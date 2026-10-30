Loại quả khô ăn vào dẻo ngọt, là viên nang dinh dưỡng bổ gan, sáng mắt, khỏe tim

Giàu chất chống oxy hóa

Mơ khô là nguồn cung cấp dồi dào chất chống oxy hóa, các hợp chất giúp bảo vệ cơ thể khỏi stress oxy hóa và tổn thương do các gốc tự do gây ra. Theo các nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients và British Journal of Nutrition, các gốc tự do này có thể góp phần vào quá trình lão hóa và sự phát triển của các bệnh mãn tính như tiểu đường, bệnh tim và ung thư. Các chất chống oxy hóa trong loại quả khô này, bao gồm vitamin C và beta-carotene, giúp trung hòa các phân tử có hại này, thúc đẩy sức khỏe tổng thể và tuổi thọ.

Tốt cho sức khỏe mắt

Ngoài hạnh nhân, quả óc chó và quả hồ trăn, mơ khô cũng chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe mắt, bao gồm vitamin A và E. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Journal of Optometry cho thấy vitamin A giúp ngăn ngừa chứng quáng gà và hỗ trợ chức năng tổng thể của võng mạc. Thêm vào đó, vitamin E, một chất chống oxy hóa tan trong chất béo, bảo vệ mắt khỏi tác hại của các gốc tự do. Khi được tiêu thụ thường xuyên, nó có thể giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD) và giữ cho thị lực của bạn sắc bén khi về già.

Mơ khô là món ăn vặt thơm ngon, dẻo ngọt quyến rũ mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. (Ảnh: VTC News)

Duy trì làn da khỏe mạnh

Hàm lượng vitamin C trong mơ khô đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe làn da. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp thúc đẩy sản sinh collagen, một loại protein chịu trách nhiệm giữ cho da săn chắc và đàn hồi. Collagen rất cần thiết để giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và chảy xệ khi bạn già đi. Ngoài ra, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients, vitamin C giúp bảo vệ da khỏi tác hại do tia cực tím và các chất ô nhiễm môi trường gây ra. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn có thể bỏ qua kem chống nắng.

Cải thiện tiêu hóa

Quả mơ khô là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời, với 7,5 gram chất xơ trong 100 gram mơ khô, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ. Chất xơ giúp điều hòa nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Chế độ ăn giàu chất xơ cũng hỗ trợ hấp thụ chất dinh dưỡng và góp phần vào sức khỏe đường ruột tổng thể. Hơn nữa, chất xơ là một trong những chất dinh dưỡng thiết yếu giúp kiểm soát cân nặng vì nó giúp bạn cảm thấy no lâu hơn.

Giàu kali

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Frontiers in Neuroendocrinology cho biết kali là một khoáng chất thiết yếu giúp điều hòa co cơ và chức năng thần kinh. Mơ khô là một nguồn cung cấp kali tuyệt vời, đặc biệt có lợi cho sức khỏe tim mạch. Kali giúp chống lại tác động của natri trong cơ thể, giảm nguy cơ huyết áp cao và hỗ trợ nhịp tim bình thường. Điều này khiến chúng trở thành một lựa chọn ăn nhẹ tốt cho tim mạch.

Bảo vệ sức khỏe gan

Gan đóng vai trò quan trọng trong việc giải độc cơ thể, xử lý chất dinh dưỡng và chuyển hóa chất béo. Các loại quả khô này chứa các hợp chất giúp bảo vệ gan khỏi stress oxy hóa và viêm nhiễm, những yếu tố có thể dẫn đến tổn thương gan theo thời gian.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Food and Chemical Toxicology cho thấy quả mơ có thể có đặc tính bảo vệ gan, nghĩa là chúng có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về gan như gan nhiễm mỡ và xơ gan. Nó cũng có thể giảm tổn thương do oxy hóa và thúc đẩy quá trình giải độc.