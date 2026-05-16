中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Loại nước chua thanh, ngọt nhẹ uống vào siêu bổ dưỡng lại không lo tăng cân

Thứ Bảy, 14:00, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kombucha không còn là cái tên xa lạ trong giới "ăn sạch sống khỏe". Được mệnh danh là "trà bất tử", thức uống lên men này không chỉ mang lại hương vị chua ngọt sảng khoái mà còn là nguồn cung cấp lợi khuẩn dồi dào cho cơ thể.

Hạn chế viêm nhiễm

Trà Kombucha chứa nhiều chất chống oxy hóa và polyphenol hoạt động mạnh mẽ để bảo vệ cơ thể bạn khỏi các tác hại. Điều này có thể giúp hạn chế tình trạng viêm mãn tính, vốn có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe như bệnh tim, ung thư và viêm khớp.

Tuy nhiên, không nên coi kombucha như một giải pháp thần kỳ cho chứng viêm. Chỉ uống kombucha thôi sẽ không thể làm giảm hoàn toàn tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể. Nhưng nếu bạn kết hợp kombucha với một chế độ ăn chống viêm, chẳng hạn như chế độ ăn Địa Trung Hải thì nó có thể giúp ích.

Tăng cường sức khỏe đường ruột

Vi khuẩn "tốt" rất cần thiết cho sự phát triển mạnh mẽ của hệ vi sinh đường ruột, các thực phẩm lên men như kombucha chứa probiotic giúp duy trì mức độ vi khuẩn tốt ở mức cao Kombucha thực sự có thể giúp nuôi dưỡng và tăng cường vi khuẩn có lợi cho đường ruột, từ đó giúp giảm vi khuẩn có hại. Duy trì sự cân bằng đó có thể mang lại những lợi ích tích cực cho hệ tiêu hóa, sức khỏe tổng thể và tuổi thọ của bạn.

loai nuoc chua thanh, ngot nhe uong vao sieu bo duong lai khong lo tang can hinh anh 1
Kombucha không còn là cái tên xa lạ trong giới "ăn sạch sống khỏe". (Ảnh minh họa)

Tăng cường hệ miễn dịch của bạn

Giá trị dinh dưỡng của kombucha cũng bao gồm một lượng lớn vitamin B, rất quan trọng để duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh. Loại nước này cũng chứa nhiều axit axetic, glucuronic và D-saccharic. Các axit hữu cơ này có khả năng kháng khuẩn, trở thành một "siêu anh hùng" trong cuộc chiến chống lại sự phát triển của vi khuẩn có hại.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Một số nghiên cứu cho thấy chất chống oxy hóa có trong loại trà lên men này có thể mang lại một số tác dụng ngăn ngừa ung thư. Tổn thương tế bào có thể dẫn đến ung thư và các bệnh khác. Càng bảo vệ nhiều tế bào bằng chất chống oxy hóa, tổn thương càng ít và điều đó thực sự có thể giúp giảm nguy cơ ung thư.

Giải độc, tốt cho gan

Các enzyme và axit trong kombucha có thể hỗ trợ gan loại bỏ các hợp chất không mong muốn trong cơ thể. Một số nghiên cứu thậm chí còn cho thấy kombucha có tiềm năng như một chất bổ sung dinh dưỡng trị liệu để chống lại bệnh gan nhiễm mỡ.

Sức khỏe tim mạch

Chế độ ăn uống lành mạnh là chìa khóa để bảo vệ trái tim của bạn và có bằng chứng cho thấy một vài ngụm kombucha có thể có lợi cho tim mạch. Các nghiên cứu chỉ ra rằng kombucha có thể làm tăng cholesterol HDL "tốt" và giảm cholesterol LDL "xấu". Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng kombucha có thể hạn chế sự hình thành mảng bám trong động mạch, điều mà chúng ta thực sự muốn ngăn ngừa.

Hỗ trợ giảm cân

Uống kombucha có thể là một bước tích cực trong kế hoạch giảm cân đặc biệt nếu bạn dùng loại trà này thay thế cho các loại nước ngọt không có chất dinh dưỡng. Lượng nhỏ caffeine có trong kombucha có thể giúp tăng cường trao đổi chất để đốt cháy nhiều calo hơn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng caffeine có thể thúc đẩy giảm cân và giảm mỡ cơ thể. Một số loại kombucha ngọt hơn những loại khác, vì vậy hãy cố gắng chọn loại có hàm lượng đường thấp hơn.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: kombucha trà kombucha lợi ích khi uống trà kombucha uống trà kombucha tốt cho hệ tiêu hóa
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Suýt tắc đường thở vì thói quen nhai đá lạnh giải nhiệt
Suýt tắc đường thở vì thói quen nhai đá lạnh giải nhiệt

VOV.VN - Một người đàn ông 66 tuổi ở Hà Nội vừa thoát cơn nguy kịch sau khi bị áp xe amidan gây chít hẹp đường thở cấp tính. Nguyên nhân được cho là liên quan đến thói quen uống nước đá và nhai đá lạnh ngay sau khi đi nắng hoặc vận động mạnh để giải nhiệt.

Suýt tắc đường thở vì thói quen nhai đá lạnh giải nhiệt

Suýt tắc đường thở vì thói quen nhai đá lạnh giải nhiệt

VOV.VN - Một người đàn ông 66 tuổi ở Hà Nội vừa thoát cơn nguy kịch sau khi bị áp xe amidan gây chít hẹp đường thở cấp tính. Nguyên nhân được cho là liên quan đến thói quen uống nước đá và nhai đá lạnh ngay sau khi đi nắng hoặc vận động mạnh để giải nhiệt.

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm quảng cáo sai sự thật về thuốc y học cổ truyền
Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm quảng cáo sai sự thật về thuốc y học cổ truyền

VOV.VN - Trước tình trạng quảng cáo khám chữa bệnh, bán thuốc y học cổ truyền sai sự thật, thổi phồng công dụng trên mạng xã hội, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm quảng cáo sai sự thật về thuốc y học cổ truyền

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm quảng cáo sai sự thật về thuốc y học cổ truyền

VOV.VN - Trước tình trạng quảng cáo khám chữa bệnh, bán thuốc y học cổ truyền sai sự thật, thổi phồng công dụng trên mạng xã hội, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.

8 công dụng của củ đậu khiến nhiều người bất ngờ
8 công dụng của củ đậu khiến nhiều người bất ngờ

VOV.VN - Củ đậu chứa chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Không chỉ hỗ trợ giảm cân, tốt cho tim mạch, loại củ dân dã này còn mang đến nhiều công dụng bất ngờ mà không phải ai cũng biết.

8 công dụng của củ đậu khiến nhiều người bất ngờ

8 công dụng của củ đậu khiến nhiều người bất ngờ

VOV.VN - Củ đậu chứa chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Không chỉ hỗ trợ giảm cân, tốt cho tim mạch, loại củ dân dã này còn mang đến nhiều công dụng bất ngờ mà không phải ai cũng biết.

4 cách vệ sinh bình giữ nhiệt sạch tận đáy
4 cách vệ sinh bình giữ nhiệt sạch tận đáy

VOV.VN - Làm sạch bình giữ nhiệt đúng cách không chỉ giúp giữ hương vị đồ uống luôn thơm ngon, mà còn bảo vệ sức khỏe cho chính người dùng.

4 cách vệ sinh bình giữ nhiệt sạch tận đáy

4 cách vệ sinh bình giữ nhiệt sạch tận đáy

VOV.VN - Làm sạch bình giữ nhiệt đúng cách không chỉ giúp giữ hương vị đồ uống luôn thơm ngon, mà còn bảo vệ sức khỏe cho chính người dùng.

Nặng - nhẹ trong hôn nhân
Nặng - nhẹ trong hôn nhân

VOV.VN - Hôn nhân có rất nhiều gánh nặng: Cơm áo, trách nhiệm, cả những im lặng không biết nói cùng ai… Chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng, mỗi người chịu nhường một chút, hỏi han một chút, thương nhau một chút… thì cái nặng nào rồi cũng sẽ tự nhiên nhẹ đi.

Nặng - nhẹ trong hôn nhân

Nặng - nhẹ trong hôn nhân

VOV.VN - Hôn nhân có rất nhiều gánh nặng: Cơm áo, trách nhiệm, cả những im lặng không biết nói cùng ai… Chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng, mỗi người chịu nhường một chút, hỏi han một chút, thương nhau một chút… thì cái nặng nào rồi cũng sẽ tự nhiên nhẹ đi.

Khi phụ nữ bắt đầu suy diễn, điều họ thiếu thường là cảm giác an toàn
Khi phụ nữ bắt đầu suy diễn, điều họ thiếu thường là cảm giác an toàn

VOV.VN - Nhiều người cho rằng phụ nữ suy diễn vì quá nhạy cảm hay thích làm phức tạp vấn đề. Nhưng phía sau những nghi ngờ, lo lắng ấy đôi khi lại là cảm giác bất an trong tình yêu và sự thiếu kết nối từ người bạn đời. Nhà văn Hoàng Văn Tú có những chia sẻ xoay quanh câu chuyện này.

Khi phụ nữ bắt đầu suy diễn, điều họ thiếu thường là cảm giác an toàn

Khi phụ nữ bắt đầu suy diễn, điều họ thiếu thường là cảm giác an toàn

VOV.VN - Nhiều người cho rằng phụ nữ suy diễn vì quá nhạy cảm hay thích làm phức tạp vấn đề. Nhưng phía sau những nghi ngờ, lo lắng ấy đôi khi lại là cảm giác bất an trong tình yêu và sự thiếu kết nối từ người bạn đời. Nhà văn Hoàng Văn Tú có những chia sẻ xoay quanh câu chuyện này.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe