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Loại quả ăn vào chua chát lại là vị thuốc tự nhiên cho sức khỏe và sắc đẹp

Thứ Hai, 14:00, 16/11/2026
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VOV.VN - Với hình dáng độc đáo và vị chua thanh mát đặc trưng, quả sổ bà không chỉ được dùng để chế biến món ăn ngon mà còn là một vị thuốc dân gian quý hiếm. Các nghiên cứu hiện đại cùng Y học cổ truyền đã chứng minh rằng loại quả rừng này mang lại vô vàn tác dụng tích cực cho cơ thể.

 

Hỗ trợ điều hòa huyết áp

Quả sổ bà với hàm lượng cholesterol thấp tự nhiên và giàu kali, là một phương thuốc lý tưởng cho những người bị cao huyết áp. Ăn một lượng nhỏ quả sổ bà cùng với bữa ăn giúp hạ huyết áp đáng kể, điều hòa nhịp tim, từ đó tăng cường sức khỏe tim mạch và đóng vai trò như một loại thảo dược bổ tim hiệu quả.

Chống lão hóa, tốt cho sức khỏe da

Quả sổ bà chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E, flavonoid giúp thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen để duy trì độ đàn hồi của da. Sử dụng loại quả này đúng cách giúp cải thiện đáng kể kết cấu da, làm giảm nếp nhăn, vết chân chim và các dấu hiệu lão hóa khác, mang lại vẻ ngoài trẻ trung.

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Quả sổ bà chứa nhiều chất chống oxy hóa thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen để duy trì độ đàn hồi của da.

Tăng cường sức sống và sinh lực

Chứa nhiều calo, vitamin nhóm B, protein và chất béo lành mạnh, quả sổ bà giúp cung cấp năng lượng dồi dào để duy trì quá trình trao đổi chất tốt, tăng cường hoạt động não bộ, cũng như tăng sức bền cho các hoạt động thể chất và sinh lý. Thêm một chút sổ bà vào bữa ăn sẽ giúp tăng cường năng lượng đáng kể.

Thanh lọc cơ thể từ bên trong

Chỉ cần vài lát sổ bà chín hoặc nước ép kèm bữa sáng là một thức uống giải độc tuyệt vời giúp thanh lọc cơ thể từ bên trong và là cách tuyệt vời để loại bỏ các độc tố tích tụ trong hệ thống, nhờ vào vô số chất chống oxy hóa mạnh mẽ của nó. Điều này giúp thận hoạt động trơn tru bằng cách loại bỏ các gốc tự do có hại và bảo vệ chúng khỏi các bệnh về thận.

Giúp giảm lo âu và trầm cảm

Các hợp chất dinh dưỡng thực vật trong quả sổ bà, bao gồm sterol, saponin và tannin, chứa nhiều chất có đặc tính điều hòa dẫn truyền thần kinh, giúp điều chỉnh tín hiệu thần kinh trong não và bình thường hóa chức năng hệ thần kinh trung ương. Điều này giúp cải thiện đáng kể trí nhớ, nâng cao tâm trạng và làm dịu hiệu quả các hành vi lo âu và trầm cảm.

Tăng cường thị lực

Quả sổ bà chín có vị chua đặc trưng, ​​chứa nhiều vitamin A cũng như các chất chống oxy hóa carotenoid – lutein và zeaxanthin. Những dưỡng chất quan trọng này giúp tăng cường thủy tinh thể và võng mạc, cho thị lực sắc nét, đồng thời thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh của các mô thị giác. Hơn nữa, vô số hợp chất chống viêm trong quả chalta giúp ngăn ngừa các rối loạn thị giác như đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp, thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD) ở người cao tuổi và bảo vệ sức khỏe mắt.

Làm dịu cơn đau họng

Với hàm lượng dồi dào các thành phần kháng khuẩn và chống oxy hóa, quả sổ bà có tác dụng kỳ diệu trong việc làm giảm các triệu chứng hô hấp thường gặp như ho, cảm lạnh và đau họng. Ngoài ra, vô số các thành phần hoạt tính sinh học với đặc tính thông mũi giúp loại bỏ hiệu quả đờm mắc kẹt trong mũi, họng và phổi, từ đó làm thông thoáng mũi và xoang bị tắc.

Sổ bà không chỉ đơn thuần là món quà quê thanh mát mà còn là một "trợ thủ" đắc lực bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, không nên tự ý sử dụng hoặc lạm dụng loại quả này nếu chưa tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế. Điều này đặc biệt quan trọng với người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và người đang điều trị bệnh.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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