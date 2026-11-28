Hỗ trợ hệ thống miễn dịch

Viêm mãn tính có thể làm suy yếu hệ miễn dịch bằng cách làm giảm số lượng bạch cầu. Các nghiên cứu về tác dụng của chiết xuất tỏi đã phát hiện ra rằng nó giúp giảm viêm toàn thân và phục hồi mức độ bạch cầu, theo một bài đánh giá năm 2021 trên Tạp chí Journal of Clinical and Translational Research. Điều này phần lớn là nhờ allicin, một hợp chất chứa lưu huỳnh có trong các loại cây thuộc họ hành như hành tây, hẹ và tỏi.

Một nghiên cứu tổng quan năm 2020 trên tạp chí Trends in Food Science & Technology cho thấy tỏi có thể có tác dụng kháng virus, nhờ các hợp chất gọi là organosulfur. Các nhà nghiên cứu tin rằng tỏi giúp ngăn chặn virus xâm nhập và nhân lên trong tế bào của chúng ta.

Tỏi là một vị thuốc dân gian lẫn dược liệu hiện đại mang lại vô vàn giá trị tuyệt vời cho sức khỏe. (Ảnh: VTC News)

Hỗ trợ ổn định huyết áp và bảo vệ tim mạch

Các bệnh lý tim mạch như cao huyết áp là nguyên nhân hàng đầu gây ra các biến chứng nguy hiểm. Nhờ chứa các hợp chất lưu huỳnh có khả năng kích thích sản xuất oxit nitric, tỏi giúp làm giãn nở các mạch máu, cải thiện lưu lượng tuần hoàn và làm giảm áp lực đè lên thành động mạch.

Tác động của tỏi đối với sức khỏe miễn dịch, cùng với khả năng giảm mức cholesterol, cũng có thể giúp giảm huyết áp, theo một bài đánh giá khác năm 2024 trên tạp chí Nutrients. Các nhà nghiên cứu này cho rằng hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào trong tỏi giúp tạo ra tác dụng hạ huyết áp thông qua nhiều con đường ở cấp độ tế bào.

Kháng khuẩn, kháng viêm và hỗ trợ tiêu hóa

Được mệnh danh là "kháng sinh tự nhiên", tỏi sở hữu đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm và kháng virus rất mạnh mẽ. Allicin trong tỏi có khả năng ức chế sự phát triển của nhiều loại vi khuẩn có hại trong đường ruột, hỗ trợ tiêu diệt vi khuẩn HP (Helicobacter pylori) gây viêm loét dạ dày. Ngoài ra, tỏi còn giúp kích thích tiết dịch vị tiêu hóa, ngăn ngừa tình trạng đầy bụng, khó tiêu và củng cố hệ vi sinh đường ruột.

Hỗ trợ giải độc

Các hợp chất lưu huỳnh dồi dào trong tỏi đã được chứng minh có khả năng bảo vệ các cơ quan nội tạng khỏi tổn thương do ngộ độc kim loại nặng (như chì, thủy ngân) gây ra. Khi đi vào cơ thể, các hợp chất này liên kết với kim loại nặng và hỗ trợ quá trình đào thải chúng ra ngoài thông qua đường bài tiết, giúp gan và thận làm sạch cơ thể hiệu quả hơn.

Bảo vệ tế bào não và hỗ trợ trí nhớ

Sự tích tụ của các tổn thương oxy hóa do gốc tự do là một trong những nguyên nhân chính đẩy nhanh quá trình lão hóa não bộ và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh suy giảm trí nhớ như Alzheimer. Tỏi chứa hàm lượng lớn các chất chống oxy hóa giúp thúc đẩy cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể chống lại sự lão hóa này, giúp duy trì sự minh mẫn và chức năng nhận thức tốt hơn khi tuổi tác tăng cao.

Hỗ trợ nâng cao sức bền và thể lực

Từ thời cổ đại, tỏi đã được sử dụng như một loại thực phẩm giúp tăng cường thể lực và giảm mệt mỏi cho các vận động viên hoặc người lao động nặng. Tỏi giúp cải thiện khả năng sử dụng oxy trong cơ thể, gia tăng sức bền cơ bắp, từ đó giúp bạn luôn duy trì được năng lượng dồi dào và sự dẻo dai cho các hoạt động thể chất hàng ngày.

Mặc dù mang lại vô vàn lợi ích tuyệt vời, tỏi vẫn có tính nóng và vị cay nồng, do đó bạn cần lưu ý:

- Không ăn quá nhiều lúc đói: Ăn tỏi sống khi bụng rỗng có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, dẫn đến cảm giác cồn cào, buồn nôn hoặc đau rát.

- Thận trọng với người có vấn đề về máu: Do tỏi có tác dụng làm loãng máu tự nhiên, những người đang chuẩn bị phẫu thuật hoặc đang dùng thuốc chống đông máu nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung lượng lớn tỏi.

- Người có thể trạng nóng trong hoặc viêm loét nặng: Nên hạn chế ăn tỏi sống quá nhiều để tránh làm tình trạng nhiệt miệng hoặc viêm loét dạ dày trở nên trầm trọng hơn.