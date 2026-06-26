Loại quả rừng có vẻ ngoài xù xì, khó ăn nhưng càng ăn càng mê, lại rất bổ dưỡng

Thành phần dinh dưỡng của quả mây

Quả mây chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các hợp chất có hoạt tính sinh học như vitamin A, vitamin C, beta-carotene, kali, canxi, chất xơ, flavonoid, tannin và một số chất chống oxy hóa khác. Những thành phần này góp phần tạo nên nhiều giá trị dinh dưỡng và lợi ích cho sức khỏe.

Công dụng của quả mây

Cải thiện thị lực

Hàm lượng vitamin A cùng beta-carotene trong quả mây có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe đôi mắt. Các dưỡng chất này góp phần duy trì thị lực, giảm nguy cơ các vấn đề về mắt liên quan đến quá trình lão hóa và giúp đôi mắt sáng khỏe hơn.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Quả mây chứa nhiều hợp chất có lợi như canxi, saponin, tannin, flavonoid và beta-carotene. Trong đó, tannin được cho là có khả năng hỗ trợ cải thiện tình trạng tiêu chảy.

Quả mây có hương vị chua ngọt đặc trưng và chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe

Bên cạnh đó, phần vỏ lụa bao quanh thịt quả chứa chất xơ tự nhiên, có thể hỗ trợ hoạt động của đường ruột, giảm tình trạng táo bón và góp phần cải thiện các triệu chứng khó tiêu, đầy hơi hay ợ nóng.

Cải thiện trí nhớ

Một số hợp chất chống oxy hóa trong quả mây có khả năng hạn chế tác động của stress oxy hóa lên tế bào thần kinh, từ đó hỗ trợ sức khỏe não bộ.

Ngoài ra, các khoáng chất như kali, canxi cùng pectin và beta-carotene có thể góp phần thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu lên não, hỗ trợ khả năng tập trung, nhận thức và ghi nhớ.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Quả mây là nguồn cung cấp kali tự nhiên, khoáng chất có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của huyết áp. Kali giúp cơ thể cân bằng lượng natri, hỗ trợ thư giãn thành mạch và giảm áp lực lên hệ tim mạch.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Một số nghiên cứu cho thấy, quả mây ngâm giấm có thể làm gia tăng hàm lượng polyphenol - nhóm hợp chất chống oxy hóa có khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết và mỡ máu.

Ngoài ra, một số phương pháp sử dụng truyền thống như dùng vỏ mây phơi khô pha trà cũng được cho là có tác dụng hỗ trợ sức khỏe tuyến tụy. Hợp chất pterostilbene có trong quả mây cũng được nghiên cứu về khả năng góp phần điều hòa lượng đường trong cơ thể.

Giúp giảm cân, tăng cường năng lượng

Nhờ chứa carbohydrate tự nhiên và chất xơ, quả mây có thể cung cấp năng lượng cho cơ thể trong ngày, đồng thời tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Một số người còn sử dụng vỏ quả mây để hãm trà như một thức uống hỗ trợ quá trình giảm cân.

Tăng cường sức khỏe tổng thể

Các vitamin, khoáng chất cùng hợp chất chống oxy hóa có trong quả mây góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do, hỗ trợ duy trì hoạt động bình thường của cơ thể.

Đặc biệt, flavonoid - một chất chống oxy hóa tự nhiên, có khả năng góp phần giảm tổn thương tế bào và hỗ trợ giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính liên quan đến lối sống và quá trình lão hóa.

Tốt cho thai phụ và thai nhi

Với hàm lượng vitamin A, canxi, chất xơ cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu khác, quả mây có thể là một lựa chọn bổ sung dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai khi sử dụng với lượng phù hợp. Các dưỡng chất trong loại quả này không chỉ hỗ trợ sức khỏe của mẹ bầu mà còn góp phần vào quá trình phát triển của thai nhi.

Tốt cho làn da

Quả mây giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp bảo vệ làn da trước tác động của môi trường và quá trình lão hóa. Vitamin C còn tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, giúp làn da duy trì độ đàn hồi, trở nên săn chắc, tươi sáng và hạn chế tình trạng chảy xệ.