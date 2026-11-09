English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Loại hoa thơm nức mũi, là thuốc quý nhiều người hay dùng làm gia vị mà không biết

Thứ Hai, 05:45, 09/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hoa hồi không chỉ là loại gia vị quen thuộc tạo nên hương vị đậm đà cho món phở Việt Nam hay các món hầm truyền thống, mà còn là một vị thuốc quý trong y học cổ truyền lẫn y học hiện đại. Với nguồn dưỡng chất và các hợp chất sinh học phong phú, hoa hồi mang đến vô số lợi ích cho sức khỏe.

 

Tăng cường hệ miễn dịch

Axit shikimic (là một chất trung gian sinh hóa quan trọng trong thực vật, vi sinh vật và nấm) kết hợp cùng mạng lưới flavonoid phong phú trong hoa hồi giúp kích thích sản sinh tế bào miễn dịch, tạo nên lớp hàng rào bảo vệ cơ thể trước sự xâm nhập của vi khuẩn và virus gây bệnh đường hô hấp.

Thưởng thức một tách trà hoa hồi ấm nóng vào những ngày thời tiết giao mùa không chỉ giúp làm ấm cơ thể nhanh chóng mà còn là liệu pháp tự nhiên hỗ trợ phòng ngừa cảm cúm, viêm họng vô cùng hiệu quả.

loai hoa thom nuc mui, la thuoc quy nhieu nguoi hay dung lam gia vi ma khong biet hinh anh 1
Hoa hồi là một vị thuốc quý trong y học cổ truyền lẫn y học hiện đại.

Hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi, chướng bụng

Theo Y học cổ truyền, hoa hồi có tính ấm, vị cay, có tác dụng ôn trung tán hàn và kích thích tỳ vị hoạt động hiệu quả. Các hợp chất tinh dầu tự nhiên trong hoa hồi có khả năng làm dịu cơ trơn đường ruột, hạn chế các cơn co thắt dạ dày, giảm bớt sự tích tụ khí gây đầy hơi, khó tiêu cũng như cải thiện tình trạng trào ngược dạ dày thực quản sau các bữa ăn nhiều dầu mỡ.

Kháng khuẩn, kháng nấm mạnh mẽ

Nhiều nghiên cứu dược lý hiện đại đã chứng minh chiết xuất từ hoa hồi có khả năng ức chế sự phát triển của nhiều chủng vi khuẩn cũng như các loại nấm men gây hại, đặc biệt là nấm Candida albicans. Việc bổ sung hoa hồi vào chế độ ăn uống hoặc sử dụng chiết xuất hợp lý giúp cơ thể chống lại các tình trạng nhiễm trùng tự nhiên và bảo vệ vi sinh màng nhầy.

Giảm đau nhức xương khớp, chống viêm tự nhiên

Nhờ đặc tính chống viêm và giảm đau vượt trội, tinh dầu hoa hồi từ lâu đã trở thành thành phần không thể thiếu trong các bài thuốc xoa bóp ngoài da. Khi được pha loãng và massage nhẹ nhàng lên các vùng cơ khớp bị tổn thương, tinh dầu hồi giúp kích thích lưu thông khí huyết, xua tan nhanh chóng các cơn đau nhức do viêm khớp, đau lưng, mỏi vai gáy hoặc chấn thương do vận động.

Hỗ trợ thư giãn, giảm stress, thúc đẩy giấc ngủ ngon

Mùi thơm ngọt ngào, ấm áp từ các hợp chất aromatic trong tinh dầu hoa hồi có tác dụng an thần nhẹ, giúp xoa dịu hệ thần kinh đang căng thẳng. Sử dụng tinh dầu hoa hồi để khuếch tán trong phòng ngủ hoặc uống một ly trà hồi dịu nhẹ trước khi đi ngủ khoảng 30 phút sẽ giúp làm giảm nồng độ hormone stress, mang lại cảm giác thư thái sâu và giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ ngon, trọn vẹn hơn.

Chống lão hóa, duy trì cân bằng nội tiết tố

Hoa hồi chứa anethole, một hợp chất có tác dụng tương tự như estrogen trong cơ thể. Điều này giúp hoa hồi điều hòa chứng đau bụng kinh và kiểm soát các thay đổi nội tiết tố khác. Hàm lượng cao các chất chống oxy hóa mạnh như quercetin và linalool trong hoa hồi đóng vai trò như một màng chắn bảo vệ làn da khỏi sự tấn công của các gốc tự do – nguyên nhân chính phá hủy collagen và gây ra nếp nhăn, tàn nhang. Bên cạnh đó, đặc tính kháng khuẩn tự nhiên của hoa hồi còn hỗ trợ kiểm soát vi khuẩn gây mụn, duy trì làn da sạch sẽ, khỏe mạnh và hồng hào từ bên trong.

Dù mang lại vô số lợi ích sức khỏe tuyệt vời, bạn vẫn cần tuân thủ một số nguyên tắc an toàn sau để tránh tác dụng phụ không mong muốn:

- Không lạm dụng quá liều: Do có tính nóng và hàm lượng tinh dầu đậm đặc, việc dùng quá nhiều hoa hồi trong ngày có thể dẫn đến say, chóng mặt, buồn nôn hoặc kích ứng niêm mạc dạ dày.

- Đối tượng cẩn trọng: Phụ nữ đang mang thai, người đang cho con bú và trẻ sơ sinh nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các bài thuốc hoặc tinh dầu từ hoa hồi. 

hoang-ky.jpg

Vị thuốc quý giúp dưỡng tim, tăng cường miễn dịch không phải ai cũng biết

VOV.VN - Trong y học cổ truyền Phương Đông, hoàng kỳ được tôn vinh là một trong những thảo dược bổ khí hàng đầu, xếp ngang hàng với nhân sâm về giá trị trị liệu. Không chỉ vậy, hoàng kỳ ngày nay còn thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ y học hiện đại nhờ khả năng củng cố hệ miễn dịch, bảo vệ tim mạch và chống lão hóa vượt trội.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Người cao tuổi nên uống gì mỗi ngày để khỏe mạnh, sống lâu?
Người cao tuổi nên uống gì mỗi ngày để khỏe mạnh, sống lâu?

VOV.VN - Lựa chọn đồ uống phù hợp giúp người cao tuổi bổ sung nước, dưỡng chất và duy trì sức khỏe. Vậy người già nên uống gì mỗi ngày để cơ thể khỏe mạnh, nhất là khi khả năng ăn uống suy giảm?

Người cao tuổi nên uống gì mỗi ngày để khỏe mạnh, sống lâu?

Người cao tuổi nên uống gì mỗi ngày để khỏe mạnh, sống lâu?

VOV.VN - Lựa chọn đồ uống phù hợp giúp người cao tuổi bổ sung nước, dưỡng chất và duy trì sức khỏe. Vậy người già nên uống gì mỗi ngày để cơ thể khỏe mạnh, nhất là khi khả năng ăn uống suy giảm?

Loại cá giá rẻ cứ ra chợ là có, bổ cho não bộ lẫn tim mạch, lại giúp dưỡng xương
Loại cá giá rẻ cứ ra chợ là có, bổ cho não bộ lẫn tim mạch, lại giúp dưỡng xương

VOV.VN - Với ưu điểm thớ thịt mềm béo nhưng không ngấy, cá basa đã trở thành nguyên liệu quen thuộc trong mâm cơm và được xuất khẩu ra quốc tế. Thông chỉ dừng lại ở yếu tố ẩm thực, loại cá này còn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhờ bảng thành phần dưỡng chất vô cùng phong phú.

Loại cá giá rẻ cứ ra chợ là có, bổ cho não bộ lẫn tim mạch, lại giúp dưỡng xương

Loại cá giá rẻ cứ ra chợ là có, bổ cho não bộ lẫn tim mạch, lại giúp dưỡng xương

VOV.VN - Với ưu điểm thớ thịt mềm béo nhưng không ngấy, cá basa đã trở thành nguyên liệu quen thuộc trong mâm cơm và được xuất khẩu ra quốc tế. Thông chỉ dừng lại ở yếu tố ẩm thực, loại cá này còn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhờ bảng thành phần dưỡng chất vô cùng phong phú.

Giải độc gan có thực sự cần thiết? Cách bảo vệ gan đúng cách
Giải độc gan có thực sự cần thiết? Cách bảo vệ gan đúng cách

VOV.VN - Gan có khả năng tự chuyển hóa và xử lý các chất có hại nhưng nhiều người vẫn tìm đến các phương pháp giải độc để bảo vệ cơ quan này. Vậy giải độc gan có thực sự cần thiết và đâu là cách chăm sóc gan an toàn, hiệu quả?

Giải độc gan có thực sự cần thiết? Cách bảo vệ gan đúng cách

Giải độc gan có thực sự cần thiết? Cách bảo vệ gan đúng cách

VOV.VN - Gan có khả năng tự chuyển hóa và xử lý các chất có hại nhưng nhiều người vẫn tìm đến các phương pháp giải độc để bảo vệ cơ quan này. Vậy giải độc gan có thực sự cần thiết và đâu là cách chăm sóc gan an toàn, hiệu quả?

Khế chua ngâm đường phèn: Mẹo giảm ho quen thuộc có thực sự hiệu quả?
Khế chua ngâm đường phèn: Mẹo giảm ho quen thuộc có thực sự hiệu quả?

VOV.VN - Khế chua ngâm đường phèn là mẹo dân gian thường được sử dụng với mong muốn giảm ho, dịu đau rát họng. Tuy nhiên, phương pháp này có thực sự hiệu quả, cách chế biến và sử dụng ra sao để bảo đảm an toàn?

Khế chua ngâm đường phèn: Mẹo giảm ho quen thuộc có thực sự hiệu quả?

Khế chua ngâm đường phèn: Mẹo giảm ho quen thuộc có thực sự hiệu quả?

VOV.VN - Khế chua ngâm đường phèn là mẹo dân gian thường được sử dụng với mong muốn giảm ho, dịu đau rát họng. Tuy nhiên, phương pháp này có thực sự hiệu quả, cách chế biến và sử dụng ra sao để bảo đảm an toàn?

 
ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe