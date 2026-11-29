Tăng cường miễn dịch

Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ, bà Natalie Romito cho biết, đậu đen chứa nhiều chất chống oxy hóa bao gồm anthocyanin và quercetin. Những chất này chống lại tác hại do các phân tử gốc tự do gây ra. Quá nhiều gốc tự do trong cơ thể có thể khiến tế bào lão hóa nhanh hơn và góp phần gây ra nhiều bệnh nghiêm trọng.

Việc tăng cường tiêu thụ các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như đậu đen, nước đậu đen sẽ làm giảm nguy cơ mắc các bệnh sau: xơ vữa động mạch, bệnh ung thư, bệnh động mạch vành, suy tim, mất thị lực...

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát cân nặng hiệu quả

Nước đậu đen (đặc biệt là loại không đường) là thức uống lý tưởng cho những ai đang theo đuổi chế độ ăn kiêng giảm cân. Hàm lượng chất xơ dồi dào trong đậu đen khi được nấu nước sẽ tạo cảm giác no lâu, giúp hạn chế sự thèm ăn vặt và giảm lượng calo tiêu thụ trong ngày. Bên cạnh đó, các axit amin trong nước đậu đen còn hỗ trợ thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đốt cháy mỡ thừa tự nhiên.

Nước đậu đen từ lâu đã trở thành một thức uống thanh nhiệt, giải khát vô cùng quen thuộc trong văn hóa ẩm thực truyền thống.

Hỗ trợ ổn định đường huyết, tốt cho người tiểu đường

Nước đậu đen chứa nhiều chất xơ hòa tan và có chỉ số đường huyết (GI) ở mức thấp. Các thành phần này giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu đường glucose vào máu, ngăn chặn tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau bữa ăn. Thêm vào đó, một số hợp chất sinh học trong đậu đen còn hỗ trợ cải thiện độ nhạy của insulin, rất hữu ích cho người đang phòng ngừa hoặc kiểm soát bệnh tiểu đường tuýp 2.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và điều hòa huyết áp

Sự hiện diện của các chất chống oxy hóa nhóm anthocyanin, kết hợp cùng lượng Kali và Magie dồi dào trong nước đậu đen mang lại những đóng góp to lớn cho hệ tim mạch. Kali giúp giãn nở mạch máu và cân bằng lượng natri, từ đó hỗ trợ ổn định chỉ số huyết áp. Đồng thời, chất xơ và các dưỡng chất trong đậu đen còn giúp làm giảm nồng độ cholesterol xấu (LDL) trong máu, ngăn ngừa hình thành xơ vữa động mạch.

Nuôi dưỡng làn da sáng mịn và chống lão hóa sớm

Nước đậu đen được ví như một loại "mỹ phẩm tự nhiên" giúp dưỡng nhan từ bên trong nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao gấp nhiều lần so với nhiều loại đậu khác. Các chất này giúp bảo vệ tế bào da khỏi sự tấn công của các gốc tự do do tia UV và ô nhiễm môi trường gây ra, thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, làm mờ vết thâm sạm và giữ cho làn da luôn tươi trẻ, săn chắc.

Dù mang lại vô vàn lợi ích tuyệt vời, bạn vẫn cần lưu ý một số nguyên tắc sau để sử dụng nước đậu đen hiệu quả nhất:

- Không lạm dụng thay thế hoàn toàn nước lọc: Nước đậu đen có tính mát và lợi tiểu, uống quá nhiều (trên 2 lít/ngày) có thể gây mất cân bằng điện giải hoặc làm lạnh bụng. Chỉ nên uống khoảng 1-2 ly nhỏ mỗi ngày.

- Hạn chế cho nhiều đường: Nếu bạn đang trong chế độ giảm cân hoặc bị tiểu đường, tuyệt đối không nên thêm đường vào nước đậu đen để tránh làm mất tác dụng kiểm soát cân nặng và đường huyết.

- Không uống khi đang quá lạnh hoặc để qua đêm: Nên uống nước đậu đen ở nhiệt độ phòng hoặc ấm. Tránh uống nước đậu đen để qua đêm trong điều kiện thời tiết nóng vì nước rất dễ bị thiu, gây đau bụng.