năng miễn dịch tự nhiên, hỗ trợ đẩy lùi lão hóa sớm và làm giảm nguy cơ phát triển một số loại ung thư nguy hiểm.

 Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng thon gọn

Lượng tinh bột phức hợp và chất xơ trong khoai mỡ tiêu hóa chậm hơn so với các loại tinh bột tinh chế, từ đó tạo cảm giác no lâu và hạn chế cảm giác thèm ăn vặt giữa các bữa chính. Đây là thực phẩm thay thế tuyệt vời cho cơm trắng hay bánh mì trong các thực đơn ăn kiêng lành mạnh hoặc chế độ giảm cân.

Tăng cường sức khỏe đôi mắt và làm đẹp da

Nhờ chứa lượng tiền chất Vitamin A (beta-carotene) và Vitamin C dồi dào, khoai mỡ giúp nuôi dưỡng giác mạc, giảm tình trạng mỏi mắt, khô mắt và bảo vệ thị lực trước nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Đồng thời, Vitamin C còn thúc đẩy quá trình sản sinh collagen tự nhiên, giúp làn da duy trì độ đàn hồi, săn chắc và sáng mịn.

 Kháng viêm tự nhiên và hỗ trợ sức khỏe xương khớp

Các hợp chất phenolic và flavonoid trong khoai mỡ mang lại đặc tính kháng viêm tự nhiên mạnh mẽ, giúp làm giảm tình trạng viêm nhiễm mạn tính trong cơ thể. Ngoài ra, nguồn khoáng chất như canxi, magie, mangan và phốt pho trong củ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố mật độ xương, giúp hệ xương khớp chắc khỏe hơn.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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