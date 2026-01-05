Loại hạt được ví như “thuốc bổ não”, ăn thường xuyên không lo mắc bệnh vặt

Tốt cho sức khỏe não bộ

Lợi ích độc đáo nhất của đậu tằm chính là hàm lượng l-dopa (levodopa) tự nhiên cực cao – một hợp chất mà cơ thể sử dụng để chuyển hóa thành dopamine, chất dẫn truyền thần kinh quan trọng trong não bộ. Đối với những bệnh nhân mắc hội chứng Parkinson, nồng độ dopamine bị sụt giảm gây ra các tình trạng run rẩy và khó khăn trong vận động. Nhiều nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ đậu tằm có thể giúp tăng nồng độ dopamine trong máu một cách tự nhiên, từ đó hỗ trợ cải thiện khả năng vận động và kiểm soát các triệu chứng của bệnh một cách hiệu quả hơn so với chế độ ăn thông thường.

Ngăn ngừa dị tật bẩm sinh

Đậu tằm là một trong những thực phẩm hàng đầu dành cho phụ nữ mang thai nhờ chứa lượng folate (vitamin B9) cực kỳ ấn tượng. Folate là dưỡng chất sống còn trong việc hình thành ống thần kinh và phát triển các tế bào não bộ, tủy sống của thai nhi. Việc nạp đủ folate từ đậu tằm giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ dị tật ống thần kinh như nứt đốt sống ở trẻ sơ sinh. Ngoài ra, Folate còn giúp mẹ bầu tăng cường sản sinh hồng cầu, ngăn ngừa tình trạng thiếu máu thai kỳ, đảm bảo một thai kỳ khỏe mạnh và hỗ trợ sự phát triển toàn diện của bé từ trong bụng mẹ.

Đậu tằm ăn thường xuyên cực tốt cho sức khỏe. (Ảnh: Thanh Niên)

Tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào

Sự hiện diện của các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ như đồng và mangan trong đậu tằm đóng vai trò như một lá chắn bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Các khoáng chất này hỗ trợ sự hoạt động của các tế bào bạch cầu, giúp cơ thể nhận diện và tiêu diệt các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa này còn giúp làm chậm quá trình lão hóa tế bào, giảm tình trạng viêm nhiễm mãn tính trong cơ thể, từ đó nâng cao sức đề kháng tổng thể và giúp bạn ít bị ốm vặt khi thời tiết thay đổi.

Tốt cho sức khỏe xương khớp

Đậu tằm là nguồn cung cấp dồi dào mangan và đồng – hai loại khoáng chất thường bị bỏ qua nhưng lại cực kỳ quan trọng đối với cấu trúc xương. Mangan giúp tăng cường mật độ khoáng xương, ngăn ngừa tình trạng loãng xương và giòn xương ở người trung niên và cao tuổi. Trong khi đó, đồng đóng vai trò liên kết các sợi collagen, giúp khớp xương linh hoạt và dẻo dai hơn. Kết hợp đậu tằm vào chế độ ăn uống giúp bạn duy trì một hệ khung xương vững chắc, giảm nguy cơ gãy xương và hỗ trợ quá trình phục hồi sau các chấn thương liên quan đến xương khớp.

Cải thiện tình trạng thiếu máu và tăng cường năng lượng

Hàm lượng sắt dồi dào trong đậu tằm là giải pháp tự nhiên tuyệt vời cho những người thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, hoa mắt do thiếu máu. Sắt là thành phần chính cấu tạo nên hemoglobin, chất chịu trách nhiệm vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Khi nồng độ sắt được duy trì ổn định nhờ việc ăn đậu tằm thường xuyên, các tế bào sẽ nhận được đầy đủ oxy để chuyển hóa năng lượng, giúp bạn luôn cảm thấy tỉnh táo, tràn đầy sức sống và loại bỏ tình trạng xanh xao, hụt hơi khi vận động mạnh. Để tối ưu hóa việc hấp thụ sắt thực vật từ đậu tằm, bạn nên kết hợp ăn cùng các loại thực phẩm giàu vitamin C.

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát đường huyết

Nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa protein cao và chất xơ dồi dào, đậu tằm là thực phẩm lý tưởng cho những người đang muốn quản lý cân nặng. Chất xơ trong đậu giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu và ngăn chặn các cơn thèm ăn vặt giữa buổi. Đồng thời, lượng chất xơ này cũng làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, giúp kiểm soát chỉ số đường huyết ổn định, rất có lợi cho bệnh nhân tiểu đường tuýp 2. Việc thay thế các nguồn tinh bột nhanh bằng đậu tằm không chỉ giúp bạn giảm mỡ thừa hiệu quả mà còn bảo vệ cơ thể khỏi các biến chứng liên quan đến chuyển hóa đường.