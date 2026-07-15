Loại quả nghìn hạt là “kho báu dinh dưỡng”, ăn vào bổ từ trong ra ngoài

Chống viêm mạnh mẽ

Tình trạng viêm mãn tính là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các căn bệnh nguy hiểm như tim mạch, tiểu đường tuýp 2 và ung thư. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nhờ hợp chất chống oxy hóa punicalagins, quả lựu có khả năng ức chế các hoạt động viêm nhiễm trong đường tiêu hóa, cũng như làm giảm các chỉ số viêm nhiễm trong toàn bộ cơ thể một cách rõ rệt.

Bảo vệ trái tim, hạ huyết áp hiệu quả

Huyết áp cao là một trong những tác nhân chính dẫn đến đau lòng ngực và đột quỵ. Uống nước ép lựu thường xuyên đã được chứng minh là giúp làm giảm nồng độ huyết áp tâm thu hiệu quả. Bên cạnh đó, axit punicic trong lựu giúp bảo vệ các hạt cholesterol xấu (LDL) không bị oxy hóa, ngăn ngừa tình trạng xơ vữa động mạch và giữ cho lòng mạch máu luôn thông thoáng.

Không chỉ là thức quả giải nhiệt tuyệt vời, quả lựu từ lâu đã trở thành đề tài nghiên cứu của nhiều nhà khoa học. (Ảnh minh họa: VietNamNet)

Hỗ trợ đắc lực trong phòng chống ung thư

Nhiều nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy chiết xuất từ quả lựu có thể làm chậm quá trình tái tạo của các tế bào ung thư, thậm chí kích thích quá trình tự chết (apoptosis) của chúng. Đặc biệt, lựu cho thấy những phản ứng vô cùng tích cực trong việc hỗ trợ ngăn ngừa và ức chế sự phát triển của ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới và ung thư vú ở nữ giới.

Cải thiện trí nhớ và bảo vệ não bộ

Một số bằng chứng khoa học cho thấy quả lựu có thể giúp tăng cường trí nhớ, đặc biệt là ở những người sau phẫu thuật hoặc người lớn tuổi bị suy giảm trí nhớ nhẹ. Các polyphenols trong nước lựu có khả năng bảo vệ hệ thần kinh, ngăn chặn các tổn thương do gốc tự do gây ra tại não, mở ra tiềm năng lớn trong việc phòng chống bệnh Alzheimer.

Kháng khuẩn, kháng nấm và bảo vệ răng miệng

Các hợp chất thực vật trong quả lựu có khả năng chống lại các vi sinh vật có hại. Chúng giúp ức chế sự phát triển của các vi khuẩn trong khoang miệng gây ra tình trạng mảng bám, sâu răng, viêm nướu hay viêm nha chu. Ngoài ra, tính kháng nấm của lựu cũng giúp bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm nấm Candida.

Nuôi dưỡng làn da trắng hồng, chống lão hóa

Đối với phái đẹp, lựu là một "mỹ phẩm sinh học" không thể thiếu. Hàm lượng Vitamin C và các chất chống oxy hóa trong lựu kích thích cơ thể sản sinh collagen tự nhiên, nuôi dưỡng tế bào da khỏe mạnh, làm mờ các đốm nâu và bảo vệ da tối đa trước tác hại của tia UV từ ánh nắng mặt trời.